Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Правообладатель иллюстрации STANISLAV KRASILNIKOV/TASS Image caption Российские бобслеисты на церемонии вручения наград после победы на Олимпиаде в Сочи. Александр Зубков - слева

Международный олимпийский комитет признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи еще четырех российских спортсменов. Среди них - бобслеист Александр Зубков, который на Играх 2014 года завоевал два золота.

После этого решения Россия уступила первое место в медальном зачете Норвегии.

Зубков завоевал золотые медали в соревнованиях бобслейных двоек и четверок, теперь эти результаты аннулированы.

После решения МОК у российской сборной осталось только десять золотых медалей. Таким образом, в неофициальном медальном зачете Игр в Сочи Россия опустилась на третье место. Первую строчку занимает Норвегия, вторую - Канада.

Кроме того, дисциплинарная комиссия под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушениях антидопинговых правил бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева.

Фаткулина завоевала на Олимпиаде-2014 серебро в заезде на 500 метров. У Стульневой и Румянцева не было медалей в Сочи.

Все четверо спортсменов пожизненно лишены права участвовать в Олимпийских играх.

"Мне сложно даже подобрать слова в этой ситуации. Я невиновна и намерена доказывать это в других инстанциях", - сказала Фаткулина агентству Р-Спорт.

Румянцев также заявил, что собирается отстаивать свою невиновность арбитражном спортивном суде в Лозанне: "Состояние хорошее физически, а психологически отвратительное. Конечно, в этой ситуации совсем не хочется бегать".

После дисквалификации Зубкова у России появилось две дополнительных бронзовых медали. Россияне Александр Касьянов и Максим Белугин во время Игр стали четвертыми в заезде двоек. В заездах четверок команда Кастянов также стала четвертой.

После лыжников и скелетонистов

Ранее на этой неделе, 22 ноября, МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи четырех российских скелетонистов - Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну и Александра Третьякова.

Третьяков лишился золотой медали, Никитина - бронзовой. Они также были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.

1 ноября МОК дисквалифицировал лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, а еще спустя неделю - Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгения Шаповалова.

Легков и Вылегжанин лишились золотой и серебряной медали в лыжном марафоне на 50 километров. Первое место перешло к еще одному россиянину Илье Черноусову. Вылегжанин также лишился серебра в эстафете.

Поводом для дисквалификации спортсменов стал доклад Ричарда Макларена о массовом использовании допинга в российском спорте. В нем утверждается, что члены сборной России систематически нарушали антидопинговые правила при содействии чиновников.

Российские власти существование системы господдержки употребления допинга отрицают. Это стало одним из двух оснований, почему Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решил не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Сейчас расследованием случаев употребления допинга российскими спортсменами занимаются две специальных комиссии. Первая под руководством Освальда перепроверяет пробы российских спортсменов с Игр в Сочи, вторая, возглавляемая Самуэлем Шмидом, проверяет информацию о существовании госсистемы поддержки нарушения антидопинговых правил.