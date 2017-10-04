Дело об отмывании через биткоины: суд в Греции решил выдать россиянина США

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Александр Винник заявляет, что он не виновен и является лишь техническим экспертом

Суд в греческих Салониках удовлетворил запрос США о выдаче россиянина Александра Винника по делу об отмывании 4 млрд долларов, которое осуществлялось с помощью криптовалюты.

Суд также постановил выдать США вещи, изъятые у 38-летнего Винника после задержания, передает из зала суда корреспондент РИА Новости. В гостиничном номере на курорте Халкидики, где в июле был задержан Винник, нашли компьютеры, мобильные телефоны и кредитные карты.

О решении суда также сообщают Ассошиэйтед пресс и Интерфакс. "Суд принял решение удовлетворить запрос США об экстрадиции Винника, но мы его обжалуем в Верховный суд Афин. Поэтому принятое сегодня не окончательное", - сказал Интерфаксу адвокат Винника Илиас Спирлиадис.

Защита уже обжаловала решение суда, сообщил позже Спирлиадис, а окончательно вопрос об экстрадиции должен решить министр юстиции Греции.

Винника задержали по американскому ордеру в конце июля этого года. Его подозревают в причастности к деятельности группы, за несколько лет отмывшей через биткоины по меньшей мере 4 млрд долларов.

Винник не признает вину. В предъявленных США обвинениях нет доказательств преступлений, заявляет его адвокат.

Агентство Рейтер со ссылкой на источники писало, что Винник был связан с биржей биткоинов BTC-e. Сам россиянин в греческом суде опровергал это.

"К сайту BTC-e я не имею никакого отношения. Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером. Я технический эксперт - независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов", - цитирует его выступление в суде РИА Новости.

В США Виннику грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф, пишет агентство. Ранее стало известно, что ему предъявлено обвинение по 21 эпизоду, в том числе в отмывании средств после взлома японской биржи криптовалют Mt Gox.

Биткоины - виртуальная валюта, выпуск которой никем не регулируется. Компьютеры по всему миру, не управляемые единым центром, должны решить сложную математическую задачу. За ее решение они получают биткоины.

Накануне испанский суд постановил экстрадировать в США россиянина Петра Левашова, которого в США обвиняют в создании обширной ботнет-сети для рассылки спама. Сам Левашов утверждает, что он офицер российской армии, который собирал информацию об оппозиционных партиях для "Единой России".

36-летний Левашов был арестован испанскими властями в апреле 2017 года. В "Единой России" отрицают, что Левашов работал на партию. Защита Левашова готовит апелляцию на вынесенное судебное решение, сообщили в среду в посольстве России в Испании.