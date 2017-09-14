Зонд "Кассини" полетел к Сатурну в последний раз

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-CALTECH/SSI/JASON MAJOR Image caption "Кассини" исследовал Титан в течение 14 лет

Космический зонд "Кассини", исследующий Сатурн и его многочисленные спутники, скорректировал курс таким образом, чтобы к концу недели врезаться в планету. "Кассини" должен прекратить свое существование в пятницу днем по московскому времени.

"Кассини" подлетел к Титану, гигантскому спутнику Сатурна, на расстояние 120 тыс. километров, и гравитационное поле Титана искривило траекторию аппарата ровно настолько, чтобы направить его на курс столкновения с планетой.

Теперь столкновение "Кассини" с Сатурном неизбежно, как ожидается, зонд войдет в атмосферу планеты в пятницу.

"Кассини", вероятно, распадется на составные части еще над облаками, падая сквозь атмосферу Сатурна. Кусочки зонда расплавятся от высоких температур, ветер разнесет их остатки по планете.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption За 13 лет "Кассини" сделал много уникальных снимков Сатурна, включая этот, на котором видна "Красная роза" - ураган на северном полюсе планеты

С тех пор как "Кассини" 13 лет назад приблизился к Сатурну, зонд использовал гравитационное поле Титана, крупнейшего планетарного спутника солнечной системы, чтобы с помощью гравитационного маневра передвигаться вокруг планеты, изучая Сатурн и его кольца.

Это было хорошим решением, потому что иначе зонд вынужден был бы передвигаться, используя свои реактивные двигатели, а значит на каждую перемену направления нужно было бы расходовать топливо.

Сейчас топливо кончилось почти полностью, и в НАСА считают, что зонд не должен бесконтрольно дрейфовать вокруг Сатурна - от него нужно избавиться ответственно.

Последнее приближение к Титану в НАСА называют "прощальным поцелуем".

"У Титана и "Кассини" были долгие отношения с ежемесячными встречами на протяжении более чем 10 лет", - говорит менеджер проекта "Кассини" Эрл Мэйз.

"Эта последняя встреча - что-то вроде печального расставания, но, как и в течение всей миссии, гравитация Титана вновь направит Кассини туда, куда нам нужно", - рассказывает Мэйз.

Сближение со спутником, направившее "Кассини" на курс столкновения с Сатурном, состоялось во вторник в 19:04 по Гринвичу (22:04 по московскому времени). Во время последнего сближения с Титаном зонд сделал несколько снимков.

Исследование Титана стало одним из выдающихся успехов миссии "Кассини" - в 2005 году зонд сбросил на поверхность Титана небольшого робота Гюйгенса, который передал на Землю уникальное фото камней, омытых потоком жидкого метана - на Титане он выпадает в виде дождя, а ближе к северу планеты скапливается в огромные моря.

"Кассини" также заметил на поверхности луны "вулканы", из которых извергается ледянистая масса и огромные дюны из похожего на пластик песка.

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-CALTECH/SSI Image caption "Кассини" начал исследовать Сатурн 14 лет назад

Мишель Доэрти, сотрудница Имперского колледжа Лондона, работавшая над проектом "Кассини", рассказала Би-би-си, что в последние дни работы зонда ученые постараются использовать его по максимуму.

"У нас кончается топливо, - говорит Доэрти. - Само то, что мы столько сделали к окончанию миссии, великолепно. Мы почти закончили, и нам будет очень грустно наблюдать за окончанием".

Помимо последних фотографий Титана, ученые хотят получить еще несколько фотографий колец Сатурна и другой его луны, Энцелада, перед столкновением с планетой.

Перед входом в атмосферу Сатурна зонд, по замыслу ученых, должен будет использовать только те сенсоры, которые помогут подробнее изучить среду вблизи планеты - например ее магнитное поле или состав атмосферы.

Данные, полученные в этот период, спутник будет немедленно транслировать на Землю, сохраняться в памяти "Кассини" они не будут.

Как ожидается, "Кассини" разрушится через несколько десятков секунд после входа в атмосферу. Его сигнал затихнет в пятницу в 11:55 по Гринвичу (14:55 по Москве). Время может уточняться.

"Миссия "Кассини" очень многому научила всех нас и лично меня. Мне очень приятно думать о том, что "Кассини" продолжит учить нас вплоть до последних секунд", - сказал сотрудник программы "Кассини" Курт Нибур, комментируя окончание миссии зонда в штаб-квартире НАСА в Калифорнии.