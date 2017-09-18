В Германии судят людей, не оказавших помощь пенсионеру

Правообладатель иллюстрации Presseportal.de Image caption На этом фото, опубликованном полицией Эссена, виден лежащий на полу человек

В Германии проходит суд над тремя гражданами, не оказавшими помощь пенсионеру, когда ему стало плохо в отделении банка, где расположены банкоматы.

83-летний мужчина упал и сильно ударился головой о кафельный пол, через неделю он скончался.

Упавшего мужчину проигнорировал и еще один посетитель банка, но он сам сказался больным. Лишь пятый человек, заметивший, что старику плохо, вызвал скорую помощь.

В итоге первая помощь была оказана ему лишь через 20 минут после падения.

Всех людей, проигнорировавших больного, опознали по кадрам камер видеонаблюдения. На этих снимках видно, как посетители просто перешагивают через лежащего на полу пенсионера.

Немецкое законодательство предусматривает штраф и даже тюремное заключение сроком до года за неоказание экстренной медицинской помощи.

В большинстве случаев о размере штрафа договариваются во внесудебном порядке адвокаты защиты и прокуроры.

Если люди сами не владеют навыками оказания первой помощи, закон требует от них хотя бы сообщить о случившемся в скорую помощь.

Правообладатель иллюстрации Presseportal.de Image caption Съемки камеры наблюдения говорят о том, что посетители банка просто проигнорировали умирающего человека

Этот случай, который произошел в отделении Deutsche Bank в Эссене, в западной промышленной провинции Рур, вызвал во всей Германии горячие дебаты.

По мнению некоторых, он свидетельствует о черствости современного общества, члены которого стали безразлично относиться к страданиям ближних.

Среди обвиняемых - 55-летний мужчина из Оберхаузена, а также 39-летняя женщина и мужчина в возрасте 21 года, оба из Эссена.

Двое обвиняемых заявили, что приняли потерявшего сознание пенсионера за бомжа.

В самом деле, некоторые бездомные пользуются этим помещением, поскольку для входа в него не нужна банковская карта.

Однако прокурор с сомнением отнеслась к этим аргументам, так как посетители банка не могли не видеть, что человек был прилично одет, лежал посередине зала, и при нем не было никаких пакетов, спального мешка или иных вещей, которые обычно носят с собой бездомные.

"Мне никогда прежде не доводилось сталкиваться с такой ситуацией", - призналась прокурор Эссена Биргит Юргенс, которая занимает этот пост с 1991 года.