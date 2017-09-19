Вокруг света за 79 дней: новый рекорд британского велосипедиста

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Марк Бомонт ехал на велосипеде по 16 часов в день, а спал - лишь по пять часов

Велосипедист из Шотландии Марк Бомонт установил новый мировой рекорд, объехав вокруг света на велосипеде за 79 дней. Для этого ему приходилось ежедневно проезжать в среднем по 386 км.

34-летний спортсмен прибыл в Париж на один день раньше установленного срока, преодолев в общей сложности 30 тысяч км. У Триумфальной арки его ждала толпа поклонников.

В 2008 году Бомонт уже ставил мировой рекорд: тогда он проехал вокруг света за 194 дня. Однако с тех пор этот рекорд был побит другими велосипедистами: последнее кругосветное велопутешествие длилось 123 дня.

Чтобы побить этот рекорд, Бомонт ехал на велосипеде по 16 часов в день, а спать ему приходилось лишь по пять часов в сутки.

Он начал свой путь 2 июля в Париже и проехал через Европу, Россию, Монголию и Китай. Затем он пересек всю Австралию, Новую Зеландию и Северную Америку, после чего вышел на финишную прямую, которая пролегала через Португалию, Испанию и Францию.

В ходе заезда Бомонт также установил рекорд для Книги рекордов Гиннеса за наибольшее число миль, преодоленных на велосипеде в течение месяца. За этот период он проехал от Парижа до Перта (Австралия), преодолев расстояние в 11315 км.

Велопутешественники-рекордсмены

В мае 2016 года американская велосипедистка Аманда Кокер установила мировой рекорд, проехав за 12 месяцев 138,5 тысячи км. В среднем она проезжала примерно 381 км в день.

В марте 2015 года австриец Кристоф Штрассер установил рекорд по преодолению максимального расстояния в течение 24 часов. За сутки он проехал 896 км.

В 2013 году британка Мария Лейджерстам стала первым человеком, которому удалось достичь Южного полюса на велосипеде. Ее трехколесный велосипед был усовершенствован для передвижения по Антарктиде.

В 2003 году бельгийцы Зигфрид Верхайак и Люк Беле и датчанин Мартин Абсербалль совершили самое высокогорное велопутешествие, проехав на высоте 7008 м по снежному покрову горы Музтаг в Китае.

В 1985 году австралиец Ханспетер Бек совершил самое длинное путешествие на одноколесном велосипеде: он проехал 6237 км от Порт-Хедленда до Мельбурна за 51 день 23 часа и 25 минут.

"Это было, бесспорно, самое жестокое испытание, через которое когда-либо проходило мое тело и мой мозг. Физическая и моральная выдержка была необходима мне каждый день, но меня окружала прекрасная команда", - рассказал спортсмен.

"Успех кругосветного путешествия за 80 дней показывает, что то, что кажется невозможным, на самом деле возможно, и раздвигает рамки спорта, требующего выносливости", - говорит Бомонт.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бомонт вдохновлялся романом Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней"

По его словам, за время путешествия приходилось быстро привыкать к разным условиям климата и проезжать через совершенно незнакомые ему территории, такие как Россия и Монголия.

В северном полушарии путешественнику приходилось ехать при минусовых температурах, а в Северной Америке - дышать воздухом, задымленным в результате лесных пожаров.

За время путешествия Бомонт дважды падал с велосипеда, и после падения в России ему была оказана срочная стоматологическая помощь. На протяжении всего маршрута его сопровождала команда поддержки, в которую входили в том числе механик, диетолог, врач и менеджер.

Марк начал заниматься велосипедным спортом в 12-летнем возрасте. Тогда он совершил свое первое большое путешествие, проехав 233 километра по Шотландии.