Убита жена Адама Осмаева, обвиняемого в покушении на Путина
В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился обвиняемый в покушении на президента России Владимира Путина Адам Осмаев и его супруга Амина Окуева. В результате случившегося Окуева погибла, сообщили в Нацполиции Украины.
Первым о случившемся рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.
"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской Области. В результате полученных ранений Амина погибла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону", - сообщил Геращенко.
В Нацполиции сообщили, что в связи с покушением на супругов в Киевской и соседних областях объявлен план-перехват "Сирена". Как уточняет Интерфакс, обычно его вводят при розыске вооруженных преступников.
Народный депутат Игорь Мосийчук, помощницей которого была Окуева, написал на своей странице в Facebook, что ее убили выстрелом в голову.
Позже сам Осмаев рассказал об обстреле - видео опубликовало издание LB.ua. По его словам, машину начали обстреливать на железнодорожном переезде.
"Все разлеталось вокруг меня, панель [приборов], все, - рассказал он. - Ей попало в голову. Я, сколько мог, проехал еще. Машина тоже... В двигатель попали. Так что она остановилась".
Осмаев добавил, что его жена погибла на месте: "Я ей пытался оказать первую помощь, но ей в голову попали, так что..."
Второе покушение за год
В июне этого года на уроженца Чечни Осмаева, командира батальона имени Джохара Дудаева, уже совершали покушение. Тогда он получил тяжелое огнестрельное ранение в центре Киева. Тогда, как сообщали в МВД Украины, нападавший подошел к Осмаеву и его жене под видом иностранного журналиста.
Осмаева тогда ранила нападавшего, открыв огонь из собственного наградного оружия. Он был задержан и помещен под арест.
В феврале 2012 года Осмаев был задержан в Одессе украинскими силовиками по подозрению в совершении взрыва в одесской квартире. Против него возбуждено уголовное дело по статьям "создание террористической организации" и "подготовка теракта".
Российские правоохранительные органы обвинили Осмаева в том, что тот вместе с подельником Ильей Пьянзиным собирался совершить покушение на Владимира Путина.
Осмаев утверждал, что после задержания ему угрожали пытками в случае, если он не признается в попытке устроить покушение на Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова.
В 2012 году Лефортовский суд заочно арестовал Осмаева. Российские власти требовали его экстрадиции. Одесский суд согласился на это, однако процедуру заблокировал Европейский суд по правам человека, который счел, что в России Осмаеву грозят пытки.
Пьянзина в 2013 году российский суд приговорил к 10 годам колонии.
В ноябре 2014 года, уже после смены власти на Украине, Приморский суд Одессы признал Осмаева виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение со взрывчатыми веществами, неосторожное уничтожение чужого имущества и подделка документов. Вскоре после этого он вышел на свободу.
Осмаев впоследствии возглавил "Международный батальон имени Джохара Дудаева", а его жена Амина Окуева стала представителем этого формирования. Оба супруга принимали участие в операции на юго-востоке Украины в составе батальона полиции "Киев-2".
Осмаев и Окуева познакомились в Киеве в 2009 году.