Трамп после скандала сменил главу аппарата Белого дома

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джон Келли (справа) сменит на посту главы аппарата Райнса Прибуса

Президент США Дональд Трамп назначил министра национальной безопасности Джона Келли новым главой аппарата Белого дома.

Келли сменит на посту Райнса Прибуса, который ранее подвергся нападкам со стороны нового директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

По данным американских СМИ, Прибус подал в отставку в четверг. Он заявил, что останется активным сторонником политики Трампа.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники пишет, что 67-летний генерал Келли выбран на пост главы аппарата, чтобы обеспечить дисциплину в Белом доме.

Скарамуччи, назначенный директором по коммуникациям неделю назад, в недавнем интервью назвал Прибуса "параноидальным шизофреником". Позже он написал в своем "Твиттере", что сожалеет об использовании "ярких выражений".

Отношения между двумя высокопоставленными сторонниками Трампа ухудшились после того, как Скарамуччи в среду написал в "Твиттере" об утечке своих финансовых документов.

В своем сообщении, которое позднее было удалено, Скарамуччи отметил аккаунт Прибуса.

По данным СМИ, Прибус, наряду с ушедшим с поста пресс-секретаря Шоном Спайсером, выступал против назначения Скарамуччи на новую должность.

"Чистки среди высокопоставленных республиканцев в Белом доме идут полным ходом. По твитам и комментариям Трампа очевидно - он не считает, что Республиканская партия заботится о его интересах. Теперь он обособляется от партии", - считает корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер.