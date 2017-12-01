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Раннее облысение и ранняя седина у мужчин моложе 40 лет могут свидетельствовать о предрасположенности к сердечным заболеваниям. Как показывают только что опубликованные данные, это более точный признак надвигающихся проблем с сердечно-сосудистой системой, чем ожирение.

Ученые обследовали более 2000 молодых мужчин, живущих в Индии. У 790 из них была диагностирована коронарная недостаточность, остальные 1270 были здоровы и вошли в контрольную группу для проведения исследования.

Ученые обнаружили, что те, у кого наблюдались заболевания сердечно-сосудистой системы, начали рано терять волосы или довольно рано поседели. Связь между наличием болезней сердечно-сосудистой системы и лишним весом оказалось значительно менее выраженной.

Результаты исследования Европейского общества кардиологов будут представлены на ежегодной конференции кардиологов в Индии, которая состоится в Калькутте.

В Британском фонде по изучению заболеваний сердца (BHF) отмечают, что наряду с сединой и лысиной очень важно учитывать и другие факторы риска.

"В исследовании высказывается предположение, что при диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы важно обращать внимание на наличие таких факторов как раннее облысение и ранняя седина", - говорит исполняющий обязанности директора фонда Майк Кнэптон.

"На это [седину и облысение] вы не можете повлиять. В то же время вы можете оказать влияние на другие факторы риска: вы можете изменить свой образ жизни, а также регулировать уровень холестерина и следить за своим давлением. Поэтому учитывать эти факторы гораздо важнее", - говорит Майк Кнэптон.

Ранняя седина

Врачи изучили истории болезней всех участников исследования, и разделили их на группы - в зависимости от степени потери волос и наличия седины.

Затем исследователи сопоставили эти данные с выраженностью других симптомов заболеваний сердца.

Ученые выяснили, что молодые мужчины, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с гораздо большей вероятностью седели довольно рано - 50% против 30% из контрольной группы.

Кроме того, те, у кого наблюдались болезни сердца, с большей вероятностью довольно рано начинали лысеть - 49% против 27% в контрольной группе .

В то же время наличие лишнего веса свидетельствовало о болезнях сердца гораздо реже.

"Возможной причиной существования такой взаимосвязи может быть природа биологического старения. То есть процессы старения у некоторых пациентов могут запускаться раньше и проходить быстрее, и это может отражаться на состоянии волос", - говорит один из авторов исследования Камал Шарма.

Преподаватель сердечно-сосудистой физиологи и фармакологии Университетского колледжа Лондона Алан Хьюз отмечает, что о существовании взаимосвязи между заболеваниями сердечно сосудистой системы и ранней седины и облысения было известно и раньше.

"Люди говорили о том, что это [ранняя седина и облысения] может быть признаком генетического сбоя, влияющего на процесс старения", - объясняет ученый.

"Также, поскольку волосяные луковицы подвержены влиянию мужских половых гормонов - например, тестостерона, - предполагалось, что раннее облысение отражает различную реакцию на эти гормоны, что, в свою очередь, может говорить о высоких рисках возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы", - говорит Хьюз.

Исследование, в котором приняли участие около 37 тысяч жителей Японии в 2013 году, показало, что у лысеющих мужчин риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 32% выше, чем у их сверстников, которые не сталкивались с проблемой потери волос.

Аналогичное исследование было проведено в Дании в 2014 году. В нем приняли участие почти 11 тысяч человек. Это исследование также показало, что ранняя седина довольно часто говорит о высоком риске возникновения болезней сердца.

Как снизить риск заболеваний сердца

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Врачи советуют всем есть побольше овощей, чтобы снизить риск возникновения болезней сердца

съедать как минимум пять порций овощей и фруктов в день

бросить курить

вести активный образ жизни

следить за весом

есть больше продуктов, с высоким содержанием клетчатки

есть меньше жира с высоким содержанием насыщенных жирных кислот

употреблять меньше соли

есть больше рыбы

уменьшить количество выпиваемого алкоголя

внимательно читать состав продуктов и напитков

Один из авторов исследования Дхаммдип Хьюмейн (Институт кардиологии в Ахмадабаде) говорит, что мужчины, для которых характерна ранняя седина и потеря волос, должны проходить дополнительные обследования на предмет наличия заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Чтобы снизить риск возникновения проблем с сердцем, таким пациентам следует внести изменения в свой образ жизни, заниматься спортом, изменить диету и минимизировать влияние стрессовых ситуаций.

Еще один из авторов исследования Сачин Патил отметил, что состояние волос может рассматриваться как вполне достоверный фактор риска, особенно учитывая то, что заболевания сердечно-сосудистой системы заметно "помолодели".

"Оценка факторов риска имеет решающее значение в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний", - уверяет Марко Роффи, глава отделения кардиологии в больнице Женевского университета.

"Традиционные факторы риска - такие как диабет, наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы у родственников, курение, малоподвижный образ жизни, высокий уровень холестерина и высокое кровяное давление - вполне достоверны для большинства сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо понять, есть ли новые факторы риска. Это поможет улучшить оценку рисков возникновения этих заболеваний", - говорит Роффи.