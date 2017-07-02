Лондонский аэропорт временно закрыли из-за неизвестного дрона

Правообладатель иллюстрации NATS Image caption До полета дрона в опасной близости от ВПП Гатвика карта перемещений самолетов над Лондоном мало отличалась от обычного дня

Беспилотный аппарат, пролетавший в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы лондонского аэропорта Гатвик, вынудил дирекцию дважды в течение получаса закрыть взлетно-посадочную полосу.

По меньшей мере два рейса были перенаправлены в другой аэропорт.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, полосу закрыли сначала на девять минут (с 18.10 до 18.19 по местному времени), потом еще на пять.

Уже заходивший на посадку рейс Easyjet направился в лондонский аэропорт Станстед к северу от британской столицы, а другой самолет, компании British Airways, - в город Борнмут на юном побережье.

Остальные рейсы были вынуждены кружить над графством Западный Сассекс.

В настоящее время полиция расследует инцидент.

Гатвик - второй по пассажиропотоку аэропорт Лондона и Британии в целом после Хитроу. За прошлый год его услугами воспользовались более 43 миллионов пассажиров.