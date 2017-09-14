Зонд "Кассини" полетел к Сатурну в последний раз
Космический зонд "Кассини", исследующий Сатурн и его многочисленные спутники, скорректировал курс таким образом, чтобы к концу недели врезаться в планету. "Кассини" должен прекратить свое существование в пятницу днем по московскому времени.
"Кассини" подлетел к Титану, гигантскому спутнику Сатурна, на расстояние 120 тыс. километров, и гравитационное поле Титана искривило траекторию аппарата ровно настолько, чтобы направить его на курс столкновения с планетой.
Теперь столкновение "Кассини" с Сатурном неизбежно, как ожидается, зонд войдет в атмосферу планеты в пятницу.
"Кассини", вероятно, распадется на составные части еще над облаками, падая сквозь атмосферу Сатурна. Кусочки зонда расплавятся от высоких температур, ветер разнесет их остатки по планете.
С тех пор как "Кассини" 13 лет назад приблизился к Сатурну, зонд использовал гравитационное поле Титана, крупнейшего планетарного спутника солнечной системы, чтобы с помощью гравитационного маневра передвигаться вокруг планеты, изучая Сатурн и его кольца.
Это было хорошим решением, потому что иначе зонд вынужден был бы передвигаться, используя свои реактивные двигатели, а значит на каждую перемену направления нужно было бы расходовать топливо.
Сейчас топливо кончилось почти полностью, и в НАСА считают, что зонд не должен бесконтрольно дрейфовать вокруг Сатурна - от него нужно избавиться ответственно.
Последнее приближение к Титану в НАСА называют "прощальным поцелуем".
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"У Титана и "Кассини" были долгие отношения с ежемесячными встречами на протяжении более чем 10 лет", - говорит менеджер проекта "Кассини" Эрл Мэйз.
"Эта последняя встреча - что-то вроде печального расставания, но, как и в течение всей миссии, гравитация Титана вновь направит Кассини туда, куда нам нужно", - рассказывает Мэйз.
Сближение со спутником, направившее "Кассини" на курс столкновения с Сатурном, состоялось во вторник в 19:04 по Гринвичу (22:04 по московскому времени). Во время последнего сближения с Титаном зонд сделал несколько снимков.
Исследование Титана стало одним из выдающихся успехов миссии "Кассини" - в 2005 году зонд сбросил на поверхность Титана небольшого робота Гюйгенса, который передал на Землю уникальное фото камней, омытых потоком жидкого метана - на Титане он выпадает в виде дождя, а ближе к северу планеты скапливается в огромные моря.
"Кассини" также заметил на поверхности луны "вулканы", из которых извергается ледянистая масса и огромные дюны из похожего на пластик песка.
Мишель Доэрти, сотрудница Имперского колледжа Лондона, работавшая над проектом "Кассини", рассказала Би-би-си, что в последние дни работы зонда ученые постараются использовать его по максимуму.
"У нас кончается топливо, - говорит Доэрти. - Само то, что мы столько сделали к окончанию миссии, великолепно. Мы почти закончили, и нам будет очень грустно наблюдать за окончанием".
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Помимо последних фотографий Титана, ученые хотят получить еще несколько фотографий колец Сатурна и другой его луны, Энцелада, перед столкновением с планетой.
Перед входом в атмосферу Сатурна зонд, по замыслу ученых, должен будет использовать только те сенсоры, которые помогут подробнее изучить среду вблизи планеты - например ее магнитное поле или состав атмосферы.
Данные, полученные в этот период, спутник будет немедленно транслировать на Землю, сохраняться в памяти "Кассини" они не будут.
Как ожидается, "Кассини" разрушится через несколько десятков секунд после входа в атмосферу. Его сигнал затихнет в пятницу в 11:55 по Гринвичу (14:55 по Москве). Время может уточняться.
"Миссия "Кассини" очень многому научила всех нас и лично меня. Мне очень приятно думать о том, что "Кассини" продолжит учить нас вплоть до последних секунд", - сказал сотрудник программы "Кассини" Курт Нибур, комментируя окончание миссии зонда в штаб-квартире НАСА в Калифорнии.