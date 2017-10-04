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Истребители британских военно-воздушных сил перехватили пассажирский самолет, вынудив его изменить курс и приземлиться в лондонском аэропорту Станстед после того, как с борта лайнера поступил сигнал об угрозе безопасности, впоследствии оказавшийся ложным.

Все вылеты и посадки в Станстеде были на время приостановлены, но к настоящему времени аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

Истребители Королевских ВВС "Тайфун" были подняты по тревоге в среду утром после сообщения об угрозе безопасности на борту лайнера. Они перехватили самолет, направлявшийся в лондонский аэропорт Лутон, и сопроводили его в аэропорт Станстед, где он благополучно приземлился.

Рейс компании Ryanair, который сопровождали истребители, направлялся в Британию из литовского Каунаса. Позже в компании заявили, что тревога, по всей видимости, была ложной. Инцидент расследует полиция графства Эссекс.

Работа аэропорта Станстед была на некоторое время приостановлена, сейчас он снова функционирует.

Сообщение о бомбе

Как рассказал один из пассажиров перехваченного лайнера Джонатан Зулберг, во время посадки на борт в Литве он видел у борта несколько пожарных машин и полицейский автомобиль.

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По словам Зулберга, вылет был задержан на 40 минут, одна из стюардесс сказала ему, что еще до вылета поступило сообщение о том, что на борту заложена бомба.

После приземления, рассказал Зулберг, капитан экипажа также объявил, что кто-то сообщил о бомбе. "Когда я это услышал, я удивился, что самолету вообще дали взлететь", - говорит он.

Пилотам истребителей "Тайфун" в рамках операции по перехвату разрешили превысить скорость звука, заявили в военно-воздушных силах Британии. "Тайфуны", находящиеся в режиме повышенной готовности, базируются на базах Конингсби и Лоссимут и готовы взлететь в течение нескольких минут.

В соответствии с принятыми в Британии процедурами, самолеты, с бортов которых поступают сигналы об угрозе безопасности, перенаправляются в аэропорт Станстед. И Станстед, и Лутон находятся за пределами Лондона, но считаются столичными аэропортами.

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После приземления самолет обыскали вновь, но ничего подозрительного не нашли. Как заявил представитель Ryanair, пассажиров рейса перевезли из Станстеда в Лутон на автобусе.

Сейчас следователи выясняют, кто был отправителем ложного сообщения.