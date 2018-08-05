Старинный самолет рухнул в Альпах. Все 20 человек на борту погибли

  • 5 августа 2018
Спасатели возле разрушенного самолета Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Немецкий "Юнкерс" был частью коллекции винтажных самолетов

Самолет времен Второй мировой войны, на котором совершали воздушную прогулку туристы из Швейцарии и Австрии, врезался в гору на высоте 2500 м над уровнем моря.

Двадцать человек, находившихся на борту - среди них три члена экипажа, - погибли.

Крушение произошло в субботу, но полиция кантона Граубюнден сообщила о нем в воскресенье.

"Юнкерс" модели JU52 HB-HOT, построенный в 1939 году, был частью коллекции винтажных летательных аппаратов.

"У нас есть печальная ясность и уверенность в том, что все 20 человек, бывших в самолете, погибли", - заявила представитель полиции Анита Санти. Из двадцати жертв 17 - швейцарцы, также на борту была австрийская семья из троих человек.

Как передает из Швейцарии корреспондент Би-би-си Имоджин Фоукс, "Юнкерс" совершал двухдневный экскурсионный тур по Альпам. Как полагает швейцарская полиция, самолет, похоже, ушел в пике и затем врезался в гору на большой скорости.

Расследование займет немало времени - хотя у полиции есть свидетели, на самолете не было "черного ящика", а радары почти не покрывают этот удаленный уголок Альп.

Тела погибших еще предстоит спустить вниз, к подножию горы.

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