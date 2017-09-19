Мощное землетрясение в Мексике: более 200 погибших

19 сентября 2017 Обновлено 20 сентября 2017

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасатели и добровольцы разгребают завалы разрушенных зданий

Общее число жертв сильнейшего землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике, по данным властей, превысило 200 человек. Ранее называлась цифра в 248 человек, однако после уточнений она была снижена до 225.

Последнюю цифру озвучил глава начальника штаба по гражданской обороне Мехико Луис Фелипе Пуэнте.

Окончательное число погибших может измениться по мере того, как поступают новые данные.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Мексики публикует список погибших по штатам:

Морелос: 71 погибший

Пуэбла: 43 погибших

Мехико (столица): 86 погибших

Мехико (штат): 12 погибших

Герреро: 4 погибших

Оахака: 1 погибший

Автор фото, AFP Подпись к фото, Число жертв землетрясения в Мексике продолжает уточняться

Власти сообщают, что в столице разрушены десятки домов. По меньшей мере 30 человек, большинство из которых дети, погибли в разрушившемся здании средней школы в Мехико, сообщили местные СМИ. Всего от землетрясения пострадали 209 школ, из них 15 были серьезно разрушены.

Аэропорт Мехико закрыт. Множество зданий в городе полностью эвакуированы.

Спасатели прибыли в районы города с наибольшими разрушениями. Есть опасения, что под завалами остаются люди. Спасатели и добровольцы разгребают завалы разрушенных зданий.

По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.

Землетрясение в момент учений

Землетрясение произошло в 13:14 по местному времени (18:14 по Гринвичу). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы.

Очаг землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.

Автор фото, Empics

Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощнейшего землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Землетрясение ощущалось по всей столице Мексики

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето призвал народ не скапливаться на улицах, чтобы дать возможность спасателям добраться до завалов.

Во многих районах прервана телефонная связь.

Автор фото, AFP

Лидеры США, Канады и других стран выразили свои соболезнования пострадавшим от землетрясения.

Автор фото, AFP

Паника

Хуан Польер, Би-би-си, Мехико

Мехико привык к землетрясениям. Но этот конкретный толчок, произошедший ровно в годовщину мощнейшего землетрясения 85-го года, был одним из сильнейших на памяти местных жителей.

Тысячи людей выбежали на улицы, трясясь от страха, плача и пытаясь дозвониться до своих родных и близких.

Уже ясно, что число жертв будет увеличиваться. Лишь в районе столицы разрушено не менее 30 зданий.

Люди голыми руками пытаются разгрести завалы, так как уверены, что там остаются пострадавшие.