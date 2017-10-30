Экс-глава штаба Трампа Манафорт помещен под домашний арест

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полу Манафорту пришлось покинуть команду Трампа в августе прошлого года

Бывший руководитель президентской кампании Дональда Трампа Пол Манафорт помещен под домашний арест решением федерального судьи.

Манафорту, который отказался признать себя виновным в отмывании денег и заговоре против США, было предписано судом внести залог в 10 млн долларов.

Его партнер по бизнесу Рик Гейтс помещен под домашний арест под залог в 5 млн. долларов.

ФБР предъявило бывшему главе избирательного штаба президента Дональда Трампа Полу Манафорту обвинения по 12 эпизодам, в том числе в заговоре против властей США, говорится в заявлении ведомства.

Среди других эпизодов обвинения - отмывание денег, ложные заявления и семь случаев умолчания о счетах в зарубежных банках.

Обвинения в адрес Манафорта связаны с его теневыми сделками с Украиной и массовыми случаями отмывания денег и не имеют отношения к его работе в избирательном штабе Трампа, откуда он был уволен в августе 2016 года.

Комментируя выдвинутые обвинения, пресс-секретарь Белого дома заявила, что они не имеют ничего общего с Дональдом Трампом и не содержат никаких свидетельств сговора между его избирательной кампанией и российскими властями.

"Мы заявляли с самого первого дня, что не существует никаких доказательств сговора между Трампом и Россией, и сегодняшние обвинения ничего не меняют в этом вопросе", - сказала на пресс-конференции Сара Сандерс.

Тем не менее, как надеются противники Дональда Трампа, тяжесть обвинений, выдвинутых против Пола Манафорта, может побудить его к сотрудничеству с комиссией Роберта Мюллера, которая ведет расследование "российского следа" в предвыборной кампании.

В обвинительном заключении отмечается, что Манафорт и его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины и партии президента Виктора Януковича и при этом не зарегистрировались в офисе генпрокурора США, хотя обязаны были это сделать.

Хорошие новости для Трампа… пока что

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Вашингтоне

Вот и началось.

Многие годы Пол Манафорт действовал за кулисами власти. Еще недавно он был влиятельным игроком в Вашингтоне, работавшим в разных странах с некоторыми не очень приятными персонажами, потому что дома его услуги не были особо востребованы.

Потом, как и многие политиканы в окружении Дональда Трампа, он оказался в центре внимания, потому что многие более солидные фигуры не хотели иметь дел с президентской кампанией Трампа.

Это был грандиозный прорыв для Манафорта, который может оказаться для него губительным. Вместе с самим Манафортом в центре внимания оказались и его прошлые сделки, возникли вопросы по поводу его деятельности в ходе предвыборной кампании Трампа.

Хорошие новости для Трампа заключаются в том, что обвинения в адрес Манафорта касаются его прошлых дел, а не работы в предвыборной кампании.

Пола Манафорта обвиняют в работе на пророссийских политиков на Украине и отмывании полученных в результате миллионов долларов.

Это все делает довольно мудрым решение Трампа уволить Манафорта в августе прошлого года, сразу после того, как стали известны украинские связи последнего.

Но и хорошие новости когда-нибудь заканчиваются. Манафорт окажется под большим давлением со стороны следствия, надеющегося на его сотрудничество с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Если он предоставит следователям Мюллера полезную для них информацию о предвыборной кампании Трампа, это может оказаться первым камешком, способным привести к сокрушительному камнепаду.

Ковры на миллион

Согласно документу, Манафорт также виновен в отмывании более чем 18 млн долларов, которые он использовал для приобретения недвижимости и другого имущества.

Всего же, по данным обвинения, Гейтс и Манафорт перевели на офшорные счета более 75 млн долларов.

В заключении перечисляются и конкретные статьи расходов Манафорта. Например, по данным следствия, он истратил 934,4 тыс. долларов в магазине антикварных ковров в Вирджинии, 849,2 тыс. долларов - в бутике мужской одежды в Нью-Йорке, а также закупил домашнюю аудио- и видеотехнику на 112,8 тыс. долларов.

Ранее Си-эн-эн и New York Times сообщали, что Манафорт готов дать показания федеральным властям вместе с Риком Гейтсом по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США.

Кто такой Рик Гейтс?

Как отмечают американские СМИ, 45-летний бизнесмент Рик Гейтс долгое время был партнером Манафорта по бизнесу.

По информации New York Times, Гейтс играл ключевую роль в продвижении зарубежных интересов, которыми занимался Манафорт, а его имя фигурировало в документах о получении денежных средств от политиков в Восточной Европе.

Когда Манафорт был нанят Трампом в качестве главы предвыборного штаба, Гейтс тоже начал работать на предвыборную кампанию.

Гейтс также играл важную роль на съезде Республиканской партии США в июле прошлого года, на котором Трамп официально выдвинулся кандидатом в президенты.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В понедельник утром Манафорт покинул свой дом вместе с адвокатом

ФБР ведет сразу несколько расследований о возможном вмешательстве России в прошлогодние выборы президента США.

68-летнему Полу Манафорту пришлось покинуть команду Дональда Трампа за несколько месяцев до ноябрьских выборов. Поводом для его ухода из штаба стали сообщения американских СМИ о его связи с пророссийской Партией регионов на Украине.

Спецпрокурор Роберт Мюллер также расследует ряд сделок Манафорта с недвижимостью, возможные случаи отмывания денег и другие финансовые преступления, сообщает Рейтер.

Сам Дональд Трамп неоднократно отвергал свои связи с Россией и называл расследование против его штаба "охотой на ведьм".

Отвечая на сообщения об обвинениях в адрес Манафорта, Трамп написал в "Твиттере", что эти обвинения не касаются его предвыборной кампании.

Трамп также задается вопросом, почему следствие не сконцентрировалось на предполагаемых нарушениях его оппонента на выборах Хиллари Клинтон.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 октября 2017 г.

В Кремле также отвергают факт вмешательства в американские выборы.