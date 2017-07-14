Чемпиона мира по MMA Амриева сняли с федерального розыска

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Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мурад Амриев, которого преследовали чеченские полицейские, больше не числится в федеральном розыске, стало известно Русской службе Би-би-си.

Амриева преследовали по обвинению в использовании заведомо подложного документа - в паспорте был указан неверный год рождения, 1986-й вместо 1985-го.

Правозащитники, однако, утверждали, что поводом для преследования стали заявления Амриева о похищении и пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов Чечни.

О том, что он больше не проходит по базе федерального розыска, Русской службе Би-би-си сообщил юрист Комитета по предотвращению пыток Альберт Кузнецов.

По словам Кузнецова, завершение истории - это результата совместной работы правозащитников и СМИ.

"Мурада от дальнейшей расправы спасло то, что это дело вызвал огромный резонанс, - считает Кузнецов. - При доставлении Амриева в Чеченскую республику были проведены все протокольные мероприятия, как того требует закон и отпустили. После этого уголовное преследование прекратили, и теперь по спискам федерального розыска он не проходит".

По мнению юриста, не было никаких оснований объявлять спортсмена в розыск. Тот был согласен сотрудничать со следствием, и для этого ему не нужно было находиться в Чечне, считает правозащитник.

"Статья, по которой завели дело, сама по себе не "арестная". Амриев не совершил ничего противоправного. Возникает вопрос: почему из-за опечатки в паспорте, которая является обычным явлением для того региона, завели уголовное дело и подали в розыск?" - возмущен Кузнецов.

"Справедливость восторжествовала"

Как сказал сам Амриев в разговоре с Русской службой Би-би-си, он рассчитывает, что это конец истории.

"Известие о том, что официально больше не нахожусь в федеральном розыске и что с меня сняты все необоснованные и сфальсифицированные обвинения, восприняты были мной как тот факт, что справедливость восторжествовала", - сказал он.

Амриев, по его словам, собирается "заниматься профессионально спортом и достигнуть наилучших результатов".

"Я надеюсь, что моя личная безопасность и безопасность моей семьи не будет подвержена новым необоснованным испытаниям", - добавил чемпион.

Впервые Мурад Амриев обратился в Комитет против пыток, чей офис располагался в Грозном, в 2013 году. Он тогда заявил о похищении и пытках со стороны высокопоставленных офицеров, которые служат в полиции в Чечне.

В частности, Амриев заявил правозащитникам, что его похитили и увезли в здание грозненского управления МВД, где, по его словам, избивали, пытали электричеством, подвешивали к потолку, унижали.

Во время этого допроса, как рассказывал Амриев, его спрашивали о старшем брате, которого обвиняли в организации покушения на полицейского в 2008 году. Позже Амриева увезли домой к родителям и продолжили допрос дома. Родители заявили, что не могут гарантировать возвращения старшего сына.

Сотрудники покинули дом Амриевых, сказав, что ответственность за организацию покушения на полицейского "перекладывается" на младшего брата. Опасаясь за свою жизнь, спортсмен покинул республику.

Комитет против пыток подал заявление о преступлении в следственное управление Следственного комитета России по Чечне. Следователи отказывали в возбуждении уголовного дела. Министерство внутренних дел Чечни, в свою очередь, обратилось в суд с иском к Мураду Амриеву о защите чести и достоинства.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, потребовав опровергнуть сведения об избиении, изложенные на сайте pytkam.net, но в компенсации морального вреда истцу было отказано.

С тех пор Мурад Амриев не жил в Чечне, опасаясь за свою безопасность. Звание чемпиона мира он получил за пределами страны.

Новое преследование

В начале июня этого года Амриев решил вернуться в Москву для оформления документов. 4 июня 2017 года он был задержан на станции Суземка Брянской области. Ему сообщили, что с 1 февраля 2017 года он был объявлен в розыск по обвинению в использовании заведомо подложного документа. Неправильная дата рождения в паспорте стала поводом для нового преследования.

Через два дня по истечении срока содержания под стражей Амриев не смог покинуть здание транспортной прокуратуры Брянска, так как туда прибыли сотрудники чеченского МВД и не выпускали его. Однако позже Амриеву удалось сбежать.

Спустя сутки спортсмена задержали в городе Дорбуш в Белоруссии. Местная полиция заявила, что передаст его России, и поздно ночью 8 июня Амриева передали чеченской стороне.

А уже на следующий день стало известно, что бойца освободили. Позже появилась видеозапись пресс-конференции Амриева, на которой тот заявил, что сила по отношению к нему в этот раз в Чечне не применялась. Через несколько дней в СМИ появилась информация о прекращении уголовного дела.

Тем не менее в базе уголовного розыска он все еще значился. Вечером 3 июля в квартиру в Пятигорске, где находился чеченский спортсмен, пришел участковый, к которому, по его же словам, обратились соседи, так как им показалась подозрительной внешность Амриева. Записав данные Амриева, участковый удалился, но через час в квартиру явились вооруженные люди с оружием, потому что выяснилось, что спортсмен все еще находится в уголовном розыске.

Не найдя его в квартире, силовики ушли. В целях безопасности Амриев до сих пор не раскрывает информации о своем местонахождения. Известно, что он находится за пределами Чечни.

Комментируя возможность возвращения в Чечню, спортсмен сказал: "Я надеюсь, что ко мне не будут предъявлены очередные фиктивные обвинения".