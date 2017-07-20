За что в Баку осужден блогер Лапшин и отсидит ли он 3 года

Правообладатель иллюстрации SELA YAIR Image caption Александр Лапшин - гражданин Израиля и России

Бакинский суд приговорил блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, к трем годам лишения свободы. В Азербайджане он обвиняется в посещении Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Ведущие азербайджанские политологи в разговоре с Би-би-си предположили, что Лапшин, скорее всего, выйдет на свободу досрочно.

По решению суда, Лапшин будет отбывать заключение в тюрьме общего режима.

Как сообщил Би-би-си адвокат Лапшина Эдуард Чернин, суд исключил из обвинения статью о призывах к антигосударственным действиям.

Лапшина задержали в Минске в 16 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 7 февраля 2017 года, вопреки возражениям Москвы, он был экстрадирован в Баку.

Блогер попал в "черный список" Азербайджана из-за того, что в 2011-м и 2012 годах ездил в Карабах, не получив разрешение азербайджанских властей.

Таким образом, посчитали в Баку, он нарушил положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах".

Адвокат Лапшина сказал Би-би-си, что его дальнейшие действия будут зависеть от подзащитного.

"Я пока с ним не разговаривал. Как вы видели, его увезли. Может быть, он доволен приговором, может - нет. Я без согласования с ним, конечно, никаких шагов предпринимать не буду", - сказал Чернин Би-би- си.

В то же время он не исключает, что приговор будет опротестован в апелляционном суде, сообщает Интерфакс.

"Я полагаю, что Лапшин не отсидит все эти три года, и его, скорее всего, помилуют, - считает политолог и депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. - Достаточным наказанием для него уже была его высылка в Азербайджан и те несколько месяцев, которые он провел в тюрьме".

Эльдар Намазов, советник бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, также уверен в досрочном освобождении Лапшина.

"В связи с его делом во многих зарубежных СМИ не совсем точно расставляются акценты, - полагает он. - Блогер осужден не за то, что посетил Карабах. Суть в том, что после этого он пересек границу Азербайджана, несмотря на то, что попал в "черный список" и демонстративно показывал у себя в блоге, что смог обмануть пограничников и фактически троллил государственные службы. Судебное дело было именно по этому поводу, а обычное наказание посещающих Карабах без уведомления МИДа - это лишь "черный список".

"Тем не менее я полагаю и надеюсь, что ему не придется отсиживать этот срок", - заявил эксперт.

Правообладатель иллюстрации SELA YAIR Image caption Александр Лапшин находился в азербайджанском "черном списке" нежелательных лиц

"Черный список"

"Черный список" (список нежелательных лиц) существует в Азербайджане с 2013 года.

В него включены 667 человек, в том числе - художники, музыканты, журналисты, писатели, блогеры и политики, которые посетили Карабах без уведомления азербайджанских властей.

Кто еще в "черном списке"?

Владимир Варфаломеев, первый зам. главного редактора "Эха Москвы"

первый зам. главного редактора "Эха Москвы" Эдуард Лимонов , российский писатель и политик

, российский писатель и политик Константин Затулин , депутат Госдумы

, депутат Госдумы Кэролайн Кокс , член Палаты лордов Великобритании

, член Палаты лордов Великобритании Бедрос Киркоров , отец певца Филиппа Киркорова

, отец певца Филиппа Киркорова Монсеррат Кабалье, оперная певица.

Запретная зона

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано перемирие, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы под контролем Армении.

"Список персон нон грата", посетивших Карабах без согласования с министерством иностранных дел Азербайджана, существует с августа 2013 года. В нем сейчас более 600 фамилий, в том числе известные журналисты, европейские парламентарии, деятели культуры.

В феврале этого года Азербайджан через Интерпол потребовал экстрадиции европейских депутатов, побывавших без разрешения в Карабахе: Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия).

12 июля чешское отделение Интерпола объявило об отказе в аресте чешского парламентария.