Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Карлес Пучдемон должен выступить перед региональным парламентом во вторник днем, но провозгласит ли он независимость Каталонии?

Накануне выступления президента Каталонии Карлеса Пучдемона в парламенте, которое должно состояться во вторник днем, давление на лидера каталонских сепаратистов усилилось, и не только со стороны Мадрида.

За считанные часы до запланированной речи Пучдемона, как сообщает из Барселоны европейский редактор Би-би-си Катя Адлер, никто, даже среди сподвижников лидера Каталонии, не знает точно, будет ли во вторник провозглашена независимость этой испанской автономии. И даже если близкие к Пучдемону политики что-то знают, они об этом не говорят.

Тем временем две крупнейшие страны Евросоюза Франция и Германия выступили в поддержку единства Испании и против одностороннего объявления независимости Каталонией.

Правительство Испании, столкнувшееся с самым серьезным политическим кризисом в стране после попытки военного переворота 1981 года, предупредило, что незамедлительно ответит на любую такую одностороннюю декларацию и предпримет меры, как оно заявило, по восстановлению закона и демократии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Центральное правительство в Мадриде почувствовало поддержку своей позиции после крупных демонстраций сторонников единства Испании, прошедших в последние дни

Через неделю после голосования на референдуме о независимости, для срыва которого Мадрид сделал все возможное, напряженность начала сказываться и на деловом климате самого богатого региона Испании.

Мэр Барселоны Ада Колау призвала Карлеса Пучдемона и премьер-министра Испании Мариано Рахоя предпринять усилия для деэскалации напряженности в отношениях между Каталонией и Мадридом.

Ада Колау призвала лидера Каталонии не объявлять независимость, а Рахоя - не вводить в Каталонии прямое правление из Мадрида.

"Я прошу их не принимать решений, которые могут подорвать возможность появления пространства для диалога и посредничества, - заявила мэр Барселоны. - Это самое смелый поступок, который сейчас они могут совершить".

Бизнес голосует ногами

Агентство Рейтер сообщает, что усиливается и экономическое давление на регион. Еще три крупные компании рассматривают вопрос о переносе своих офисов из Каталонии в другие районы Испании.

Группа компаний по работе с недвижимостью Inmobiliaria Colonial (COL.MC) и фирма Abertis (ABE.MC), занимающаяся развитием инфраструктуры, уже приняли решение перенести свои головные офисы в Мадрид, а телекоммуникационная фирма Cellnex (CLNX.MC) заявила, что сделает то же самое, если политическая неопределенность в Каталонии продолжится.

Издательский дом Grupo Planeta заявила, что переведет свой официальный офис из Барселоны в Мадрид, если каталонский парламент в одностороннем порядке объявит независимость.

Министр финансов Испании заявил, что в переезде компаний виновато руководство Каталонии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В ответ на декларацию независимости премьер-министр Испании Мариано Рахой может распустить правительство Каталонии и объявить новые выборы в автономии

Европейские тяжеловесы - Германия и Франция - решили использовать свое влияние и высказались против раскола.

В субботу канцлер Германии Ангела Меркель во время разговора с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, как сообщила ее пресс-секретарь, не только подтвердила свою поддержку единства Испании, но и высказалась за диалог между противоборствующими сторонами.

Франция предупредила, что не признает Каталонию, если регион в одностороннем порядке объявит независимость. Одностороннее объявление независимости регионом привело бы к автоматическому выходу Каталонии из Европейского союза, заявил представитель французского кабинета министров.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники Карлеса Пучдемона в Каталонии ждут выступление своего лидера, но надежд на немедленное провозглашение независимости у них становится все меньше

Никаких признаков компромисса между центральным правительством в Мадриде и региональными властями Каталонии нет.

Мадрид обеспокоен тем, что во вторник парламент Каталонии может проголосовать за одностороннее провозглашение независимости.

Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенц де Сантамария заявил в понедельник: "Я призываю разумных людей в каталонском правительстве... не прыгайте с обрыва, потому что вы потянете с собой людей".