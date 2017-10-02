"Серьезный провал": что пишет испанская пресса о референдуме в Каталонии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фотографии разгона избирателей заполнили передовицы

Снимки столкновений испанской полиции и каталонцев, которые вышли голосовать за независимость региона от Испании, заполнили передовицы свежих испанских газет. В своих статьях обвиняют в эскалации конфликта и каталонские, и испанские власти.

1 октября каталонцы проголосовали за отделение региона от Испании. Конституционный суд Испании запретил проводить референдум, так как он противоречит конституции, однако власти Каталонии проигнорировали запрет.

Присланная из других областей Испании полиция использовала резиновые пули, опечатывая избирательные участки и разгоняя очереди перед ними. По подсчетам каталонских властей, от действий полицейских пострадали более 800 человек.

Многие газеты страны обвиняют в случившемся и власти Каталонии, и национальное правительство, заявляя, что премьер-министр Мариано Рахой мог сделать больше, чтобы сократить ущерб. Другие ожидают уличной войны и хаоса.

"Серьезный провал"

Популярная испанская газета El Pais называет события 1 октября в Каталонии провалом Испании. "То, что случилось вчера - это провал нашей страны, вред нанесен интересам и правам всех граждан Испании", - заявляет газета в редакторской колонке.

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Газета считает, что каталонские правительство и парламент ответственны за "гигантский вред", однако, говорится в статье, ничем нельзя оправдать и пассивность и халатность премьера Рахоя.

По мнению издания, премьер-министр теперь должен представить новый план, описывающий, каким образом Испания и Каталония все-таки смогут мирно сосуществовать.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полиция оттесняла людей щитами от избирательных участков

Главный редактор ежедневной барселонской газеты La Vanguardia Мариус Карол описывает произошедшее как крах политиков. "Политики существуют, чтобы решать проблемы, а не создавать их", - заявил он в своей колонке, добавив, что неспособность предотвратить кризис - это общее фиаско.

Правоцентристская El Mundo придерживается похожего мнения: газета утверждает, что стратегия Рахоя - сначала выжидать, а потом посылать в Каталонию полицию - это серьезный провал: премьер-министр не смог осознать масштабы проблемы, а без этого невозможно и восстановить конституционный порядок.

"Нет времени для политики сдерживания"

El Mundo пишет, что 1 октября будут помнить как зловещий день, когда безответственность каталонских властей с одной стороны и нерашительность испанского правительства с другой вызвали хаос. Газета призывает власти действовать немедленно: "Нет времени для политики сдерживания и вежливых приглашений к диалогу", - считает издание.

Колумнист El Mundo Рауль Конде опубликовал статью под названием "Опасная игра в Каталонии". "Кажется, правительство выиграло игру в незаконное голосование, - пишет он. - Рахой все еще не понимает, что лидер - это не только тот, кто применяет закон. Это еще и тот, кто не дает политике сорваться в опасную игру".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чтобы помешать полиции попасть на избирательный участок, сторонники референдума построили баррикаду

"Уличные протесты надвигаются"

Лола Гарсиа, журналист La Vanguardia, предполагает, что дела Испании могут стать еще хуже, потому что референдум превращается в бунт. Ее волнует, как Испания будет выглядет в глазах международного сообщества после того, как фото с протестов каталонских активистов появились на передовицах многих газет.

"Протест будет продолжаться еще несколько дней. И сейчас мы входим в фазу уличных столкновений", - пишет она в своей колонке.