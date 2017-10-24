В США изучат урановую сделку с Россией, заключенную при Клинтон
Комитет по разведке и надзорный комитет Палаты представителей США начали расследование урановой сделки с Россией, заключенной в 2010 году во время президентства Барака Обамы.
Как пояснил глава комитета по разведке, республиканец Дэвин Нуньес, какие-то конкретные заключения пока делать не планируется.
"Но одна из вещей, которая нас волнует: было ли расследование ФБР [по это сделке]? Было ли расследование министерства юстиции? И если да, то почему конгрессу не сообщили об этом?" - заявил Нуньес.
Речь идет о сделке по переходу канадской уранодобывающей компании Uranium One под контроль российской госкорпорации "Росатом", которая была одобрена администрацией президента Барака Обамы. Хиллари Клинтон на тот момент занимала пост госсекретаря США.
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Ранее президент Дональд Трамп уже призывал конгресс обратить пристальное внимание на урановую сделку с Москвой и обвинял Клинтон в том, что она отдала России 20% американского урана.
На прошлой неделе издание Hill сообщило, что еще до заключения сделки ФБР якобы выявило факты подкупа, вымогательства и отмывания денег со стороны российских властей с целью расширить продажи урана в США.
В ФБР также выяснили, что Россия направляла миллионы долларов в благотворительные фонда Билла Клинтона, что также способствовало одобрению сделки, писало издание.
Конгрессмен Рон Десантис в интервью телеканалу Fox News отмечал, что многие американские политики выступали против этой сделки, однако в итоге она все же была заключена.
Администрация Обамы и Клинтон, в свою очередь, утверждали, что никаких доказательств нарушений в ходе сделки представлено не было и что она никак не угрожала национальной безопасности страны.
В ходе президентской кампании Клинтон, будучи кандидатом от Демократической партии, заявила, что напоминание об этом эпизоде нужно республиканцам лишь для того, чтобы отвлечь внимание от расследования предполагаемых связей команды Трампа с Россией.
Uranium One на своем сайте называет себя одной из крупнейших в мире уранодобывающих компаний со штаб-квартирой в Торонто. Она работает в Канаде, Австралии, Казахстане, Южной Африке и США. "Росатому" через его аффилированные структуры принадлежат 100% находящихся в обращении обыкновенных акций компании.