Трамп намерен отказаться от плана "Чистой энергии" Барака Обамы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жители Кентукки с оптимизмом восприняли слова Прюитта о возвращении эры угля

Администрация президента Трампа намерена отменить принятое Бараком Обамой законодательство, призванное сократить выбросы в атмосферу парниковых газов теплоэлектростанциями.

Администратор Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Скотт Прюитт, ранее подвергавший сомнению климатические изменения, заявил, что план Обамы, получивший название "Чистая энергия", был перебором.

Президент Трамп, в свою очередь, отдал ЕРА распоряжение к марту переписать это законодательство.

План "Чистая энергия" предписывает штатам выполнять требования по сокращению выбросов в атмосферу двуокиси углерода в соответствии с уровнем потребляемой этими штатами энергии.

Прюитт заявил, что уже во вторник подпишет указ о свертывании этого плана.

"Война с углем закончена, - сообщил в понедельник администратор ЕРА собравшимся на митинге в городе Хазард, штат Кентукки. - Этот закон на самом деле делил людей на победителей и проигравших, а власть не должна использовать законы для разделения людей на тех, кто выиграл, и тех, кто проиграл".

Уголь вместо "чистой энергии"?

Ранее Прюитт утверждал, что план "Чистая энергия" заставит штаты отдавать предпочтение возобновляемым источникам на рынке производителей электроэнергии.

В качестве генерального прокурора Оклахомы он принял участие в подаче иска против этого законодательства от имени 27 штатов.

Решением Верховного суда в феврале 2016 года законодательство было оставлено в подвешенном состоянии.

При президенте Обаме EPA заявляло, что план "Чистая энергия" сможет предотвратить приступы астмы у 150 тыс. детей и 6600 преждевременных смертей.

Однако, как следует из сообщений в прессе, узнавшей о черновике предложения об отмене этого законодательства, там ставится под вопрос польза этого закона для здоровья, на которую упирала прошлая администрация.

В этом черновике также предположительно утверждается, что на отмене законодательства о чистой энергии Америка может сэкономить 33 млрд долларов.

По плану "Чистая энергия" штаты должны были изыскать возможность к 2030 году снизить выбросы парниковых газов на 32% по сравнению с уровнем 2005 года.

Отказ от этого плана сильно осложнит выполнение Соединенными Штатами обязательств, принятых в соответствии с Парижским соглашением по климату - международным договором, подписанным президентом Обамой и руководителями еще почти 200 стран мира в 2015 году. Этот договор призван ограничить выбросы в атмосферу парниковых газов и способствовать борьбе с глобальным потеплением.

В июне президент Трамп дал понять, что готов выйти из Парижского соглашения, отказавшись от принятых его предшественником обязательств по защите окружающей среды.

В августе администрация Трампа подала в ООН первое уведомление о своих планах выйти из этого договора.

Впрочем, этот жест был расценен скорее как символический, поскольку ни одна из стран, желающих расторгнуть Парижский договор, не может официально объявить о таком намерении раньше 4 ноября 2019 года.

После этого процесс выхода из договора занимает еще один год, и, стало быть, он не может быть завершен раньше, чем через несколько недель после следующих президентских выборов в США в 2020 году.

Запланированный отказ от плана "Чистая энергия" вызвал негодование среди активистов охраны окружающей среды.

Национальный совет по охране природных ресурсов США (NRDC) даже пригрозил подать на ЕРА в суд в случае, если законодательство будет отозвано, а американская природоохранная организация Сьерра-клуб заявила, что бросит вызов любому новому законодательству, которое не будет соответствовать американским законам по борьбе с загрязнением воздуха.

По словам представительницы Сьерра-клуба Мэри Энн Хитт, администрация Трампа "ставит под угрозу безопасность нашего населения и ясно дает понять, что не намерена защищать наш народ от очень реальной и неминуемой угрозы климатических изменений".