За что в Баку осужден блогер Лапшин и отсидит ли он 3 года
Бакинский суд приговорил блогера Александра Лапшина, гражданина России и Израиля, к трем годам лишения свободы. В Азербайджане он обвиняется в посещении Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.
Ведущие азербайджанские политологи в разговоре с Би-би-си предположили, что Лапшин, скорее всего, выйдет на свободу досрочно.
По решению суда, Лапшин будет отбывать заключение в тюрьме общего режима.
Как сообщил Би-би-си адвокат Лапшина Эдуард Чернин, суд исключил из обвинения статью о призывах к антигосударственным действиям.
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Лапшина задержали в Минске в 16 декабря 2016 года по запросу Азербайджана. 7 февраля 2017 года, вопреки возражениям Москвы, он был экстрадирован в Баку.
Блогер попал в "черный список" Азербайджана из-за того, что в 2011-м и 2012 годах ездил в Карабах, не получив разрешение азербайджанских властей.
Таким образом, посчитали в Баку, он нарушил положения законов "О государственной границе Азербайджанской республики" и "О паспортах".
Адвокат Лапшина сказал Би-би-си, что его дальнейшие действия будут зависеть от подзащитного.
"Я пока с ним не разговаривал. Как вы видели, его увезли. Может быть, он доволен приговором, может - нет. Я без согласования с ним, конечно, никаких шагов предпринимать не буду", - сказал Чернин Би-би- си.
В то же время он не исключает, что приговор будет опротестован в апелляционном суде, сообщает Интерфакс.
"Я полагаю, что Лапшин не отсидит все эти три года, и его, скорее всего, помилуют, - считает политолог и депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков. - Достаточным наказанием для него уже была его высылка в Азербайджан и те несколько месяцев, которые он провел в тюрьме".
Эльдар Намазов, советник бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева, также уверен в досрочном освобождении Лапшина.
"В связи с его делом во многих зарубежных СМИ не совсем точно расставляются акценты, - полагает он. - Блогер осужден не за то, что посетил Карабах. Суть в том, что после этого он пересек границу Азербайджана, несмотря на то, что попал в "черный список" и демонстративно показывал у себя в блоге, что смог обмануть пограничников и фактически троллил государственные службы. Судебное дело было именно по этому поводу, а обычное наказание посещающих Карабах без уведомления МИДа - это лишь "черный список".
"Тем не менее я полагаю и надеюсь, что ему не придется отсиживать этот срок", - заявил эксперт.
"Черный список"
"Черный список" (список нежелательных лиц) существует в Азербайджане с 2013 года.
В него включены 667 человек, в том числе - художники, музыканты, журналисты, писатели, блогеры и политики, которые посетили Карабах без уведомления азербайджанских властей.
Кто еще в "черном списке"?
- Владимир Варфаломеев, первый зам. главного редактора "Эха Москвы"
- Эдуард Лимонов, российский писатель и политик
- Константин Затулин, депутат Госдумы
- Кэролайн Кокс, член Палаты лордов Великобритании
- Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова
- Монсеррат Кабалье, оперная певица.
Запретная зона
Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
В 1994 году при посредничестве Москвы было подписано перемирие, положившее конец активным боевым действиям в регионе, но оставившее Карабах и окружающие его районы под контролем Армении.
"Список персон нон грата", посетивших Карабах без согласования с министерством иностранных дел Азербайджана, существует с августа 2013 года. В нем сейчас более 600 фамилий, в том числе известные журналисты, европейские парламентарии, деятели культуры.
В феврале этого года Азербайджан через Интерпол потребовал экстрадиции европейских депутатов, побывавших без разрешения в Карабахе: Франка Энгеля (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромира Штетину (Чехия).
12 июля чешское отделение Интерпола объявило об отказе в аресте чешского парламентария.