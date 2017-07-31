Власти Венесуэлы объявили о победе на выборах, оппозиция протестует
Явка на выборах в конституционную ассамблею Венесуэлы (учредительное собрание) составила 41,5%, сообщил национальный избирательный совет. Оппозиция не признает эти выборы.
Голосование состоялось в воскресенье и было омрачено жестокими столкновениями, во время которых погибли по меньшей мере десять человек.
Конституционная ассамблея получит полномочия изменять конституцию и распускать конгресс, который контролируют противники президента Николаса Мадуро.
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Более 8 млн человек приняли участие в голосовании, или 41,5% избирателей, сообщила глава избирательного совета Тибисаи Лусена. Оппозиционная коалиция приводит совсем другие данные: 88% избирателей не пришли на участки для голосования.
Мадуро приветствовал итоги выборов и назвал их результат "самым мощным голосом за революцию". Оппозиция не признает итоги выборов и призывает к новым акциям протеста.
Президент страны заявляет, что ассамблея - единственный путь восстановления порядка после многих месяцев протестов, а его критики говорят, что Мадуро хочет незаконно захватить власть.
Международная критика действий Венесуэлы по созыву конституционной ассамблеи нарастает. В воскресенье США сообщили, что хотят ввести новые санкции в отношении нефтяной индустрии страны. Ранее санкции уже были введены Вашингтоном в отношении 13 членов правительства Мадуро.
Государственный департамент США сообщил, что будет действовать без промедлений против так называемых "архитекторов авторитаризма". А постоянный представитель США в ООН Никки Хейли назвала выборы "шагом навстречу диктатуре".
Приостановлено также участие Венесуэлы в организации общего рынка стран Южной Америки (МЕРКОСУР). Поводом стало беспокойство в связи с нарушением прав человека в стране.
Оппозиция призвала к дальнейшим протестам в понедельник, а также к массовой акции в Каракасе в среду, когда должно состояться первое собрание ассамблеи.
"Мы не признаем этот мошеннический процесс", - сказал лидер оппозиции Энрике Каприлес. Воскресные столкновения он назвал "бойней".
Антиправительственные выступления в день голосования происходили, несмотря на запрет на митинги. По меньшей мере три человека, как сообщается, были застрелены в западном штате Тачира - два подростка и солдат национальной гвардии.
В ходе уличных боев в городе Кумана убит секретарь по делам молодежи от оппозиционной партии Acción Democrática. В штате Боливар у себя дома убит 39-летний юрист, участвовавший в выборах.
В столице страны Каракасе произошел взрыв во время демонстрации, в результате чего двое полицейских получили ранения.
Службы безопасности использовали бронированные машины для разгона протестующих в столичном районе Эль-Параисо.
Всего жертвами столкновений в день выборов, как сообщается, стали по меньшей мере десять человек.
Почему произошли эти выборы?
- Президент Мадуро хочет сформировать конституционную ассамблею со специальными полномочиями по изменению конституции страны.
- Мадуро говорил, что новая ассамблея принесет "примирение и мир", однако не уточнял, как именно этого можно достигнуть при переписывании конституции.
- Президент также заявлял, что изменение основного закона станет отправной точкой для политического диалога в поляризованной стране.
- Оппозиция считает, что Мадуро ищет способ расширить свою власть и держаться за нее, не допустив досрочных президентских выборов.
- "Чависты" (сторонники предшественника Мадуро Уго Чавеса) также недовольны, так как они придерживаются конституции, написанной в 1999 году.