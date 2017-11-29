Как сильно пострадает КНДР от новых санкций России?

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Россия может ужесточить санкции против Северной Кореи, запретив импорт текстиля и рыбы, а также наём северокорейских работников. Проект такого указа президента России размещен на портале проектов правовых актов.

Проект указа президента был размещен на сайте правовой информации 28 ноября. В нем перечислены меры, которые Россия собирается принять для выполнения резолюций, утвержденных членами Совбеза ООН, в том числе Россией, 5 августа и 11 сентября 2017 года.

Под угрозой оказались все главные статьи северокорейского экспорта в Россию (за исключением аккордеонов). В частности, согласно пояснительной записке к документу, должен быть полностью запрещен импорт в Россию из КНДР текстиля и морепродуктов, а также угля, железа, железной руды, свинца и свинцовой руды.

Это затрагивает самые главные статьи северокорейского экспорта в Россию. Согласно данным ФТС, в 2014-2017 годах в Россию было ввезено товаров на 28 млн долларов, и половина суммы, около 13,5 млн долларов, пришлась на одежду (больше всего поставлялось спецодежды) и мороженую рыбу.

Не пострадала, впрочем, третья самая популярная статья торговых отношений - музыкальные инструменты. В основном КНДР ввозила в Россию аккордеоны.

Серьезный удар может быть нанесен и по северокорейским работникам, приезжающим на заработки в Россию. Если документ будет подписан, то Россия перестанет предоставлять разрешения на работу для граждан КНДР. Исключениями станут только случаи, когда найм происходит на основании договора, подписанного до 11 сентября 2017 года.

Кроме того, комиссия при Совбезе может в отдельных случаях позволить найм, если его это нужно для гуманитарных целей или целей разоружения. Но и в этих случаях общее число северокорейких работников в России не должно быть больше, чем на 5 августа 2017 года.

Точных данных об их числе на эту дату обнаружить не удалось, но потребность российских компаний в северокорейских сотрудниках видна по числу выданных квот на их въезд (их получают все работники, которым нужна виза для въезда в Россию).

Так, в 2017 году, по данным российского министерства труда, их было выдано 49,1 тысячи. Больше квот компании получили только на китайских работников - 63,9 тысячи.

Если документ вступит в силу, под запретом окажутся совместные российско-корейские предприятия, впрочем, для "Расонконтранса", российско-северокорейского проекта по угольному экспорту через порт Раджин, будет сделано исключение.

Предыдущий пакет санкций против Северной Кореи Владимир Путин подписал в октябре 2017 года - спустя год после его принятия Совбезом ООН. Они были значительно мягче и затронули лишь 1% товарооборота между странами.