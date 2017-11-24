Новосибирцу придется заплатить за курение на собственном балконе

Правообладатель иллюстрации DPA Image caption Курить нужно так, чтобы не причинять неудобств соседям, определил Верховный суд

Верховный суд обязал новосибирского курильщика выплатить пострадавшему от табачного дыма соседу 5 тысяч рублей. Сосед с 2015 года пытался взыскать компенсацию - правда, в итоге получил в 50 раз меньше, чем требовал, и даже успел переехать.

В его жалобе в суды говорится, что весь дым от соседа, проживающего ниже, попадал в его квартиру, вынуждая закрывать окна. Фактически действия соседа способствовали возникновению табакозависимости, утверждал истец. Изначально он требовал взыскать в его пользу 250 тысяч рублей и запретить соседу курение под его балконом.

То, что он курил на балконе и что дым проникал в квартиру соседа, ответчик не оспаривал. После того как борцу с курением отказали в Ленинском райсуде Новосибирска и областном суде, дело в первый раз дошло до Верховного суда.

Тогда дело направили на новое рассмотрение с пояснением, что истец имеет полное право на пользование жилым помещением, и суды должны были установить, есть ли для этого препятствия. Например, назначать экспертизы.

Однако областной суд снова отказал во взыскании компенсации с мотивировкой, что "субъективное восприятие запаха табака" само по себе не может быть основанием для компенсации. От второй части требований - прекратить курение - отказался сам истец, так как он переехал в другую квартиру.

Истребовав материалы дела, в ноябре этого года Верховный суд все же присудил истцу компенсацию в пять тысяч рублей.

Суд объяснил это тем, что свободно пользоваться своим жильем, в том числе курить в нем, человек должен так, чтобы "последствия потребления табака... не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям".

Гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, свободную от табачного дыма и любых последствий потребления соседями табака, поясняется в решении.