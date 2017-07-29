КНДР: "Вся территория США в зоне поражения наших ракет"

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что новое ракетное испытание, проведенное в стране накануне, доказывает, что все территория США находится теперь в зоне поражения северокорейских ракет.

"Лидер с гордостью заявил, что, как подтвердило испытание, вся территория США находится в радиусе поражения", - сообщило государственное информагентство КНДР.

Однако эксперты отмечают, что северокорейские ракеты по большей части не могут точно попадать в цель.

Последний запуск произошел три недели спустя после первого испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)

По заявлению Пентагона, ракета была запущена в 23:41 по северокорейскому времени (19:41 по Гринвичу) из провинции Чагандо на севере страны.

По данным КНДР, эта ракета летела чуть более 47 минут и достигла высоты в 3724 километров.

Необычно то, что Северная Корея запустила ракету ночью - пока неясно, что это значит. Это первая ракета, запущенная из провинции Чагандо. О существовании в этом районе действующего полигона ранее не было известно.

США и соседи Северной Кореи осудили очередное испытание, проведенное КНДР.

Президент США Дональд Трамп назвал запуск безрассудным и опасным поступком северокорейского режима.

Госдепартамент США выпустил заявление, где призвал ужесточить санкции ООН против КНДР.

Россия и Китай несут "уникальную и особую ответственность" за растущую угрозу для региональной и глобальной стабильности, поскольку являются "главными источниками экономической поддержки ядерного оружия Северной Кореи и программы развития баллистических ракет", заявили в американском министерстве.

Северная Корея заявила, что последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты прошло успешно, назвав его строгим предупреждением США.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ответ на испытание американские и южнокорейские военные провели учения с использованием ракеты класса "земля-земля"

Южная Корея заявила, что обеспокоена тем, что Север, возможно, достиг значительного прогресса в развитии технологий, добавив, что испытание ракеты было уникальным с точки зрения времени и места запуска.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что угроза безопасности его страны - серьезная и реальная. Китай также осудил испытание, но призвал все заинтересованные стороны проявлять сдержанность и избегать усиления напряженности.

Пхеньян сказал, что запуск успешно протестировал возможности возвращения запущенной ракеты обратно в атмосферу.

В заявлении говорится, что испытанию подвергалсь ракета "Хвасонг-14" - та же модель, которую Северная Корея испытала 3 июля.

Северная Корея неоднократно испытывала ракеты в нарушение резолюций ООН.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам северокорейского лидера, запуск продемонстрировал способность страны наносить ракетный удар в любое время и в любом месте

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) могут выходить далеко за пределы атмосферы Земли. Использование крутых траекторий с большими высотами позволяет Северной Корее избегать пролета ракет над соседними странами.

Несмотря на продолжающиеся испытания, некоторые эксперты полагают, что у Севера пока еще нет возможности минимизировать ядерную боеголовку до размера, который бы позволил монтировать ее на ракету большой дальности, а также обеспечивать ее надежную доставку к цели.

Другие, однако, считают, что, судя по тому, как идут дела, Пхеньян может преодолеть эти проблемы и в течение 5-10 лет создать ядерное оружие, которое может быть использовано для удара по США.

АНАЛИЗ: Нью-Йорк в зоне поражения

Мелисса Ханам, Центр исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина

Последняя испытанная в Северной Корее МБР пролетела дальше и поднялась выше, чем в ходе предыдущего испытания 3 июля, что означает, что она проникнуть еще глубже в материковую часть Соединенных Штатов, чем изначально предполагалось.

В течение нескольких минут после запуска южнокорейские, японские и американские официальные лица сообщили данные о местоположении, дальности, высшей точке и времени полета ракеты. Хотя полный анализ пока еще не готов, можно уже сделать определенные выводы.

Во-первых, имеющиеся данные указывают на то, что радиус дальности ракеты может составлять около 10 400 км. Поскольку эту ракету можно транспортировать по суше, то возможен запуск из северо-восточного города Расон, в результате чего в радиусе поражения МБР оказывается Нью-Йорк.

Во-вторых, США сообщили, что Северная Корея запустила МБР из провинции Чагандо, с нового стартовой площадки, о которой ранее не сообщалось в прессе. Ракета была запущена после 11 вечера по местному времени, что также необычно для испытаний в Северной Корее.

Вполне возможно, что КНДР уже экспериментирует с развертыванием ракеты под покровом ночи или созданием нескольких пусковых площадок, чтобы сбить с толку наблюдателей.

В пятницу в сообщениях говорилось, что ракета упала в море у северного побережья Японии.

В ответ американские и южнокорейские военные провели учения с использованием ракеты класса "земля-земля", сказал представитель обороны США.

Ракеты были выпущены в территориальные воды Южной Кореи, вдоль восточного побережья, - говорится в заявлении США.

Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил, что страна примет независимые меры по пресечению угрозы со стороны Северной Кореи, ускорив развертывание системы противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата (THAAD), предоставленной США.

Китай выступает против развертывания этой системы, заявляя, что это влияет на региональный баланс безопасности.