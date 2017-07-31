Власти Венесуэлы объявили о победе на выборах, оппозиция протестует

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Сторонники правительства празднуют окончание голосования в Каракасе

Явка на выборах в конституционную ассамблею Венесуэлы (учредительное собрание) составила 41,5%, сообщил национальный избирательный совет. Оппозиция не признает эти выборы.

Голосование состоялось в воскресенье и было омрачено жестокими столкновениями, во время которых погибли по меньшей мере десять человек.

Конституционная ассамблея получит полномочия изменять конституцию и распускать конгресс, который контролируют противники президента Николаса Мадуро.

Более 8 млн человек приняли участие в голосовании, или 41,5% избирателей, сообщила глава избирательного совета Тибисаи Лусена. Оппозиционная коалиция приводит совсем другие данные: 88% избирателей не пришли на участки для голосования.

Мадуро приветствовал итоги выборов и назвал их результат "самым мощным голосом за революцию". Оппозиция не признает итоги выборов и призывает к новым акциям протеста.

Президент страны заявляет, что ассамблея - единственный путь восстановления порядка после многих месяцев протестов, а его критики говорят, что Мадуро хочет незаконно захватить власть.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оппозиция считает, что на самом деле явка на выборах составила 12%

Международная критика действий Венесуэлы по созыву конституционной ассамблеи нарастает. В воскресенье США сообщили, что хотят ввести новые санкции в отношении нефтяной индустрии страны. Ранее санкции уже были введены Вашингтоном в отношении 13 членов правительства Мадуро.

Государственный департамент США сообщил, что будет действовать без промедлений против так называемых "архитекторов авторитаризма". А постоянный представитель США в ООН Никки Хейли назвала выборы "шагом навстречу диктатуре".

Приостановлено также участие Венесуэлы в организации общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). Поводом стало беспокойство в связи с нарушением прав человека в стране.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Оппозиция заблокировала улицы Каракаса баррикадами

Оппозиция призвала к дальнейшим протестам в понедельник, а также к массовой акции в Каракасе в среду, когда должно состояться первое собрание ассамблеи.

"Мы не признаем этот мошеннический процесс", - сказал лидер оппозиции Энрике Каприлес. Воскресные столкновения он назвал "бойней".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Каракасе в день выборов происходили жестокие столкновения

Антиправительственные выступления в день голосования происходили, несмотря на запрет на митинги. По меньшей мере три человека, как сообщается, были застрелены в западном штате Тачира - два подростка и солдат национальной гвардии.

В ходе уличных боев в городе Кумана убит секретарь по делам молодежи от оппозиционной партии Acción Democrática. В штате Боливар у себя дома убит 39-летний юрист, участвовавший в выборах.

В столице страны Каракасе произошел взрыв во время демонстрации, в результате чего двое полицейских получили ранения.

Службы безопасности использовали бронированные машины для разгона протестующих в столичном районе Эль-Параисо.

Всего жертвами столкновений в день выборов, как сообщается, стали по меньшей мере десять человек.

Почему произошли эти выборы?