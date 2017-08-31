На затопленном химзаводе в Хьюстоне произошли взрывы и утечка химикатов

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В результате взрывов на затопленном химическом заводе компании Arkema в 30 километрах от затопленного Хьюстона в воздух попали химические вищества, заявили местные власти.

Ранее сообщалось о черном дыме, поднимающимся на территорией предприятия.

Один из сотрудников полиции попал в больницу после вдыхания токсичных паров. Еще девять полицейских проходят медицинскую проверку.

В компании Arkema полагают, что недомогание вызвано "нетоксичным раздражителем".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для спасения людей используют вертолеты

Жителей домов в радиусе 1,5-2 километров от завода эвакуировали из-за риска взрывов и пожара.

Ранее в компании предупреждали, что завод рано или поздно взорвется или загорится из-за затопленных генераторов.

Завод Arkema находится в 34 километрах от Хьюстона в городе Кросби, он прекратил работу в пятницу, еще до начала урагана.

Однако из-за обильных осадков, которые принес ураган "Харви", его территорию затопило и электроснабжение оказалось прервано, сообщили в компании. Резервные генераторы также затоплены. В итоге система охлаждения завода оказалась обесточена.

Завод производит органические пероксиды, которые используются в разных сферах - от фармацевтической до строительной. При высоких температурах они могут быть опасны для здоровья.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В некоторых районах выпало до 102 сантиметров осадков

Национальная метеорологическая служба США понизила статус урагана "Харви" до низшего - "тропической депрессии", однако синоптики продолжают прогнозировать сильные дожди над восточным Техасом и западной Луизианой.

Ранее глава компании Arkema заявлял, что потенциальный пожар вряд ли перекинется за территорию завода, однако жители округа Харрис в радиусе полутора миль (2,4 км) вокруг завода были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Операция в Хьюстоне

В самом Хьюстоне продолжается спасательная операция - взводы пожарных прочесывают затопленные кварталы в поисках выживших.

В операции принимают участие 10 тысяч солдат Национальной гвардии США, еще 14 тысяч, как ожидается, вскоре прибудут в Хьюстон.

В результате последствий урагана "Харви" в восточном Техасе погибли 33 человека, сообщили представители местной власти.

Многие районы штата полностью затоплены. Затоплена и большая часть Хьюстона, четвертого по величине города в США.

Более 32 тысяч человек живут в центрах временного размещения.