Правообладатель иллюстрации Luton Airport Image caption Инцидент произошел на борту самолета, прилетевшего из Польши

Пассажиры рейса авиакомпании Wizz Air остановили и обезвредели мужчину, который попытался открыть аварийный выход на борту самолета, направлявшегося в Лондон.

Полиция прибыла на место происшествия в лондонский аэропорт Лутон в субботу вечером, чтобы разобраться в инциденте с "деструктивно настроенным пассажиром", произошедшем на борту лайнера A320, выполнявшим рейс из Польши.

Очевидец рассказал Би-би-си, что мужчине не удалось открыть дверь, потому что другие пассажиры повалили его на пол. Мужчину арестовали по подозрению в создании опасной ситуации, угрожавшей воздушному судну и пассажирам.

Инцидент произошел на борту самолета компании Wizz Air, прилетевшего рейсом W61005 из международного аэропорта Катовице на юге Польши.

Пассажиры "сели на дебошира"

Примерно за полчаса до приземления мужчина из передней части самолета переместился в центральную часть фюзеляжа, заняв место рядом с женщиной, сидевшей у аварийного выхода, рассказал летевший этим же рейсом пассажир Дэвид Салон.

"Внезапно он бросился к двери и попытался открыть ее. Женщина была в ужасе. К счастью, на следующем ряду сидели трое крепких парней из Польши - они вместе с другими пассажирами повалили его на пол и сели на него", - рассказал Салон.

Экипаж самолета затем связал руки хулигана ремнем безопасности.

Правообладатель иллюстрации Luton Airport Image caption Мужчину арестовали сразу после приземления самолета

По словам Салона, дебоширу около 20 лет, он из Польши.

Мужчина странно себя вел еще в автобусе, довозившем пассажиров до самолета в Польше, добавил Салон.

Когда самолет приземлился, пассажиров попросили оставаться на борту, пока полиция не выведет подозреваемого.

Полиция Бедфордшира подтвердила, что арестованного сначала доставили в больницу из-за нанесенных легких ушибов, после чего его допросили.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам специалистов, открыть дверь авиалайнера в воздухе невозможно, однако попытки сделать это предпринимаются регулярно

Компания Wizz Air подтвердила информацию об инциденте, заявив, что пассажир был "неуправляемым и дерзким".

"Команда Wizz Air следовала стандартной процедуре, чтобы обеспечить безопасность полета. После приземления пассажира передали компетентным органам", - рассказала пресс-секретарь авиакомпании.

По словам специалистов открыть дверь самолета, находящегося на крейсерской высоте технически невозможно, однако подобные попытки в мире предпринимаются регулярно.