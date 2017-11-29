"Коктейль Родченкова": о чем информатор ВАДА писал в дневниках

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Газета New York Times опубликовала дневники бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Это произошло за неделю до заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который будет решать вопрос о допуске России на Олимпиаду-2018 в Корее.

В распоряжении издания оказались два увесистых рукописных тома подробного жизнеописания информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), на основании показаний которого Россию обвинили в масштабной допинговой программе.

Убористым, порой неразборчивым почерком он детально описывает каждый свой день: возле даты - показатели кровяного давления, в тексте - подробные описания завтраков, обедов и ужинов. И еще - "коктейлей" для членов Олимпийской сборной, которые упоминались в расследовании комиссии ВАДА.

В их составе - три анаболических стероида и мартини. Их Родченков сначала пробовал на себе, а затем - отдавал спортсменам, следует из публикации New York Times.

В 2016 году комиссия под руководством Ричарда Макларена выпустила доклад о масштабной системе применения допинга в российском спорте. В нем было сказано, что к сокрытию положительных допинг-проб и выдаче допинг-коктейлей были причастны чиновники и ФСБ. Российские власти это категорически отрицают.

Дневники Родченкова описывают события 2014-2015 годов - то время, когда химик работал над тем, чтобы с согласия и разрешения представителей правительства России поставлять российским атлетам запрещенные препараты во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и после них.

Записки пестрят описанием встреч и подробностями переговоров с бывшим министром спорта Виталием Мутко (сейчас вице-премьер). Как отмечает газета, записи велись ручкой, подаренной Родченкову бывшим исполнительным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Никитой Камаевым, ныне покойным.

Камаев умер при невыясненных обстоятельствах в феврале 2016 года - вскоре после того, как против него были выдвинуты обвинения в допинговых нарушениях.

Сам Родченков переехал в США в январе 2016-го - по его утверждению, он опасался за свою безопасность.

Его ранее неопубликованные заметки могут повлиять на исполком МОК, который должен решить, насколько явным и масштабным было вмешательство российского руководства в систему фальсификации спортивных результатов. Решение будет принято 5 декабря.

Уже сейчас очевидно - записки Родченкова могут подтолкнуть МОК к вынесению сурового решения в отношении России, пишет New York Times.

Если России не запретят участие в Олимпиаде в Пхенчхане, то возможны более мягкие санкции - например, не будет поднят российский флаг на церемониях открытия и закрытия Игр, не прозвучит российский гимн, а спортсмены должны будут выйти в нейтральной форме. В свою очередь, Москва вполне серьезно рассматривает бойкот Олимпийских игр 2018 года, напоминает издание.

Цитаты из дневников Родченкова

"3 февраля 2014 года. 6:20 утра. [Заместитель министра спорта России Юрий] Нагорных разбудил - к Мутко идти сегодня. Поплавал в бассейне - вода ледяная. Позавтракал, пораньше приехал на работу - подготовил все материалы для Мутко. Встретился у вокзала с [главой одного из управлений Олимпийского комитета России Ириной] Родионовой, поговорили… Поговорили с Мутко по всем вопросам. Он хочет оставить Сочи как запасную площадку. Это новость".

13 января 2014 года Родченков написал, что помощник Родионовой Алексей Киушкин принес ему коктейль "Дюшес" - смесь трех анаболических стероидов и мартини.

Родченков разрабатывал формулу напитка для ведущих спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх, Родионова - готовила и передавала его тренерам и атлетам.

"Киушкин принес кучу новостей. А еще он принес свежий "мартини", я тут же его выпил".

Вместе с описаниями эффекта "мартини" (Родченков всегда пробовал "коктейль" на себе) он описывает покупку батончика "Баунти", свой восторг от нового смартфона, ругает еду в кафетерии для олимпийцев и раздражается из-за нечеткости планов доставки из Москвы сотен литров чистой мочи, которую олимпийцы в течение нескольких месяцев собирали в баночки из-под детского питания и бутылки.

"29 января 2014. Нет четкого понимания плана, это сплошной кошмар! Мутко сходит с ума из-за биатлона, ситуация хаотичная и неконтролируемая".

В этот день двое российских спортсменов были пойманы в Австрии на употреблении допинга.

1 февраля Родченков, следуя инструкциям замминистра спорта Нагорных, обследовал здание, прилегающее к лаборатории и (по его утверждению) контролируемое ФСБ. Туда из Москвы в Сочи уже тайно прибыли запасы мочи: Родченков был в ужасе - они не были рассортированы по видам спорта, в алфавитном порядке в соответствии с фамилиями российских олимпийцев.

3 февраля, за четыре дня до начала Олимпийских игр в Сочи, Родченков презентовал свой план министру спорта. Он передал Мутко "коктейльный список" - фамилии десятков российских спортсменов, принявших "дюшес", тех, чья моча с допингом будет заменена собранной заранее.

Согласно записям химика, Мутко также посоветовал оставить олимпийскую лабораторию открытой - как площадку для будущих допинговых экспериментов. Пятью днями позднее Мутко вернулся к разговору о лаборатории - попросил Родченкова о письменном запросе о том, чтобы она осталось открытой. Родченков написал его за вечерним чаем.

8 января 2014 года легкоатлетку Елену Лашманову поймали на использовании допинга. Как написал Родченков в своем дневнике, после этого его вызвали "на ковер" в министерство спорта. В марте Мутко якобы снова отчитал Родченкова за недостаточно тщательное скрытие улик по Лашмановой.

В апреле Родченков ругался с заместителем Мутко Нагорных о том, стоит ли подменять тесты Лашмановой - были опасения, что его лаборатория окажется под пристальным вниманием международных регуляторов. В июле 2014 года Лашманова была дисквалифицирована.

В своих дневниках Родченков описывает едва ли не каждую трапезу - например, 17 февраля 2014 в компании Мутко он съел суп из баранины, рыбное филе и виноград.

Через полтора года после этого обеда Родченков стал ключевой фигурой сразу нескольких расследований об употреблении допинга. В 2015 году он был обвинен независимой комиссией ВАДА в умышленном уничтожении тысячи проб мочи спортсменов с целью сокрытия улик. Позиция РУСАДА звучала так: у образцов истек срок годности и уничтожение было плановым.

Согласно докладу ВАДА, еще одним обвинением против Родченкова стало нарушение независимости московской антидопинговой лаборатории - она оказалась в подчинении РУСАДА и министерства спорта.

В ноябре 2015 года Родченков ушел в отставку и через несколько месяцев переехал в США. В России против него возбуждено уголовное дело.

Российские власти утверждают, что Родченков действовал в одиночку, подменив более сотни проб мочи олимпийцев в Сочи. Это привело к требованию вернуть 11 медалей, полученных россиянами на Олимпиаде-2014.

Министр спорта Мутко стал заместителем председателя правительства России. В 2016 году он публично дистанцировался от скандала, заявив, что подготовкой к Играм в Сочи занимался его заместитель Нагорных. Нагорных и Родионова были отправлены в отставку. Родченков сотрудничает со следствием в США, его местонахождение тщательно скрывают.

Мутко пока публикацию дневников Родченкова не комментировал. "Нет времени сейчас читать", - заявил он РБК.