"Духовник Путина" объяснил, почему не может стать патриархом

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Епископ Тихон (Шевкунов), которого в российской прессе называют духовником президента Владимира Путина, рассказал, почему не может стать патриархом.

"По уставу Русской православной церкви патриархом может быть избран только архиерей, не менее пяти лет самостоятельно управляющий епархией. Я же, будучи не "правящим" епископом, а викарием Святейшего Патриарха, самостоятельно не управлял епархией ни дня", - цитирует священнослужителя ТАСС.

Тихон Шевкунов был назначен викарием патриарха Кирилла в октябре 2015 года. Он стал управляющим Западного викариатства города Москвы. После этого он был наречен епископом Егорьевским.

Викарий патриарха - епископ, который не имеет своей епархии, но помогает главе РПЦ управлять округами Московской епархии, которую он возглавляет.

"Все епископы, избранные патриархами на соборах, начиная с восстановления патриаршества в 1917 году, до этого избрания самостоятельно управляли епархиями от двадцати до сорока лет", - сказал Тихон.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем канале в Telegram, что, по имеющейся у него информации, епископ Тихон может стать настоятелем Исаакиевского собора, а затем - патриархом Московским и всея Руси.

"У меня нет никакой охоты заниматься толкованиями на пророчества Венедиктова", - ответил на это епископ.

Тихон Шевкунов возглавляет патриарший совет по культуре. В 2006-2007 годах несколько российских СМИ опубликовали статьи об окружении президента Путина, в которых назвали Шевкунова "духовником президента".