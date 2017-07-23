Умер первый легальный советский миллионер Артем Тарасов

Правообладатель иллюстрации Fedor Savintsev / TASS Image caption Тарасова назвали первым легальным миллионером, когда по телевидению обнародовали его зарплату в 1989 году

В возрасте 67 лет умер бизнесмен Артем Тарасов - один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х годов, первый легальный миллионер СССР, как называют его российские СМИ.

Причина смерти Тарасова не называется - эту информацию, как и сведения о дате и месте прощания семья Тарасова пообещала сообщить позднее.

От народного депутата РСФСР до кандидата в президенты

Артем Тарасов родился в Москве 4 июля 1950 года.

В 1989 году он стал вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР, а в 1990 - народным депутатом РСФСР.

О том периоде Тарасов позднее говорил в интервью: "Это были 90-е годы, 1989, год такого экстаза демократического, когда люди шли на баррикады. Когда не думали ни о каких деньгах, и заниматься политикой было невыгодно, это была трата времени и денег - на этом не зарабатывали".

"Наоборот, хотелось изменить мир, хотелось объяснить людям, что единственный вариант успешности в мире, в странах - это свободная рыночная экономика, и мы тогда были представителями. И когда начинают говорить, что кто-то там наполнил полки товарами - политика Гайдара, или еще кого-то - ничего подобного. Мы все это делали тогда вопреки политике, вопреки властям, мы повезли первые товары, и то, что сегодня существует, к сожалению, начинали мы сами, так что это был порыв".

В период с 1991 по 1993 он жил в Лондоне, после чего был избран депутатом Госдумы первого созыва.

В 1996 году Тарасов выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента России, но Центральная избирательная комиссия его не зарегистрировала.

С 1996 по 2003 он опять был вынужден жить в Лондоне. Еще в 2002 году он решил окончательно вернуться в Россию.

Тогда газета "Ведомости" писала: "Откуда возвращается Тарасов? Из своей второй эмиграции. Бежал он из России сперва от Горбачева (тот якобы не мог ему простить публичного обвинения в желании продать японцам Курилы), а затем от Ельцина (Тарасов опротестовал в суде результаты выборов 1996 г., в которых ему не дали поучаствовать). А в путинскую Россию вот решил вернуться, даже если проиграет очередные свои выборы - на пост губернатора в Красноярске".

В последние годы он управлял "Институтом инноваций" и венчурной компанией "Навеком". В сентябре 2016 года выдвигался в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

Первый легальный миллионер

Известность как первый лагальный советский миллионер Тарасов приобрел после того, как по решению возглавляемого им кооператива "Техник" ему выписали зарплату в 3 миллиона рублей за январь 1989 года. Это произошло всего через два года после регистрации кооператива.

С этой зарплаты Тарасов оплатил партийный взнос в КПСС в размере 3%, а также все налоги, в том числе - налог на бездетность в 180 тысяч рублей. Средняя зарплата в стране в то время равнялась 120 рублям.

"Для меня тогда не было неожиданности, что так разделилась общество. Жуликом меня считали те, кто говорил: "Зачем он засветил свои капиталы?"

"А все остальные люди, включая директоров крупнейших предприятий, меня поддержали, поэтому я остался просто, грубо говоря, жив. Потому что они влияли в то время на Рыжкова, Горбачева, на Павлова и говорили:

"Оставьте его в покое. Мы приносим стране миллиарды, а получаем 200-300 рублей зарплату. Почему этот человек, который честно пришел и сказал, что вот моя зарплата, вот так я ее получил, - подвергается преследованию?" - говорил Тарасов в интервью "Эху Москвы".