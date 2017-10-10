Мадрид и ЕС предупреждают Каталонию о последствиях объявления независимости

  • 10 октября 2017
Лидер Каталонии Карлес Пучдемон Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Карлес Пучдемон должен выступить перед региональным парламентом во вторник днем, но провозгласит ли он независимость Каталонии?

Накануне выступления президента Каталонии Карлеса Пучдемона в парламенте, которое должно состояться во вторник днем, давление на лидера каталонских сепаратистов усилилось, и не только со стороны Мадрида.

За считанные часы до запланированной речи Пучдемона, как сообщает из Барселоны европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, никто, даже среди сподвижников лидера Каталонии, не знает точно, будет ли во вторник провозглашена независимость этой испанской автономии. И даже если близкие к Пучдемону политики что-то знают, они об этом не говорят.

Тем временем две крупнейшие страны Евросоюза Франция и Германия выступили в поддержку единства Испании и против одностороннего объявления независимости Каталонией.

Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую такую одностороннюю декларацию и предпримет меры, как оно заявило, по восстановлению закона и демократии.

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Image caption Центральное правительство в Мадриде почувствовало поддержку своей позиции после крупных демонстраций сторонников единства Испании, прошедших в последние дни

Через неделю после голосования на референдуме о независимости, для срыва которого Мадрид сделал все возможное, напряженность начала сказываться и на деловом климате самого богатого региона Испании.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала Карлеса Пучдемона и премьер-министра Испании Мариано Рахоя предпринять усилия для деэскалации напряженности в отношениях между Каталонией и Мадридом.

Ада Колау призвала лидера Каталонии не объявлять независимость, а Рахоя - не вводить в Каталонии прямое правление из Мадрида.

"Я прошу их не принимать решений, которые могут подорвать возможность появления пространства для диалога и посредничества, - заявила мэр Барселоны. - Это самое смелый поступок, который сейчас они могут совершить".

Бизнес голосует ногами

Агентство Рейтер сообщает, что усиливается и экономическое давление на регион. Еще три крупные компании рассматривают вопрос о переносе своих офисов из Каталонии в другие районы Испании.

Группа компаний по работе с недвижимостью Inmobiliaria Colonial (COL.MC) и фирма Abertis (ABE.MC), занимающаяся развитием инфраструктуры, уже приняли решение перенести свои головные офисы в Мадрид, а телекоммуникационная фирма Cellnex (CLNX.MC) заявила, что сделает то же самое, если политическая неопределенность в Каталонии продолжится.

Издательский дом Grupo Planeta заявила, что переведет свой официальный офис из Барселоны в Мадрид, если каталонский парламент в одностороннем порядке объявит независимость.

Министр финансов Испании заявил, что в переезде компаний виновато руководство Каталонии.

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Image caption В ответ на декларацию независимости премьер-министр Испании Мариано Рахой может распустить правительство Каталонии и объявить новые выборы в автономии

Европейские тяжеловесы - Германия и Франция - решили использовать свое влияние и высказались против раскола.

В субботу канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, как сообщила ее пресс-секретарь, не только подтвердила свою поддержку единства Испании, но и высказалась за диалог между противоборствующими сторонами.

Франция предупредила, что не признает Каталонию, если регион в одностороннем порядке объявит независимость. Одностороннее объявление независимости регионом привело бы к автоматическому выходу Каталонии из Европейского союза, заявил представитель французского кабинета министров.

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Image caption Сторонники Карлеса Пучдемона в Каталонии ждут выступление своего лидера, но надежд на немедленное провозглашение независимости у них становится все меньше

Никаких признаков компромисса между центральным правительством в Мадриде и региональными властями Каталонии нет.

Мадрид обеспокоен тем, что во вторник парламент Каталонии может проголосовать за одностороннее провозглашение независимости.

Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенц де Сантамария заявил в понедельник: "Я призываю разумных людей в каталонском правительстве... не прыгайте с обрыва, потому что вы потянете с собой людей".

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