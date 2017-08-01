Волки без гранта: потеряли ли "байкеры Путина" поддержку власти?

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Ночные волки" регулярно получают финансирование из государственного бюджета

"Ночные волки" впервые за пять лет не получили грант от президента. Но это не значит, что власти они больше не нужны: байкеры ждут Путина на своем фестивале в Севастополе.

Традиционные победители в конкурсах на президентские гранты - байкеры-патриоты из клуба "Ночные волки" - в этом году остались без денег из бюджета. На ежегодном конкурсе президентских грантов, распределяемых среди некоммерческих организаций, "волки" не выиграли ни одного.

"Ночные волки" под руководством Александра Залдостанова - один из старейших мотоклубов, насчитывающий, по их собственным заявлениями, более пяти тысяч членов.

Однако знамениты они стали благодаря своей прогосударственной позиции и тесным контактами с российскими властями: президент Владимир Путин принимал участие в их мероприятиях, сами они активно работали в Крыму в 2014 году. За участие в аннексии Крыма и боевых действиях на юго-востоке Украины "Волки" и лично Залдостанов попали в санкционные списки США и Канады.

В этому году мотоциклисты подавали три заявки общей суммой 16 млн рублей (267 тысяч долларов). Две из них оказались несоответствующими требованиям конкурса, а одна была отклонена экспертами. Это была заявка на проведение детских новогодних елок в байк-центре на сумму 9,5 млн рублей.

В этом конкурсе деньги от президента впервые распределял единый Фонд президентских грантов. Он был создан после смены куратора внутриполитического блока в администрации президента, которым стал бывший глава госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко. В прошлые годы президентские гранты раздавали несколько организаций. Координационный комитет, который определяет победителей в конкурсе, возглавляет сам Кириенко.

"Мы 20 лет жили без грантов. Если государство кого-то посчитало более достойными, это его право. Мы живем не ради грантов", - сказал Би-би-си лидер "волков", байкер Александр Залдостанов по прозвищу Хирург.

Не одни и те же НКО из года в год получают президентские гранты, подчеркнул по итогам распределения заявок Кириенко (цитата по "Российской газете").

Сытые волки

Оставшись без гранта, "Ночные волки" бедствовать не будут. С 2013 по 2016 годы байкеры, подавая заявки от различных юридических лиц, получили грантов от президента на сумму в 93 млн рублей, подсчитала Русская служба Би-би-си.

Самый крупный грант, в 12 млн рублей, "волкам" достался на создание всероссийского патриотического молодёжного центра "Патриот". При этом "волки" побеждали не в каждом конкурсе, а чаще "через раз".

Подсчитать, сколько всего денег у "Ночных волков", на основе открытых источников сложно, хотя закон обязывает НКО публиковать отчетность или на сайте минюста, или на своем сайте, или в СМИ.

По данным сайта минюста, под брендом "Ночных волков" существует множество отдельных юрлиц. Из них большинство либо не предоставляло отчеты о своих финансах в министерство в прошлые годы, либо предоставляло нулевую отчетность.

Из всех зарегистрированных на лидера "волков" Залдостанова организаций (по данным СПАРК), только одна представила ненулевые отчеты. Межрегиональная общественная организация "Русские мотоциклисты" отчиталась только за 2015 и 2016 годы. Так, в позапрошлом году мотоциклисты получили от иностранцев 7,5 млн рублей, данных о бюджетных деньгах в отчете нет. За 2016 год организация потратила 3,5 млн рублей из бюджета, следует из отчета.

На вопрос Би-би-си, каков годовой бюджет "Ночных волков", Залдостанов попросил "не лезть в чужой карман".

У "Ночных волков" есть своя недвижимость. Это клуб Sexton в Мневниковской пойме - штаб-квартира байк-клуба "Ночные волки". Кроме того, московские власти подарили байкерам участок в 19,2 га на особо охраняемой территории в Татаровской пойме рядом с Гребным каналом в Крылатском. В 2015 году бывший губернатор Севастополя Сергея Меняйло отдал мотоциклистам в аренду участок на горе Гасфорта площадью 267 га.

Президент не оставит

18-19 августа "Ночные волки" проведут байк-шоу "Русский реактор" на подаренном властями Севастополя участке. Байк-шоу будет состоять из концерта русского рока и "патриотического спектакля-экшна". Входной билет стоит 500 рублей.

Залдостанов сказал Би-би-си, что направил приглашение президенту Владимиру Путину посетить фестиваль байкеров и что они ожидают приезд "высоких гостей". Однако приедет ли президент в этом году или нет, Хирург не знает. "Мы всегда его ждем", - отметил он.

В администрации Севастополя Би-би-си не смогли ответить на вопрос, ожидается ли приезд Путина на фестиваль.

"Такое приглашение есть", - ответил на вопрос Русской службы Би-би-си пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, не уточнив, воспользуется ли им Путин.

Президент вряд ли посетит байкеров, считает политолог Константин Калачев. "Каждому времени свои герои, и байкеры свою роль уже сыграли. Сейчас Путин в образе мудрого старца, ему байки уже не к лицу", - рассуждает эксперт.

Однако это не означает, что "Ночные волки" потеряли поддержку властей - земля в Севастополе и другие подарки от государства до сих пор у них в пользовании.