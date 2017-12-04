Десять арестов на Мальте по делу взорванной журналистки

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дафна Каруана Галиция участвовала в раскрытии "панамского досье"

Полиция Мальты арестовала 10 граждан стран в связи с делом об убийстве блогера и журналиста Дафны Каруаны Галиции, расследовавшей случаи коррупции в высших политических кругах.

В течение 48 часов им должно быть предъявлено обвинение.

Арендованный автомобиль, в котором ехала Каруана Галиция, был взорван 16 октября неподалеку от ее дома.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат рассказал репортерам, что полиция провела рейды по всему острову в городах Марса, Буджибба и Зеббудж. Полиция перекрыла движение на автотрассах, со стороны моря в операции участвовал патрульный полицейский катер.

Дафна Каруана Галиция была ярым критиком правительства, а ее расследования о связи премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в скандале с "панамскими документами", послужили толчком к проведению досрочных парламентских выборов в 2016 году.

Награда за поимку убийц

Гибель 53-летней журналистки вызвала потрясение во всей Европе. Награда в 1 млн евро за информацию о преступлении была обещана правительством Мальты; свою премию в 20 тыс. евро объявил создатель Wikileaks Джулиан Ассандж.

К расследованию убийства были привлечены иностранные криминалисты, в том числе из американского ФБР.

Премьер-министр не ответил на вопрос, являются ли арестованные 4 декабря прямыми участниками убийства и есть ли среди них заказчик или организатор, передает издание Malta Today.

Джозеф Мускат сказал лишь, что у некоторых задержанных было криминальное прошлое.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Взрыв был такой силы, что от автомобиля, в котором ехала журналистка, остался только остов

"Панамские документы", Мальта и Азербайджан

Коррупционный скандал разгорелся вокруг мальтийского премьера Джозефа Муската после публикации в 2016 году документов панамской фирмы Mossack Fonseca в немецкой газете Sueddeutsche Zeitung. В другом скандале была замешана жена премьер-министра.

Согласно этим документам, жена Муската была связана с офшорной компанией в Панаме, которая получала платежи от представителей властей Азербайджана.

Премьер и его супруга отрицают, что совершали какие бы то ни было противоправные действия.

Несмотря на обвинения, премьер-министр Джозеф Мускат одержал победу на досрочных парламентских выборах, назначенных в связи со скандалом с "панамскими документами".

В своем популярном блоге, собиравшем до 400 тысяч просмотров в день, Каруана также критиковала политиков из оппозиционного лагеря. В своем последнем посте она назвала политическую ситуацию на Мальте безнадежной.

Трое сыновей журналистки обвиняют в ее смерти правительство. Семья призвала Джозефа Муската уйти в отставку и запретила руководителям страны присутствовать на похоронах Каруаны Галиции, куда пришли сотни сограждан.

Крупнейшие новостные организации Европы, включая Би-би-си, обратились к Европейской комиссии с просьбой провести тщательное расследование гибели блогера, и в ответ вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс призвал мальтийские власти "перевернуть каждый камень" и найти убийц.