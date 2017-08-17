Навальный опубликовал расследование о "сыне Пескова"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Дмитрий Песков не стал отвечать на просьбу Би-би-си о комментарии

Оппозиционер Алексей Навальный утверждает, что старший сын пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова распоряжается дорогой недвижимостью и автомобилями, являясь при этом формально безработным. Человек, которого он назвал сыном чиновника, Николай Чоулз, назвал публикацию "кошмаром" и "провокацией".

Подробное расследование о Николае Чоулзе, бывшем сотруднике телекомпании RT, Алексей Навальный опубликовал в четверг.

Официальных подтверждений того, что герой расследования Навального, Николай Чоулз, действительно сын Дмитрия Пескова, нет. Песков на просьбу Би-би-си о комментарии не ответил.

Известно, что старшего сына Дмитрий Пескова зовут Николай. На странице Чоулза в "Фейсбуке" есть много фотографий с дочерью пресс-секретаря президента Елизаветой Песковой, некоторые из них подписаны словом sis (возможно, сокращение от английского sister - сестра).

Информацию о родстве Чоулза и Пескова подтвердил источник РБК, подчеркнув, что они почти не общаются.

Безработный миллионер

ФБК, на основании фотографий в "Инстаграме" Чоузла (в настоящее время аккаунт закрыт), утверждает, что мужчина распоряжается автомобилем марки Tesla стоимостью около 10 миллионов рублей, также ездит на машинах Range Rover, Ferrari, Mercedes CLA и мотоцикле Harley-Davidson.

Чоулз регулярно летает частными самолетами и путешествует на яхтах, говорится в расследовании "Золотой ребенок бриллиантового папы". Кроме того, он владеет квартирой площадью 110 метров в центре Москвы.

Авторы расследования указывают, что подобный образ жизни не может позволить себе ни сам Чоулз, ни его предполагаемый отец - Дмитрий Песков (в 2016 году, согласно декларации, он заработал 12,8 млн рублей).

На странице Чоулза в "Фейсбуке" указано, что он работает на канале RT и занимает должность креативного директора компании Fight Nights.

Спонсором этой компании, по данным СМИ, является бизнесмен Зиявудин Магомедов. Именно его Навальный обвинял в даче взятки Дмитрию Пескову - якобы Магомедов оплатил многомиллионный отдых Пескова на яхте Maltese Falcon. Группа "Сумма", которой владеет Магомедов, отрицала эти сведения.

Однако в комментарии ФБК Чоулз сообщил, что в последнее время нигде не работает. С февраля 2017 года на него зарегистрирована одна компания, которая, по утверждению ФБК, пока не ведет никакой деятельности.

ФБК также обнаружил, что Николай Чоулз не менее 116 раз за год нарушил правила дорожного движения, а несколько лет назад провел около года в английской тюрьме по обвинению в нападении и избиении.

"Нигде не работает, но покупает квартиры на Рублевке, рендж роверы, феррари, теслы, часы, путешествия, целыми днями скачет на лошадях", - говорится в расследовании.

"Это кошмар какой-то просто", - прокомментировал Николай Чоулз РБК расследование, назвав его "провокацией". "Ну а чем еще можно считать это? Ужас", - добавил он.

Интерес к семье

Семья Пескова не первый раз становится объектом расследования Навального. Ровно два года назад Навальный в своем блоге написал, что Песков отдыхал на яхте Maltese Falcon на Сардинии.

Аренда такой яхты стоит €385 тыс., или 26 млн рублей в неделю, утверждал Навальный в своем блоге. Песков тогда отрицал эту информацию, указывая, что на Сардинии он жил в гостинице.

1 августа на свадьбе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой на руке кремлевского чиновника заметили часы Richard Mille RM 52-01 стоимостью в 620 тыс. долларов (38 млн рублей) - что в несколько раз превышало сумму доходов, указанную Песковым в декларации.

Позже Навка заявила, что часы - ее подарок.