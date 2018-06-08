Генерал ФСБ попросил вернуть ему $2 млн, собранные на взятку Улюкаеву

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/GettyImages Image caption Сечин появился в суде на аппеляции 12 апреля, он дал показания в закрытом режиме

Генерал ФСБ Олег Феоктистов, один из организаторов "дела Улюкаева", попросил вернуть ему деньги, выделенные на оперативный эксперимент с министром. Именно Феоктистов нашел 2 млн долларов наличными, с которыми министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали у офиса "Роснефти" в 2016 году.

О том, что суд решит судьбу 2 млн долларов, с которыми задержали министра, еще 5 июня сообщила пресс-секретарь суда Эмилия Хиль. По ее словам, на заседании решатся "вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора в части денежных средств". Однако более подробной информации она не привела.

Как пояснили Русской службе Би-би-си два собеседника, знакомых с материалами дела, но попросивших об анонимности в целях своей безопасности, с просьбой вернуть ему эти 2 млн долларов в Замоскворецкий суд обратился Олег Феоктистов. Заседание состоится 29 июня, его проведет судья Замоскворецкого суда Лариса Семенова, выносившая приговор Улюкаеву.

Зачитывая приговор экс-чиновнику 15 декабря 2017 года, судья Семенова сообщила, что судьба денег решится после вступления приговора в силу. Все остальные вещдоки - в том числе сумку, в которой глава "Роснефти" Игорь Сечин передавал Улюкаеву деньги, а также корзинку, где лежали колбаски "От Иваныча" и четыре бутылки вина, суд еще тогда постановил уничтожить.

Саму колбасу из "корзины Сечина", которую гендиректор "Роснефти" вручил Улюкаеву вместе с сумкой наличности 15 ноября 2016 года, уничтожили еще в мае прошлого года по просьбе следователей. Вещдок ликвидировали как скоропортящийся.

Теперь, когда приговор Улюкаеву подтвердил Мосгорсуд, самое дорогое доказательство может вернуться владельцу. Однако, как следует из материалов дела, Феоктистову, который и попросил забрать 2 млн долларов, деньги не принадлежат.

Откуда деньги?

Доллары, ставшие в деле экс-министра чуть ли не главным вещественным доказательством, дважды привозили на заседание суда сотрудники Следственного комитета (СКР) по просьбе стороны обвинения. Их демонстрировали судье и участникам процесса, складывали в сумку, в которой их получил Улюкаев, даже взвешивали. Тем не менее в ходе процесса так и не выяснилось, откуда именно они взялись.

Феоктистов говорил в суде, что одолжил доллары для оперативного эксперимента у "хорошего знакомого, частного инвестора". Сечин в показаниях следователям (в суде они не зачитывались, но Би-би-си с ними ознакомилась), подтверждал, что 2 млн долларов нашел Феоктистов, возглавлявший в тот момент службу безопасности "Роснефти".

Улюкаев в последнем слове задался вопросом, не могут ли эти средства быть "черной кассой, так называемой неучтенкой".

Имя "знакомого инвестора" генерал раскрыл лишь один раз, в ходе второго допроса у следователя. На допросе 5 июня 2017 года Феоктистов сообщил следователю, что деньги в конце октября 2016 года ему передал "ранее знакомый Михайлов Валерий Александрович".

То, что на одном из допросов Феоктистов назвал этого человека владельцем 2 млн долларов, Би-би-си подтвердили два собеседника, знакомых с материалами дела и попросивших об анонимности из соображений безопасности. О том, что Феоктистов назвал именно это имя, ранее писало и издание РБК.

Феоктистов называл разные данные о Михайлове: в разное время он называл "сотрудником нашей компании" ("Роснефти" - Би-би-си), обладающего соответствующими задекларированными доходами", "знакомым, частным инвестором", и, наконец, в ходе допроса 5 июня Михайлов фигурировал как "сотрудник компании, каким-то образом связанной с деятельностью "Роснефти".

Правообладатель иллюстрации VEDOMOSTI Image caption Феоктистов трижды менял показания, рассказывая о "тайном инвесторе" оперативного эксперимента

Человек с доходами

Два миллиона долларов - значительная сумма даже для топ-менеджера нефтяной компании.

Собеседник Би-би-си в руководстве "Роснефти" (попросил об анонимности, так как не уполномочен комментировать эти вопросы) отметил, что годовые зарплаты до 2 млн долларов могут получать "только в самой верхушке - гендиректор и члены правления". "У них точно больше. В департаментах, скорее всего до таких сумм не дотягивает", - добавил он.

Судя по информации с сайта "Роснефти", значительные вознаграждения могут получать и члены совета директоров компании. Впрочем, и эти суммы до 2 млн долларов не дотягивают. Так, зампред совета директоров Маттиас Варниг по решению годового общего собрания акционеров "Роснефти" от 22 июня 2017 года получил 545 тысяч долларов.

Кто такой Олег Феоктистов

Феоктистов считается одним из самых влиятельных генералов ФСБ. Он с 2004 года был заместителем начальника ФСБ и возглавлял 6-ю службу Управления собственной безопасности ведомства, отвечающую за оперативное сопровождение уголовных дел.

Сам генерал ФСБ никогда не общался с прессой, о его биографии известно мало.

Нет точных данных и о текущем месте работы Феоктистова. Известно, что он уже не является сотрудником "Роснефти". РБК писал, что он перешел на работу в банк "Пересвет" на должность советника по кадрам.

На допросе по делу Улюкаева 5 июня Феоктистов назвал себя сотрудником управления "П" ФСБ (контрразведка в промышленности). Копия протокола есть у Би-би-си.

Среди членов правления "Роснефти" и связанных с ней компаний нет людей по имени Валерий Михайлов. Собеседник в руководстве "Роснефти" утверждает, что не слышал о человеке с таким именем.

Единственный связанный с "Роснефтью" полный тезка Михайлова, которого удалось обнаружить Би-би-си, работал в компании "РН-Сервис", на 50,6% принадлежащей "Роснефти". "РН-Сервис", согласно информации на сайте "Роснефти", занимается "повышением эффективности деятельности существующих нефтесервисных предприятий".

Валерий Михайлов входил в советы директоров нескольких компаний, которые в дальнейшем влились в "РН-Сервис", и около года проработал в Нижневартовском филиале компании. Примерно в декабре 2016 года он уволился из компании, сообщили Би-би-си в секретариате центрального офиса "РН-Сервиса" в Москве, а также в Нижневартовском филиале.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption По воспоминаниям Феоктистова, Сечин рассказал ему, что Улюкаев якобы потребовал у него взятку сразу по возвращении с саммита БРИКС

Би-би-си связалась с бывшим сотрудником "РН-Сервис" Валерием Михайловым. Он сказал, что Олега Феоктистова знает, "к сожалению, только по газетам" и лично с ним не знаком.

"Соответственно, деньги не одалживал", - заявил он. Михайлов добавил, что 2 млн долларов он и за всю жизнь не заработал. "Если вернут мне эти деньги, я буду не против", - пошутил он.

Би-би-си обратилась с вопросами о Михайлове в "Роснефть", ФСБ и Следственный комитет России, но пока не получила ответов на запросы.

Почему владелец денег важен в деле Улюкаева

Следственных действий с "тайным инвестором" не проводили и свидетелем в суд не вызывали, рассказали два собеседника Би-би-си, знакомые с материалами дела.

Гособвинение на процессе по делу Улюкаева попросило вернуть 2 млн долларов владельцу. Адвокат Улюкаева Лариса Каштанова говорила, что исполнить просьбу прокурору невозможно, так как непонятно, кому их возвращать.

Каштанова подчеркнула, что в делах о получении взятки важно установить источник происхождения предмета взятки, его принадлежность взяткодателю или другим лицам.

"Данные о личности частного инвестора в ходе судебного следствия не установлены, как и не установлен источник происхождения денежных средств. В ходе предварительного расследования у нас постоянно менялись и его (инвестора - Би-би-си) анкетные данные, и его место работы и принадлежность к ПАО "Роснефть", - сказала адвокат.

Откуда берутся деньги на взятки

До Улюкаева самым громким случаем задержания чиновника с поличным было дело кировского губернатора Никиты Белых. Его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро, которые ему передал бизнесмен Юрий Зудхаймер. Свое задержание бывший губернатор, как и экс-министр, называет провокацией ФСБ.

Зудхаймер рассказывал, что перед встречей с Белых он собрал собственные деньги и обратился в ФСБ. "Они выслушали меня, сказали: "Денег не надо, мы дадим свои", - рассказывал бизнесмен на допросе.

Во время процесса по делу Улюкаева адвокат бывшего министра Тимофей Гриднев вспоминал о другом деле - бывшего руководителя главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, которого обвинили, среди прочего, в организации провокации взятки.

"По делу Сугробова привлечение частных средств для оперативного эксперимента являлось преступлением", - напомнил Гриднев в суде. Сугробов в апреле был приговорен к 22 годам заключения в колонии строгого режима.

Проведение следственных экспериментов регулируется законом об оперативно-розыскной деятельности. Согласно нему органы внутренних дел имеют право использовать имущество частных лиц для оперативных мероприятий.

В этом же законе говорится, что личности граждан, оказавших расследованию содействие, могут быть зашифрованы. За содействие органам человек может получить вознаграждение - оно не облагается налогами и не указывается в декларации о доходах.

Что говорил Улюкаев

Вопрос о происхождении 2 млн долларов в своем последнем слове поднимал и сам Улюкаев. Он, в частности, заявил, что "никого не заинтересовало, в отличие от аналогичных дел о провокации взяток, истинное происхождение этих денег".

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS Image caption Улюкаев в последнем слове мрачно шутил об "эффективном инвесторе"

"Не свидетельствуют ли они о существовании в "Роснефти" черной кассы, так называемой неучтенки; о незаконном обналичивании денежных средств или подобных деяниях?" - заявил бывший министр.

С иронией Улюкаев высказался и о словах Феоктистова о том, что наличные деньги предоставил "некий частный инвестор".

"Так это инвестиция! То есть вложить 2 млн долларов просто так, на неопределенное время, без гарантии возврата, под нулевую ставку - это инвестиция. Какая-то прямо повесть об эффективном инвесторе. Надо бы Росстату подсказать, чтобы включил эту инвестицию в свою статистику", - сказал министр на последнем заседании.

Инвестицию нельзя назвать выгодной - деньги "зависли" в хранилище на год и восемь месяцев. Если бы 31 октября 2016 года их владелец не отдал бы деньги Феоктистову, а положил бы на банковский счет под 2,6% годовых, он бы на сегодняшний день заработал 85 тысяч долларов.

Что происходит с Улюкаевым

Министра экономического развития Алексея Улюкаев задержали 14 ноября 2016 года у офиса "Роснефти" в Москве. Следственный комитет России утверждал, что чиновника взяли с поличным при получении 2 млн долларов. По версии следствия, он требовал от Сечина взятку на эту сумму за то, чтобы его ведомство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным по статье "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Бывшего чиновника взяли под стражу в зале суда.

В апреле Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты экс-чиновника на приговор, таким образом, решение суда вступило в силу. На заседание неожиданно пришел Сечин и дал показания в закрытом режиме.

Уже 31 мая Улюкаева этапировали в колонию, сообщила зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Информацию подтвердила пресс-служба ФСИН. По данным собеседников Русской службы Би-би-си, близких к Улюкаеву, экс-чиновника этапировали в колонию в Тверской области.

На следующий день появилась информация, что экс-министр погасил назначенный судом штраф в 130 млн рублей, а его защита просит снять арест с его имущества - 15 квартир и 10 земельных участков, а также трех счетов, на которых было в общей сложности 112 млн рублей.

У Улюкаева также изъяли 250 тысяч долларов наличными и несколько тысяч фунтов стерлингов, их следователи нашли в его рабочем кабинете. А на его даче в поселении Вороновское в Новой Москве они обнаружили еще 300 тысяч долларов наличными.

Забрали правоохранители и четыре пары швейцарских часов стоимостью, самые дорогие из которых стоили более полутора миллионов рублей, а также слитки драгоценных металлов и сберегательные книжки.

Самая необычное из изъятого имущества Улюкаева - это внушительная коллекция монет. У него изъяли золотые монеты 999 пробы, стоимость которых - от 2,2 до 6,6 млн рублей, а также серебряные, которые были оценены от 14 до 342 тысяч рублей. Одна из монет номиналом 25 тысяч рублей весит больше трех килограммов.

Два адвоката Улюкаева на условиях анонимности подтвердили Би-би-си, что ходатайствовали о снятии ареста с имущества Улюкаева. Замоскворецкий суд рассмотрит его также 29 июня, после того как решит судьбу 2 млн долларов, которыми интересуется Феоктистов.

Защита Улюкаева уже обжаловала решение Мосгорсуда в президиум суда. Тот истребовал уголовное дело из Замоскворецкого суда - скорее всего, рассмотрение жалобы адвокатов займет в таком случае около двух месяцев.