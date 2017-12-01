Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Раннее облысение и ранняя седина у мужчин моложе 40 лет могут свидетельствовать о предрасположенности к сердечным заболеваниям. Как показывают только что опубликованные данные, это более точный признак надвигающихся проблем с сердечно-сосудистой системой, чем ожирение.
Ученые обследовали более 2000 молодых мужчин, живущих в Индии. У 790 из них была диагностирована коронарная недостаточность, остальные 1270 были здоровы и вошли в контрольную группу для проведения исследования.
Ученые обнаружили, что те, у кого наблюдались заболевания сердечно-сосудистой системы, начали рано терять волосы или довольно рано поседели. Связь между наличием болезней сердечно-сосудистой системы и лишним весом оказалось значительно менее выраженной.
Результаты исследования Европейского общества кардиологов будут представлены на ежегодной конференции кардиологов в Индии, которая состоится в Калькутте.
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В Британском фонде по изучению заболеваний сердца (BHF) отмечают, что наряду с сединой и лысиной очень важно учитывать и другие факторы риска.
"В исследовании высказывается предположение, что при диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы важно обращать внимание на наличие таких факторов как раннее облысение и ранняя седина", - говорит исполняющий обязанности директора фонда Майк Кнэптон.
"На это [седину и облысение] вы не можете повлиять. В то же время вы можете оказать влияние на другие факторы риска: вы можете изменить свой образ жизни, а также регулировать уровень холестерина и следить за своим давлением. Поэтому учитывать эти факторы гораздо важнее", - говорит Майк Кнэптон.
Ранняя седина
Врачи изучили истории болезней всех участников исследования, и разделили их на группы - в зависимости от степени потери волос и наличия седины.
Затем исследователи сопоставили эти данные с выраженностью других симптомов заболеваний сердца.
Ученые выяснили, что молодые мужчины, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с гораздо большей вероятностью седели довольно рано - 50% против 30% из контрольной группы.
Кроме того, те, у кого наблюдались болезни сердца, с большей вероятностью довольно рано начинали лысеть - 49% против 27% в контрольной группе .
В то же время наличие лишнего веса свидетельствовало о болезнях сердца гораздо реже.
"Возможной причиной существования такой взаимосвязи может быть природа биологического старения. То есть процессы старения у некоторых пациентов могут запускаться раньше и проходить быстрее, и это может отражаться на состоянии волос", - говорит один из авторов исследования Камал Шарма.
Преподаватель сердечно-сосудистой физиологи и фармакологии Университетского колледжа Лондона Алан Хьюз отмечает, что о существовании взаимосвязи между заболеваниями сердечно сосудистой системы и ранней седины и облысения было известно и раньше.
"Люди говорили о том, что это [ранняя седина и облысения] может быть признаком генетического сбоя, влияющего на процесс старения", - объясняет ученый.
"Также, поскольку волосяные луковицы подвержены влиянию мужских половых гормонов - например, тестостерона, - предполагалось, что раннее облысение отражает различную реакцию на эти гормоны, что, в свою очередь, может говорить о высоких рисках возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы", - говорит Хьюз.
Исследование, в котором приняли участие около 37 тысяч жителей Японии в 2013 году, показало, что у лысеющих мужчин риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 32% выше, чем у их сверстников, которые не сталкивались с проблемой потери волос.
Аналогичное исследование было проведено в Дании в 2014 году. В нем приняли участие почти 11 тысяч человек. Это исследование также показало, что ранняя седина довольно часто говорит о высоком риске возникновения болезней сердца.
Как снизить риск заболеваний сердца
- съедать как минимум пять порций овощей и фруктов в день
- бросить курить
- вести активный образ жизни
- следить за весом
- есть больше продуктов, с высоким содержанием клетчатки
- есть меньше жира с высоким содержанием насыщенных жирных кислот
- употреблять меньше соли
- есть больше рыбы
- уменьшить количество выпиваемого алкоголя
- внимательно читать состав продуктов и напитков
Один из авторов исследования Дхаммдип Хьюмейн (Институт кардиологии в Ахмадабаде) говорит, что мужчины, для которых характерна ранняя седина и потеря волос, должны проходить дополнительные обследования на предмет наличия заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Чтобы снизить риск возникновения проблем с сердцем, таким пациентам следует внести изменения в свой образ жизни, заниматься спортом, изменить диету и минимизировать влияние стрессовых ситуаций.
Еще один из авторов исследования Сачин Патил отметил, что состояние волос может рассматриваться как вполне достоверный фактор риска, особенно учитывая то, что заболевания сердечно-сосудистой системы заметно "помолодели".
"Оценка факторов риска имеет решающее значение в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний", - уверяет Марко Роффи, глава отделения кардиологии в больнице Женевского университета.
"Традиционные факторы риска - такие как диабет, наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы у родственников, курение, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление - вполне достоверны для большинства сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо понять, есть ли новые факторы риска. Это поможет улучшить оценку рисков возникновения этих заболеваний", - говорит Роффи.