Мерабишвили против Грузии: ЕСПЧ вынес окончательное решение
Большая палата Европейского суда по правам человека объявила о своем решении по делу бывшего премьера и министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, которое касается его предварительного заключения.
Суд посчитал, что предварительное заключение экс-премьера Мерабишвили под стражу изначально было обоснованным, но в дальнейшем оно использовалось как средство давления на него.
Согласно решению суда, была нарушена 18 статья Конвенции о том, что допускаемые Конвенцией ограничения не должны применяться для целей, для которых они не были предусмотрены.
В частности, речь идет о заявлениях Мерабишвили о попытках получить от него информацию в связи со смертью премьер-министра Зураба Жвания в 2005 году и банковских счетах экс-президента Михаила Саакашвили, которые суд посчитал убедительными.
Кроме того, принятое в сентябре 2013 года решение оставить Мерабишвили в предварительном заключении без объяснения причин ЕСПЧ также посчитал нарушением 3-го параграфа 5-й статьи Конвенции.
Грузия, согласно решению ЕСПЧ, должна выплатить Мерабишвили 4 тыс. евро за нематериальный ущерб.
Решение Большой палаты является окончательным и не подлежит обжалованию.
От влиятельного министра к заключенному
Вано Мерабишвили, близкий соратник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и одна из самых влиятельных фигур прежнего правительства, на данный момент отбывает наказание в одной из грузинских тюрем.
Он был задержан в мае 2013 года, вскоре после смены власти в Грузии. Его обвинили в подкупе избирателей, присвоении и растрате чужого имущества и злоупотреблении служебными полномочиями.
Тогда он занимал пост генерального секретаря Единого национального движения - партии Михаила Саакашвили и крупнейшей оппозиционной силы.
Соратники и сторонники Мерабишвили назвали его арест на фоне шквала обвинений и задержаний бывших чиновников политически мотивированным.
Между тем бывшему премьеру через несколько дней после ареста были предъявлены новые обвинения, которые касались насильственного разгона акции в центре Тбилиси 26 мая 2011 года.
Впоследствии он был признан виновным по этому делу, а также по целому ряду других, в том числе по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, в котором прокуратура Грузии обвиняет также экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет и девять месяцев.
Суд рассматривает еще одно уголовное дело против Мерабишвили, которое касается событий 7 ноября 2007 года и обыска в телекомпании "Имеди".
Мерабишвили vs Грузия: Борьба в ЕСПЧ
В Страсбургский суд адвокаты Мерабишвили обратились в ноябре 2013 года. В тот период экс-премьер еще находился в предварительном заключении в ожидании суда.
Решение было принято Страсбургским судом еще 14 июня 2016 года, но по требованию грузинских властей дело позднее было передано Большой палате.
Аналогично нынешнему решению, тогда судьи установили законность и основания для предварительного заключения Мерабишвили в начале, но и использование этого заключения в дальнейшем для давления на экс-премьера.
Речь идет об инциденте 14 декабря 2013 года, когда, по словам Мерабишвили, он был вывезен из камеры заключения ночью на встречу с тогдашним главным прокурором Отаром Парцхаладзе. По словам Мерабишвили, Парцхаладзе пытался получить от него информацию о смерти Жвания и счетах Саакашвили.
Главная прокуратура Грузии в июне прошлого года, вскоре после принятия решения Страсбургским судом заявила о начале следствия в связи с этим инцидентом.
В феврале этого года прокуратура прекратила следствие, объяснив это отсутствием признаков преступления и тем, что факт незаконного вывода Мерабишвили из камеры не подтвердился.
Политический заключенный?
Решение большой палаты суда адвокат Мерабишвили и депутат фракции "Европейская Грузия" Отар Кахидзе назвал победой в деле, которое касается признания Мерабишвили политическим заключенным.
Он провел параллели с делами Юрия Луценко и Юлии Тимошенко в Страсбурге, отметив, что в их делах также как и в деле Мерабишвили, речь шла о восемнадцатой статье.
"Я обращаюсь к правительству Грузии. Если они хотят минимизировать ущерб, который будет нанесен имиджу страны в результате безответственного решения, которое они приняли, арестовав Мерабишвили, они должны незамедлительно принять решение о его освобождении", - заявил Кахидзе.
По его словам, он надеется, что это решение послужит уроком нынешним властям, которые должны прекратить политическое преследование в стране.
Но, по мнению властей, решение подтверждает законность ареста и предварительного заключения Мерабишвили.
"Семнадцать судей единогласно подтвердили, что задержание, решение о предварительном заключении и предварительное заключение Вано Мерабишвили, которое продлилось с мая 2013 до февраля 2014 года, были законными", - заявила на брифинге министр юстиции Теи Цулукиани.
Отклонение ходатайства Мерабишвили по поводу отмены предварительного заключения в устной форме и без объяснений судьи большой палаты единогласно посчитали нарушением 3 параграфа 5 статьи Конвенции, отметила министр.
Но, по ее словам, в том что касается нарушения 18 статьи, голоса судей разделились, и в конечном итоге нарушение этой статьи было установлено девятью голосами против восьми.
Суд установил, что заключение Мерабишвили не имело целью устранение Мерабишвили из политики, то есть отверг утверждения и спекуляции на эту тему, отметила министр.
В преддверии решения большой палаты ЕСПЧ Цулукиани также отметила, что оно не повлияет и не связано с вопросом освобождения Мерабишвили из заключения.
"Каким бы ни было решение страсбургского суда, оно ни в коем случае не приведет к освобождению Вано Мерабишвили, так как решение Страсбургского суда и само дело касается его предварительного заключения по одному из уголовных дел. На данный момент Мерабишвили не находится в предварительном заключении, он осужденный и отбывает наказание", - отметила Цулукиани.
После парламентских выборов 2012 года и смены власти в Грузии, многим бывшим высокопоставленным чиновникам были предъявлены обвинения.
Часть из них оказалась за решеткой, но некоторым, в том числе и экс-президенту Михаилу Саакашвили, обвинения были выдвинуты заочно, так как они покинули Грузию.