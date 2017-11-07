Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Самый богатый депутат Андрей Палкин может лишиться полномочий

Генпрокуратура просит Госдуму проверить самого богатого депутата, единоросса Андрея Палкина. По данным ведомства, он писал депутатские запросы в личных интересах. Эксперт считает, что за это депутату грозит лишение полномочий.

Управление президента по вопросам противодействия коррупции направило в Госдуму материалы (с ними ознакомилась Русская служба Би-би-си, их подлинность в Думе подтвердили) о нарушении Палкиным, который считается самым состоятельным депутатом, антикоррупционного законодательства. Его подозревают в том, что он использовал свое положение в личных интересах.

По закону о противодействии коррупции (статья 13.1 - увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности, государственные должности субъектов, муниципальные должности, в связи с утратой доверия) Палкину грозит лишение депутатских полномочий, говорит замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов.

Из администрации президента материалы перенаправили в комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов. Ее возглавляет Наталья Поклонская. Срочное заседание комиссии было назначено на вторник, однако оно не состоялось из-за отсутствия кворума, рассказали Би-би-си два члена комиссии, и было перенесено на неопределённый срок.

Русская служба Би-би-си ожидает комментариев со стороны прокуратуры.

Депутат и его кирпичный завод

В антикоррупционное управление насчет Палкина обратился первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, которому в свою очередь поступило заявление от прокуратуры Архангельской области (ее Палкин представляет в Думе).

В обращении архангельской прокуратуры на имя начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Александра Русецкого содержатся претензии к Палкину по двум поводам.

В первом случае Палкин написал запрос в архангельскую прокуратуру из-за того, что его предприятию не заплатили за кирпичи, говорится в документе.

В апреле 2013 года фирма "Котласский завод силикатного кирпича - сбыт", учредителем которой был Палкин, заключила договор со строительным предприятием "Опора-М" на поставку кирпича. В 2014 и 2015 году завод поставил кирпичи, однако оплаты не получил.

Долг "Опоры-М" предприятию Палкина составил около 4 млн рублей. Кирпичный завод обратился из-за этого в суд, и тот встал на его сторону, взыскав с "Опоры-М" долг с процентами. Позже предприятие обанкротилось, но суд обязал его выплатить все задолженности.

Тем не менее Палкин обратился в прокуратуру области, обвинив "Опору-М" в нарушении законодательства при исполнении муниципальных контрактов. Именно их исполняла "Опора-М", когда завод Палкина поставлял ему кирпич.

Прокуратура обращает внимание, что уже будучи депутатом, до 13 декабря 2016 года, Палкин оставался учредителем ООО "Котласский завод силикатного кирпича - сбыт". Сейчас учредителем завода является сын депутата Павел Палкин.

Жалобу Палкина на "Опору-М", датированную 15 июня 2017 года, прокуратура считает направленной им "в интересах аффилированного по отношению к нему юридического лица".

Сам Палкин утверждает, что в своем запросе просил прокуратуру провести расследование по факту хищения бюджетных средств.

"На строительство жилья были выделены государственные деньги на программу переселения. И когда государство рассчиталось с "Опорой-М", пропало 14 млн рублей [это общий долг предприятия перед кредиторами]. Я уверен, что они ушли на откат", - заявил Би-би-си Палкин.

"Я не просил вернуть деньги мне или какие-то льготы для завода. Я просил разобраться, ведь украдены бюджетные деньги" - добавил он.

Наличие конфликта интересов Палкин отрицает. "Разве я как депутат не вправе требовать расследования хищения бюджетных денег? Где здесь конфликт интересов?" - недоумевает он.

Замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов отмечает, что между кирпичным заводом, которым управляет сын Палкина, и "Опорой-М" до сих пор есть финансовые отношения - последняя должна заводу денег, поэтому личная заинтересованность здесь налицо.

"Личная заинтересованность может возникнуть и в отношении родственников. Когда у фирмы родственника возникают отношения с третьим лицом, эта ситуация формирует личную заинтересованность. Палкин пытается использовать свое положение с целью провести контрольно-надзорные мероприятия. Это однозначный конфликт интересов", - считает эксперт.

Депутат и налоги

Во втором эпизоде речь идет о просьбе Палкина предоставить ему налоговую информацию. Депутат пожаловался 6 июля этого года в архангельскую прокуратуру на начальника межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер 1 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за то, что тот отказался предоставлять ему сведения.

По данным прокуратуры, Палкин в мае 2017 года запросил у налоговой инспекции данные обо всех организациях, которые занимаются строительством в городе Котлас. Депутат попросил детальную информацию с 2014 года, включая данные этих налогоплательщиков о начисленных и уплаченных ими налогах, а также о случаях нарушения ими налогового законодательства.

Инспекция отказала Палкину, поскольку эти сведения являются налоговой тайной, которая может быть раскрыта только по решению суда, а у депутата полномочий на получение таких сведений нет.

Прокуратура отмечает, что до избрания депутатом Госдумы Палкин был совладельцем нескольких строительных предприятий, которые работали в Котласе. Но после избрания он перевел эти предприятия на своих сыновей Павла и Михаила.

Поэтому прокуратура считает, что Палкин с использованием своего статуса направляет обращения в интересах аффилированных с ним предприятий, преследуя "свои личные цели", и не принимает меры по предотвращению конфликта интересов.

Ведомство считает, что депутат нарушает часть 2.2 статьи 6 закона о статусе депутата. Эта норма обязывает депутатов сообщать в комиссию о доходах о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая может привести к конфликту интересов.

По словам самого Палкина, он запрашивал налоговые сведения для разработки законопроекта.

"Сейчас у нас новые фирмы налоговые не проверяют по три года. Но часто случается, что, построив дом, фирма в течение полутора-двух лет закрывается, потом в течение года движения по счетам нет, и налоговая такую фирму закрывает без проверок. Я хотел разобраться и подготовить законопроект, чтобы предотвратить такой уход от налогообложения жуликами", - говорит он.

"Мои фирмы по 15 лет работают и платят все налоги, по 150-160 млн рублей в год. Обидно, я же плачу рабочим, создаю рабочие места, а там жулики не платят ничего", - заявил Палкин.

В запросе в отношении себя депутат видит месть со стороны местной власти. "У меня идет война с губернатором. Эти два высосанных случая - это все, что они смогли найти", - считает он.

Информация, которую запрашивал депутат, могла дать ему или членам его семьи конкурентное преимущество, говорит Шуманов.

"Это редчайший случай, когда прокуратура уличает потенциальный конфликт интересов. Это соответствует духу закона о противодействии коррупции. Палкину за это грозит прекращение полномочий за нарушение запретов и ограничений и за неурегулированный конфликт интересов", - отмечает эксперт.

Кто такой депутат Палкин

В 2016 году Палкин задекларировал 678,4 млн рублей дохода (11,9 млн долларов), став самым богатым депутатом Госдумы. В своей предвыборной декларации за 2015 год он сообщал о доходе 1,5 млрд рублей.

Согласно декларации, Палкин владеет различными долями шести участков, двумя квартирами, жилым домом, зданием склада, трансформаторной подстанцией и глинозапасником. У его супруги задекларированы две квартиры, а также половина земельного участка.

Палкин и его супруга также владеют пятью транспортными средствами - грузовыми Freightliner Century и Уралом-375, а также прицепом и двумя полуприцепами.

В феврале 2017 года депутат Палкин подал заявление о банкротстве. В марте арбитражный суд признал его банкротом, а позже его имущество арестовали налоговые органы и потребовали от него 159 млн рублей (2,8 млн долларов). В совокупности его задолженность составляет 663,6 млн рублей (11 млн долларов).

По словам эксперта, это единственный случай, когда Генпрокуратура фактически подтверждает возможную личную заинтересованность лица, которое замещает государственную должность.

Комиссия по проверке деклараций депутатов, которую возглавляет Наталья Поклонская, собиралась всего два раза с начала работы нового созыва Госдумы, и еще ни разу не рассматривала подобные дела.

"Ситуация серьезная. Раз Генпрокуратура направила обращение архангельской прокуратуры в администрацию президента, значит, она согласилась с доводами. Аргументов в пользу Палкина очень мало. Если его лишат полномочий, это будет первое увольнение за все время существования закона о противодействии коррупции [действует с 2008 года] за конфликт интересов", - говорит Шуманов.

Телефон Натальи Поклонской, во вторник был недоступен. Собеседники Би-би-си в комиссии, пожелавшие остаться анонимными, сомневаются в том, что Палкина лишат мандата. "Он такой богатый, таких, как он, полномочий не лишают", - говорит один из них.