Самолет-дирижабль Airlander 10 развалился пополам на юге Англии

Правообладатель иллюстрации sbna Image caption Гибридный аппарат потерпел аварию на краю старого аэропорта Кардингтон, где проходил испытания в последние дни

Уникальный летательный аппарат потерпел крушение на полигоне в Англии всего через сутки после успешного испытательного полета.

Самый длинный в мире летательный аппарат Airlander 10, который представляет собой гибрид между самолетом и дирижаблем, внезапно разломился пополам и рухнул на землю на аэродроме Кардингтон в Дербишире.

Компания Hybrid Air Vehicles Ltd, которая владеет аппаратом, заявила, что он, видимо, был сорван порывом ветра со стыковочной мачты, после чего аварийная система сбросила давление в резервуарах с гелием, которые обеспечивают его подъемную силу.

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На борту аппарата в тот момент не было людей, но два человека на земле получили легкие травмы.

В момент аварии аппарат должен был быть прикреплен к посадочной мачте.

Правообладатель иллюстрации Hybrid Air Vehicles Image caption Гибридные аппараты такого типа разрабатываются сейчас в нескольких странах мира, включая США и Британию

"Аварийная система предназначена для предотвращения ущерба окружающей среде в подобных обстоятельствах, - говорится в заявлении компании. - В настоящее время оболочка аппарата лежит на земле и закреплена на краю аэродрома. Запасы гелия и топлива на борту аппарата не представляют опасности".

"Мы проводим испытания совершенно нового типа летательных аппаратов, и подобные происшествия могут происходить в ходе разработки".

"Мы проведем расследование причин происшествия и оценим объем необходимых восстановительных работ, которые будут проведены в предстоящие недели", сказано в заявлении.

В пятницу, накануне происшествия, аппарат Airlander 10 взлетел с аэродрома Кардингтон в 15.11 по Гринвичу и спустя час приземлился там же после успешного испытательного полета.

После этого компания Hybrid Air Vehicles Ltd сообщила, что приступает к новой фазе более длительных испытательных полетов. Такие аппараты, говорилось в заявлении компании, вскоре будут летать выше, быстрее и дальше.

В августе 2016 года при одном из первых испытательных полетов этот же аппарат поднялся на слишком большую высоту, и его посадочный канат запутался в линии высоковольтной передачи. Аппарат длиной 92 метра свалился в пике и ударился о землю. Никто при этом не пострадал.

Правообладатель иллюстрации Beds Cambs Herts Road Policing Image caption Гибридный аппарат лежит сейчас на краю старого аэропорта Кардингтон

Британская авиационная служба, расследующая инциденты такого рода, сообщила позднее, что посадочный канат оставался неубранным после первой неудачной попытки посадить аппарат.

Летательные машины подобного типа обычно представляют собой сочетание положительных сторон аппаратов двух типов - самолёта и аэростата, используя аэродинамическую подъёмную силу при подъёме и затем находясь в воздухе за счет размещенных в корпусе и крыльях резервуаров с гелием.

Airlander 10, являющийся гибридом самолета, дирижабля и вертолета, весит 20 тонн. Его разработчик – компания Hybrid Air Vehicles - утверждает, что судно способно подняться на высоту в шесть километров, разогнаться до 148 километров в час, оставаться в небе до пяти дней, перевозить грузы до 10 тонн и садиться на воду.

Airlander 10 планируют использовать для разведки, обеспечения связи, доставки гуманитарной помощи и пассажирских перевозок.