Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса утверждает, что Сигал повел себя непристойно во время кинопроб

Американская киноактриса Порша де Росси обвинила актера и продюсера Стивена Сигала в сексуальных домогательствах.

Она известна по ролям в сериалах "Элли Макбил", "Замедленное развитие" и "Скандал".

Де Росси - лесбиянка, и последние девять лет состоит в однополом браке с американской телеведущей Эллен Ли Дедженерес.

В своем "Твиттере" она рассказала, что пришла к Сигалу в офис на кинопробы, во время которых он сказал ей, что очень важно иметь взаимную симпатию за кадром, после чего расстегнул молнию на кожаных штанах.

По словам актрисы, она выбежала из комнаты и обо всем рассказала своему агенту, на которую эта история не произвела большого впечатления. "Возможно, он просто не в твоем вкусе", - якобы сказала ей агент.

Актриса не уточнила, для какого фильма проводились кинопробы, и в каком году это случилось.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Сигал близко сошелся с президентом России на почве общего увлечения единоборствами

Эллен Ли Дедженерес поделилась твитом де Росси в своем аккаунте, у которого 75 млн подписчиков, сопроводив его словами: "Горжусь своей женой".

Менеджер Сигала сообщил Би-би-си, что у актера не дает комментариев относительно этого инцидента.

65-летний актер, увлекающийся восточными единоборствами, прославился в 1980-е и 90-е годы, играя в боевиках, наиболее известными из которых стали "В осаде" и "В смертельной опасности".

В 2016 году он получил российский паспорт из рук Владимира Путина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель и телеведущая Дженни Маккарти также пожаловалась на неподобающее поведение Сигала по отношению к ней

К обвинениям Сигала в непристойном поведении и домогательствах также присоединились другие женщины, среди которых актриса Джулианна Маргулис и супермодель Дженни Маккарти.

Актер пополнил список известных людей, которых в последние недели обвинили в сексуальных домогательствах.

Волна обвинений в адрес различных знаменитостей последовала за публикациями в американской прессе, в которых женщины-актрисы рассказали о недостойном поведении голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

В социальных сетях в интернете была развернута кампания, призывавшая жертв домогательств рассказать о них публично, распространяя хэштег #MeToo - "И меня тоже".

Сам Вайнштейн категорически отрицает все обвинения в сексуальном насилии.