Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ежемесячная аудитория Rolling Stone составляет около 60 миллионов читателей

Компания-издатель легендарного американского журнала о рок-музыке Rolling Stone объявила, что контрольный пакет акций издания будет выставлен на продажу.

"Мы приложили огромные усилия, чтобы превратить Rolling Stone в многоплатформенную компанию, и мы очень хотим найти правильное место, чтобы развивать наш мощный фонд и стремительно развивать наш бизнес", - говорится в заявлении президента компании Wenner Media Гуса Уэннера.

Основатель журнала Ян Уэннер ранее сказал в интервью изданию New York Times, что сейчас у него и его сына Гуса уже не хватает сил, чтобы развивать популярный бренд.

"Есть уровень амбиций, который мы не можем удовлетворить своими силами. Поэтому мы решили поступить предусмотрительно и действовать на опережение", - объяснил Уэннер.

В прошлом году Ян Веннер продал 49% акций Rolling Stone сингапурской компании BandLab Technologies. Новый покупатель контрольного пакета издания пока не называется.

Ранее в этом году семейное предприятие Уэннеров продало два других своих издания: журналы US Weekly и Men's Journal. Покупателем стала компания American Media.

Сегодня Rolling Stone выходит на различных медиа-платформах, а его ежемесячная аудитория составляет около 60 миллионов читателей. За последние три года интернет-трафик издания вырос почти на 50%, а его присутствие в соцсетях увеличилось более чем на 100%.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На обложку журнала попадали далеко не только рок-звезды. Например, на одной из них появился папа римский Франциск

Журнал Rolling Stone - рок, обложки и скандалы