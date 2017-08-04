Фонд однокурсника Медведева подал в суд на Навального

Правообладатель иллюстрации YEVGENY FELDMAN FOR "THIS IS NAVALNY" PROJECT Image caption Алексей Навальный на суде по иску Алишера Усманова

Фонд поддержки социально значимых государственных проектов (фонд "Соцгоспроект") обратился в Люблинский районный суд Москвы с иском к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). Организация, которой руководит однокурсник российского премьера Дмитрия Медведева Илья Елисеев, упоминалась в фильме-расследовании ФБК "Он вам не Димон", посвященном главе правительства.

О подаче иска РАПСИ рассказал представитель интересов "Согоспроекта". Фонд требует от Навального и ФБК опровергнуть часть расследования, в котором утверждается, что миллиардер Алишер Усманов якобы подарил "Соцгоспроекту" усадьбу в качестве взятки Дмитрию Медведеву.

"Указанные сведения являются заведомо ложными и порочат деловую репутацию фонда, поскольку свидетельствуют о причастности Фонда к уголовно-наказуемым деяниям", — говорится в иске.

В частности, фонд потребовал опровергнуть фразы, из которых следует, что "Соцгоспроект" является участником коррупционной сети, а также утверждения, что он в действительности не занимается благотворительностью, а использует её как прикрытие незаконной деятельности. В июне фонд напрямую, а не через суд обратился к Навальному и ФБК с просьбой убрать из расследования упоминания о "Соцгоспроекте".

В марте иск к Навальному и ФБК подал Алишер Усманов, требуя удалить один из фрагментов фильма, материальных требований он не выдвигал. Люблинский суд удовлетворил требование Усманова и признал порочащей информацию из фильма "Он вам не Димон".

Решение суда пока не вступило в силу, так как оппозиционер подал на него апелляцию. Мосгорсуд рассмотрит ее 11 августа.

В апреле Усманов в разговоре с "Ведомостями" объяснял, почему передал особняк на Рублевке "Соцгоспроекту". По его словам, это было сделано в рамках сделки по обмену активами. Усманов уточнил, что знал Елисеева с момента работы того на посту главы "Газпром инвестхолдинга".

Миллиардер рассказал, что Елисеев сообщил ему о планах "Соцгоспроекта" в рамках девелоперского проекта построить пять особняков на границе с участком Усманова. "Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок - 12 га - на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом", - пояснил Усманов.

Фильм "Он вам не Димон" был опубликован ФБК в начале марта. В расследовании утверждается, что Дмитрий Медведев управляет многомиллиардными активами, в том числе дорогой недвижимостью, через сеть фондов, которыми руководят его приближенные лица.

Премьер, комментируя расследование, назвал его компроматом, за публикацией которого стоит стремление "вытащить людей на улице".