Через 40 лет после смерти Элвис продолжает зарабатывать
Любимец миллионов Элвис Пресли умер ровно 40 лет назад, 16 августа 1977 года. Тогда один из представителей шоу-бизнеса цинично пошутил, что "это было мудрое карьерное решение".
Как бы фантастически это ни звучало, но именно смерть дала мощный импульс росту продаж записей Элвиса и других легендарных музыкантов: Боба Марли, Джими Хендрикса, Дэвида Боуи.
Их смерть также дала возможность предприимчивым поклонникам подзаработать на продаже памятных вещей, связанных с кумирами.
Ценность бренда "Элвис Пресли" остается стабильно высокой. Согласно оценке Forbes, в 2016 году король рок-н-ролла заработал 27 миллионов долларов и продал миллион альбомов.
Он умер в 42 года от сердечного приступа, пресловутое пристрастие певца к нездоровой пище улучшению его здоровья не способствовало.
Его любимый бутерброд состоял из двух кусочков жареного хлеба с хрустящим беконом и жареными бананами, смазанных джемом и арахисовым маслом.
11 таких сэндвичей компания Graceland продала посетителям в прошлом году. Компания находится далеко от Грейсленда в Мемфисе, где жил Элвис, - в Дании.
Туристический аттракцион на севере Дании организовал фанат Элвиса Хенрик Кнудсен, который в 2011 году построил там копию особняка Грейсленд, принадлежавшего Пресли.
"Мне было 13 лет, когда Элвис умер. Не могу сказать, что это был шок, потому что тогда я еще не был настолько глубоко погружен в его творчество. Но это было что-то значительное", - рассказывает Хенрик, ставший почетным гражданином Мемфиса. Он посещал дом Элвиса в городе 106 раз.
Строительство обошлось ему более чем в 3 млн долларов, но уже через шесть лет Хенрик смог вернуть инвесторам все их вложения.
В декабре 2015 Хенрик переименовал особняк.
Особняк Мемфис, Дания
- Фирменный сэндвич Пресли - 69 датских крон (10 долларов)
- Входной билет - 99 крон для взрослых, 69 для подростков от 12 до 17, дети до 12 лет - бесплатно
- 150 тысяч посетителей ежегодно
- В продаже - диски и пластинкаи Пресли, сувенирная продукция и автографы
Еще один поклонник творчества Элвиса Пресли, зарабатывающий на нем - владелец сувенирного сайта Elvisly Yours, житель Лондона Сид Шо.
"Я впервые услышал Элвиса на "Радио Люксембург". Это было единственное радио, где можно было тогда услышать поп-музыку", - рассказывает 71-летний Сид.
В 1978 году, год спустя после смерти кумира, Сид основал его фан-клуб и зарегистрировал права на фразу Elvisly Yours. Именно так фанаты певца по всему миру подписывали свои письма.
Чтобы защитить себя, Сид Шо купил права еще на 38 торговых марок в Великобритании и Европе.
Грейсленд, Мемфис, США
- Входной билет - 57,4 доллара для взрослых, 51,7 доллара для лиц старше 62 и подростков от 13 до 17 лет, 27 долларов для детей от 7 до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- 500 тысяч посетителей ежегодно
- 4 тысячи посетителей ежедневно в июле
- 150 миллионов долларов идет в бюджет Мемфиса ежегодно
Боб Марли
Поклонники Элвиса - в основном его ровесники. С Бобом Марли - иная ситуация, он кумир и для следующих поколений.
Его имя стало брендом Ямайки, помогая развивать туризм.
"Боб Марли больше, чем сын нашей нации, он настоящая икона", - говорит директор по туризму Ямайки Пол Пенникок.
Правами на наследие Марли владеет ямайская Bob Marley Group, в которую входят члены его семьи.
Музей Боба Марли, Кингстон, Ямайка
- Марли жил в этом доме, после его смерти в 1981 году дом стал музеем
- Его посещают более 36 тысяч человек ежегодно
- Входной билет - 25 долларов для взрослого, 12 долларов для детей от 4 до 12 лет, 5 долларов для учащегося ямайской школы
В музее звезды регги можно купить кофе Марли, мороженое One Love и винилловые проигрыватели.
Дэвид Боуи
После смерти Дэвида Боуи в январе 2016 года все, связанное с его именем, выросло в цене.
В компании Truffle Shuffle, занимающейся фотопечатью на футболках, заметили это.
"Когда Боуи умер, продажи товаров утроились, фанаты рыскали в поисках вещей на память о своем кумире", - говорит закупщик компании Клэр Вуд.
Австралийский уличный художник Джимми Си продал лимитированные распечатки стенной росписи Боуи в лондонском Брикстоне, которые тот создал в 2013 году.
Джимми Си продал 120 таких отпечатков по 180 фунтов каждый и отдал 20% выручки в британский центр изучения рака.