Мерабишвили против Грузии: ЕСПЧ вынес окончательное решение

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Грузия, согласно решению ЕСПЧ, должна выплатить Мерабишвили 4 тыс. евро за моральный ущерб

Большая палата Европейского суда по правам человека объявила о своем решении по делу бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, которое касается его предварительного заключения.

Суд посчитал, что предварительное заключение экс-премьера Мерабишвили под стражу изначально было обоснованным, но в дальнейшем оно использовалось как средство давления на него.

Согласно решению суда, была нарушена 18 статья Конвенции о том, что допускаемые Конвенцией ограничения не должны применяться для целей, для которых они не были предусмотрены.

В частности, речь идет о заявлениях Мерабишвили о попытках получить от него информацию в связи со смертью премьер-министра Зураба Жвания в 2005 году и банковских счетах экс-президента Михаила Саакашвили, которые суд посчитал убедительными.

Кроме того, принятое в сентябре 2013 года решение оставить Мерабишвили в предварительном заключении без объяснения причин ЕСПЧ также посчитал нарушением 3-го параграфа 5-й статьи Конвенции.

Грузия, согласно решению ЕСПЧ, должна выплатить Мерабишвили 4 тыс. евро за нематериальный ущерб.

Решение Большой палаты является окончательным и не подлежит обжалованию.

От влиятельного министра к заключенному

Вано Мерабишвили, близкий соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и одна из самых влиятельных фигур прежнего правительства, на данный момент отбывает наказание в одной из грузинских тюрем.

Он был задержан в мае 2013 года, вскоре после смены власти в Грузии. Его обвинили в подкупе избирателей, присвоении и растрате чужого имущества и злоупотреблении служебными полномочиями.

Тогда он занимал пост генерального секретаря Единого национального движения - партии Михаила Саакашвили и крупнейшей оппозиционной силы.

Соратники и сторонники Мерабишвили назвали его арест на фоне шквала обвинений и задержаний бывших чиновников политически мотивированным.

Между тем бывшему премьеру через несколько дней после ареста были предъявлены новые обвинения, которые касались насильственного разгона акции в центре Тбилиси 26 мая 2011 года.

Впоследствии он был признан виновным по этому делу, а также по целому ряду других, в том числе по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, в котором прокуратура Грузии обвиняет также экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет и девять месяцев.

Суд рассматривает еще одно уголовное дело против Мерабишвили, которое касается событий 7 ноября 2007 года и обыска в телекомпании "Имеди".

Мерабишвили vs Грузия: Борьба в ЕСПЧ

В Страсбургский суд адвокаты Мерабишвили обратились в ноябре 2013 года. В тот период экс-премьер еще находился в предварительном заключении в ожидании суда.

Решение было принято Страсбургским судом еще 14 июня 2016 года, но по требованию грузинских властей дело позднее было передано Большой палате.

Аналогично нынешнему решению, тогда судьи установили законность и основания для предварительного заключения Мерабишвили в начале, но и использование этого заключения в дальнейшем для давления на экс-премьера.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вано Мерабишвили был одной из самых влиятельных фигур прежнего правительства

Речь идет об инциденте 14 декабря 2013 года, когда, по словам Мерабишвили, он был вывезен из камеры заключения ночью на встречу с тогдашним главным прокурором Отаром Парцхаладзе. По словам Мерабишвили, Парцхаладзе пытался получить от него информацию о смерти Жвания и счетах Саакашвили.

Главная прокуратура Грузии в июне прошлого года, вскоре после принятия решения Страсбургским судом заявила о начале следствия в связи с этим инцидентом.

В феврале этого года прокуратура прекратила следствие, объяснив это отсутствием признаков преступления и тем, что факт незаконного вывода Мерабишвили из камеры не подтвердился.

Политический заключенный?

Решение большой палаты суда адвокат Мерабишвили и депутат фракции "Европейская Грузия" Отар Кахидзе назвал победой в деле, которое касается признания Мерабишвили политическим заключенным.

Он провел параллели с делами Юрия Луценко и Юлии Тимошенко в Страсбурге, отметив, что в их делах также как и в деле Мерабишвили, речь шла о восемнадцатой статье.

"Я обращаюсь к правительству Грузии. Если они хотят минимизировать ущерб, который будет нанесен имиджу страны в результате безответственного решения, которое они приняли, арестовав Мерабишвили, они должны незамедлительно принять решение о его освобождении", - заявил Кахидзе.

По его словам, он надеется, что это решение послужит уроком нынешним властям, которые должны прекратить политическое преследование в стране.

Но, по мнению властей, решение подтверждает законность ареста и предварительного заключения Мерабишвили.

"Семнадцать судей единогласно подтвердили, что задержание, решение о предварительном заключении и предварительное заключение Вано Мерабишвили, которое продлилось с мая 2013 до февраля 2014 года, были законными", - заявила на брифинге министр юстиции Теи Цулукиани.

Отклонение ходатайства Мерабишвили по поводу отмены предварительного заключения в устной форме и без объяснений судьи большой палаты единогласно посчитали нарушением 3 параграфа 5 статьи Конвенции, отметила министр.

Но, по ее словам, в том что касается нарушения 18 статьи, голоса судей разделились, и в конечном итоге нарушение этой статьи было установлено девятью голосами против восьми.

Суд установил, что заключение Мерабишвили не имело целью устранение Мерабишвили из политики, то есть отверг утверждения и спекуляции на эту тему, отметила министр.

В преддверии решения большой палаты ЕСПЧ Цулукиани также отметила, что оно не повлияет и не связано с вопросом освобождения Мерабишвили из заключения.

"Каким бы ни было решение страсбургского суда, оно ни в коем случае не приведет к освобождению Вано Мерабишвили, так как решение Страсбургского суда и само дело касается его предварительного заключения по одному из уголовных дел. На данный момент Мерабишвили не находится в предварительном заключении, он осужденный и отбывает наказание", - отметила Цулукиани.

После парламентских выборов 2012 года и смены власти в Грузии, многим бывшим высокопоставленным чиновникам были предъявлены обвинения.

Часть из них оказалась за решеткой, но некоторым, в том числе и экс-президенту Михаилу Саакашвили, обвинения были выдвинуты заочно, так как они покинули Грузию.