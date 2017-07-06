СКР объявил о раскрытии убийства главы Сергиева Посада

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS / The Vpered Newspaper Image caption Убийство совершила банда, с главой которой у Душко был конфликт

Следственный комитет России заявил, что раскрыл убийство главы подмосковного Сергиева Посада Евгения Душко, который был застрелен шесть лет назад.

По данным ведомства, убийство совершила банда из более чем 10 человек, с главой которой у Душко был конфликт.

"В ходе расследования уголовного дела об убийстве главы городского поселения Сергиев Посад Евгения Душко следователи [...] вышли на след банды, возглавляемой Константином Пискаревым, известным под прозвищем "Костя Большой", - рассказала представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следователей, члены банды совершили не менее 18 убийств людей, которые не соглашались с требованиями лидера преступников.

В 2011 году между "Костей Большим" и Душко возник конфликт, связанный со служебной деятельностью главы городского поселения Сергиев Посад, в результате которого "коммерческие интересы лидера банды могли пострадать". Из-за этого мэр Сергиева Посада и был убит, заявили в СКР.

Деятельность банды была пресечена в 2016 году после задержания ее участников, сказала Петренко.

Евгений Душко был застрелен утром 22 августа 2011 года у своего дома в Сергиевом Посаде на улице Советская, когда садился в автомобиль, чтобы ехать на работу. Его отец попытался довезти раненого сына до больницы, однако тот скончался по дороге.