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Нобелевскую премию по экономике получил американец Ричард Талер за вклад в изучении поведенческой экономики, сообщил Нобелевский комитет.

В заявлении Шведской королевской академии говорится, что в своих работах Талер "соединил экономику с психологией".

Экономисты традиционно исходили из предпосылки, что люди и организации действуют рационально.

Талер в своих работах ввел более реалистические допущения о поведении людей, объясняют в академии.

Он исследовал последствия "ограниченной рациональности, социальных предпочтений и недостатка самоконтроля".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Члены Нобелевского комитета объявляют Ричарда Талера лауреатом премии

"Он показал, как эти человеческие черты систематически влияют на принятие решений людьми, а также на рыночные результаты", - объясняют в Нобелевском комитете.

Талеру 72 года. Он живет в США и преподает в Чикагском университете. Экономисту принадлежит собственная фирма по управлению активами Fuller & Thaler Asset Management. В 2015 году он снялся в голливудском фильме "Игра на понижение".

Ранее были объявлены лауреаты премии по физике, химии, медицине, литературе, а также премии мира.

Что такое поведенческая экономика и зачем она нужна?

Талер фактически стал одним из основателей целого направления в экономической теории - поведенческих финансов. Он изучал, как особенности человеческого поведения влияют на финансовые рынки.

Например, в одном из экспериментов он определил, что люди ценят больше вещи, которыми владеют, чем такие же вещи, которые им не принадлежат. Здесь работает страх потерять то, что уже есть у человека.

Фактически люди оценивают ценность вещи по отношению к чему-либо. В заметке Нобелевского комитета о важности трудов Талера приводится пример распродажи.

Увидев вещи со скидкой на распродаже, человек оценивает их намного выше, чем такие же вещи, продающиеся по такой же цене, но без скидки.

Талер вместе с различными экономистами провел множество экспериментов, которые показали, как из-за особенностей человеческого восприятия люди не могут принять полностью рациональные решения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На распродажах часто проявляется нерациональность потребителей

В заметке Нобелевского комитета приводится такой пример из исследования Талера.

Таксист должен организовать свой рабочий день, оставив себе время на семью и отдых.

Для этого он каждый день выставляет себе цель по определенному объему заработанных денег, а когда достигает этой цели, он уезжает домой.

В итоге получается, что в дни, когда клиентов много и можно много заработать, таксист уходит домой рано, а в дни, когда клиентов мало, он проводит на работе намного больше времени.

Если бы он применял другое правило, он мог бы меньше работать и больше зарабатывать.

Еще одно поле экспериментов Талера - это представления о справедливости потребителей и их влиянии на бизнес.

Например, когда начинается дождь, прохожие идут в магазины за зонтиками.

Для магазинов логично было бы поднять цены из-за высокого спроса, но они этого не могут сделать, опасаясь резко негативной реакции потребителей, которые посчитают их действия несправедливыми.

Сейчас ежегодно публикуется множество исследований о поведенческой экономике и финансах. Именно нерациональностью поведения людей и компаний часто объясняют различные движения на рынках - надувание пузырей или резкие распродажи активов.

Исследования потребительского поведения людей также лежат в основе различных маркетинговых акций, например, распродаж в магазинах.