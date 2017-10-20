В Университете Флориды сорвали речь лидера ультраправых

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спенсер переругивался со своими оппонентами, говорил, что никуда не уйдет, но в итоге покинул сцену, когда время вышло

Протестующие, скандировавшие: "Идите домой, нацисты!", сорвали выступление белого националиста Ричарда Спенсера в Университете Флориды.

Спенсер впервые привлек к себе внимание в ноябре прошлого года вскоре после победы Дональда Трампа на президентских выборах, когда он выступил на конференции "альтернативных правых" в Вашингтоне с речью, содержавшей слова "Хайль Трамп!" и жесты, напоминавшие нацистское приветствие.

Появление ультраправого активиста в Гейнсвилле побудило губернатора штата Флорида объявить чрезвычайное положение.

Мероприятие охранялось полицией, а вокруг учебного корпуса собрались сотни протестующих, скандировавших: "Иди домой, Спенсер!"

В августе митинг разнообразных ультраправых групп в университетском городе Шарлоттсвилле в штате Вирджиния, к организации которого тоже был причастен Спенсер, сопровождался насилием. Один из участников митинга въехал на машине в толпу противников расизма, в результате чего одна женщина погибла.

"Нацистам здесь не рады"

В Университете Флориды послушать Спенсера в одной из аудиторий собралось несколько десятков человек, симпатизирующих его взглядам, но гораздо больше пришло протестующих с нескрываемым намерением не дать ему выступить.

"Я не пойду домой. Я буду стоять тут весь день, если надо", - отреагировал Спенсер, назвавший своих оппонентов "толпой визжащих и хрюкающих дебилов".

Этот упрек не подействовал на протестующих, которые продолжали кричать "Нацистам здесь не рады".

Администрация университета также дала понять, что не испытывает к Спенсеру ни малейшей симпатии, но по закону обязана предоставить ему трибуну.

Как передает из Гейнсвилла корреспондент Би-би-си Нада Тауфик, протестующие выражали свое отношение к Спенсеру не только вербально, но и жестами - кто-то поднимал вверх сжатый кулак, а кто-то демонстрировал лектору средний палец.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие так и не дали Спенсеру высказаться

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Еще больше протестующих собралось снаружи

Чрезвычайное положение

"Институт национальной политики" - организация, с которой ассоциирует себя Спенсер, - пыталась ограничить выдачу билетов на выступление, чтобы не допустить туда тех, кто попытается сорвать коллоквиум. Но стоило лидеру "альтернативных правых" появиться в зале, как стало ясно, что эти предосторожности оказались тщетны.

Как сообщает корреспондент, памятуя о Шарлоттсвилле, университет готовился к худшему: на подходах к университетскому центру сценических искусств, где должно было состояться выступление, были установлены кордоны и заграждения, в небе барражировали вертолеты и беспилотные аппараты, на крышах зданий засели снайперы.

Университету эти меры безопасности обошлись в 500 тыс. долларов. Аренда зала, по словам Спенсера, стоила ему 10 тыс. долларов.

Решение губернатора объявить чрезвычайное положение Спенсер назвал лестным, но в то же время заметил, что "скорее всего это перебор".

В итоге насилия в основном удалось избежать: после яростной перепалки с толпой Спенсер покинул трибуну, когда истекло отведенное ему время.

Университеты и ультраправые

Выступления ультраправых активистов в американских университетах нередко срываются студентами, среди которых явное большинство придерживается диаметрально противоположных взглядов.

Так, в феврале в Калифорнийском университете в Беркли было сорвано выступление скандального комментатора сайта Breitbart Мило Яннопулоса.

Митинг в Шарлоттсвилле под лозунгами "кровь и почва" и "евреи нас не заменят" был организован одним из местных активистов, но большинство его участников приехали из других мест, часто издалека.

Поводом для митинга стало решение властей либерального города снести памятник генералу Роберту Ли, командовавшему армией рабовладельческого Юга во время Гражданской войны 1861-1865 годов.

После этого митинга процесс сноса памятников деятелям Конфедерации, стоящим далеко не только в южных штатах, ускорился.

Как раз в день приезда Спенсера двое членов законодательного собрания Флориды от Демократической партии внесли законопроект о сносе всех еще уцелевших памятников на территории штата, сообщила газета Miami Herald.

Правозащитная организация Southern Poverty Law Center, занимающаяся мониторингом правых экстремистских групп, характеризует Спенсера как "радикального белого сепаратиста, ставящего цель создания белого этнического государства в Северной Америке".

Президент Дональд Трамп на словах осуждал поддерживающие его расистские группировки вплоть до "Ку-клукс-клана", но после событий в Шарлоттсвилле осудил насилие, совершавшееся, по его словам, "с многих сторон".