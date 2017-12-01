Дальнобойщиков, которые боролись против "Платона," объявили иностранными агентами

Правообладатель иллюстрации Pavel Karavashkin/Interpress/TASS Image caption "Объединение перевозчиков России" защищает права дальнобойщиков

Российское министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов "Объединение перевозчиков России", в которое входят дальнобойщики, выступающие против системы оплаты "Платон". Решение принято за две недели до начала запланированной дальнобойщиками стачки.

Согласно заявлению министерства, соответствие организации признакам НКО-иноагента было установлено в ходе внеплановой проверки документации.

В самом объединении заявили, что недоумевают из-за причисления к иностранным агентам, поскольку не получают никакого зарубежного финансирования.

"Объединение перевозчиков России", отстаивающее права дальнобойщиков и регулярно организующее акции протеста, возникло после выступлений водителей против внедрения платежной системы "Платон" в 2015 году.

С момента введения "Платона" в действие эта внебюджетная структура собрала с водителей около 36 млрд рублей.

Сейчас объединение выступает уже не только против системы "Платон", устанавливающей для фур массой более 12 тонн плату за проезд по трассам федерального значения. Весной организация заявила о недоверии президенту России Владимиру Путину и потребовала отставки правительства.

С 15 по 25 декабря организация проводит очередную стачку, чтобы "заставить органы исполнительной власти служить своему народу, прекратить его грабить", сообщается на сайте ОПР.

О внеплановой проверке "Объединении перевозчиков России" сообщили 17 ноября: "Минюстом России организована внеплановая проверка объединения, с момента регистрации которого не прошло и года. Что это, давление власти или кому-то "ОПР" мешает жить?"

Правообладатель иллюстрации PAvel Karavashkin/Interpress/TASS Image caption Объединение регулярно организует акции против "Платона"

Закон о некоммерческих организациях, функционирующих как иностранные агенты, был принят Госдумой в 2012 году.

Согласно ему для любой некоммерческой организации, получающей финансирование из-за рубежа и работающей в сфере политики, усложняется отчетность и вводится особая маркировка.