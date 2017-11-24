Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи
Международный олимпийский комитет признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи еще четырех российских спортсменов. Среди них - бобслеист Александр Зубков, который на Играх 2014 года завоевал два золота.
После этого решения Россия уступила первое место в медальном зачете Норвегии.
Зубков завоевал золотые медали в соревнованиях бобслейных двоек и четверок, теперь эти результаты аннулированы.
После решения МОК у российской сборной осталось только десять золотых медалей. Таким образом, в неофициальном медальном зачете Игр в Сочи Россия опустилась на третье место. Первую строчку занимает Норвегия, вторую - Канада.
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Кроме того, дисциплинарная комиссия под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушениях антидопинговых правил бобслеистку Ольгу Стульневу и конькобежцев Ольгу Фаткулину и Александра Румянцева.
Фаткулина завоевала на Олимпиаде-2014 серебро в заезде на 500 метров. У Стульневой и Румянцева не было медалей в Сочи.
Все четверо спортсменов пожизненно лишены права участвовать в Олимпийских играх.
"Мне сложно даже подобрать слова в этой ситуации. Я невиновна и намерена доказывать это в других инстанциях", - сказала Фаткулина агентству Р-Спорт.
Румянцев также заявил, что собирается отстаивать свою невиновность арбитражном спортивном суде в Лозанне: "Состояние хорошее физически, а психологически отвратительное. Конечно, в этой ситуации совсем не хочется бегать".
После дисквалификации Зубкова у России появилось две дополнительных бронзовых медали. Россияне Александр Касьянов и Максим Белугин во время Игр стали четвертыми в заезде двоек. В заездах четверок команда Кастянов также стала четвертой.
После лыжников и скелетонистов
Ранее на этой неделе, 22 ноября, МОК признал виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи четырех российских скелетонистов - Елену Никитину, Марию Орлову, Ольгу Потылицыну и Александра Третьякова.
Третьяков лишился золотой медали, Никитина - бронзовой. Они также были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх.
1 ноября МОК дисквалифицировал лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, а еще спустя неделю - Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгения Шаповалова.
Легков и Вылегжанин лишились золотой и серебряной медали в лыжном марафоне на 50 километров. Первое место перешло к еще одному россиянину Илье Черноусову. Вылегжанин также лишился серебра в эстафете.
Поводом для дисквалификации спортсменов стал доклад Ричарда Макларена о массовом использовании допинга в российском спорте. В нем утверждается, что члены сборной России систематически нарушали антидопинговые правила при содействии чиновников.
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Российские власти существование системы господдержки употребления допинга отрицают. Это стало одним из двух оснований, почему Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) решил не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Сейчас расследованием случаев употребления допинга российскими спортсменами занимаются две специальных комиссии. Первая под руководством Освальда перепроверяет пробы российских спортсменов с Игр в Сочи, вторая, возглавляемая Самуэлем Шмидом, проверяет информацию о существовании госсистемы поддержки нарушения антидопинговых правил.