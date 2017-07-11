Названы столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

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Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Париж и Лос-Анджелес столицами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Однако, кто из них примет Олимпиаду первым, будет объявлено только в сентябре.

На проведение Игр 2024 и 2028 годов также претендовали Гамбург, Будапешт и Рим, но в окончательный список вошли только Париж и Лос-Анджелес. Они подтвердили свои заявки.

Париж и Лос-Анджелес должны сами договориться между собой об очередности проведения Игр. Окончательно выборы столиц состоятся на 131-й сессии МОК в Лиме 13 сентября.

Оба города уже дважды становились хозяевами Игр: Париж принимал Олимпиады в 1900 и 1920 годах, Лос-Анджелес - в 1932 и 1984 году.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.

Анализ спортивного обозревателя Би-би-си Алекса Кэпстика:

Ситуация затянулась и стала немного запутанной, но в результате [глава МОК] Томас Бах получил то, что хотел: единодушную поддержку Парижа и Лос-Анджелеса в качестве хозяев двух будущих Олимпийских игр.

Стороны еще должны достичь окончательного согласия, но, учитывая то, что мэры обоих городов (они, кстати, дружат лично) держались за руки, благодаря членов МОК за поддержку, будет большим сюрпризом, если эта сделка не будет заключена.

И решение это может быть принято быстро. Обсуждение начнется уже в ближайшие несколько дней: никому не нужно, чтобы состояние неопределенности тянулось дольше, чем необходимо.

Решение МОК было представлено как вариант, устраивающий все стороны. Но на самом деле один из городов выиграет больше другого.

Оба города поначалу вступили в борьбу за право принять Олимпиаду 2024 года.

Теперь какой-то из них - или Париж, или Лос-Анджелес - попросят согласиться на 2028 год. Но это все же лучше, чем проиграть и не получить ничего.

Олимпийскому комитету этот вариант даст время на то, чтобы оживить процесс выдвижения городов на проведение Олимпиад и стимулировать других потенциальных кандидатов, особенно в Западной Европе, где многих пугает такая перспектива.

В последние годы, при том, что конкуренция за право принять у себя это престижное спортивное событие стала более ожесточенной, количество заинтересованных в проведении Игр городов сокращалось.

Гамбург, Рим и Будапешт сошли с дистанции в нынешней гонке за проведение летней Олимпиады. За право проведения зимней Олимпиады 2022 года боролись всего два города.

Причины этого - высокая стоимость проведения соревнований и отсутствие поддержки со стороны населения.

Совместное обещание, данное Парижем и Лос-Анджелесом, - это лучший вариант для олимпийского движения. Более тесное сотрудничество, судя по всему, - это будущее процесса выбора хозяев грядущих Олимпиад.