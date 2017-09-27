Как готовятся к извержению вулкана на Бали
Как готовятся к извержению вулкана на Бали
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В Индонезии просыпается один из 130 вулканов. Власти страны объявили о высоком уровне опасности извержения вулкана Агунг на востоке острова Бали.
В понедельник были зафиксированы сотни подземных толчков. Из опасного района эвакуированы почти 60 тысяч жителей.
На Бали живет большая русская диаспора. Русская служба Би-би-си поговорила о том, что сейчас происходит на острове, с Алиной Власовой, которая живет там уже много лет.