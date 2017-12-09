Ирак объявил об окончании войны с "Исламским государством"
Власти Ирака объявил об окончании войны с боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена во многих странах, включая Россию), которые захватили значительные территории в Ираке и Сирии и удерживали их около трех лет.
Премьер-министр Ирака Хайдер Абади объявил на пресс-конференции в Багдаде, что в настоящий момент иракские войска полностью контролируют границу с Сирией.
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Несколько районов приграничной области до последнего времени находились под контролем ИГ, а последний город Рава (с иракской стороны) был освобожден в ноябре.
Заявление иракский властей прозвучало через два дня после того, как российский генштаб заявил, что ИГ больше не контролирует никаких зон на территории Сирии.
Экстремистская группировка захватила обширные районы в Ираке и Сирии в 2014 году, объявив о создании на них "халифата". На захваченных территориях проживало более 10 миллионов человек.
За последние два года ИГ потерпела серию поражений, потеряв ранее захваченный иракский город Мосул, а также объявленный столицей "халифата" сирийский город Ракку.
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Некоторые боевики, как считается, могли скрыться на территории Сирии, другие - убежать через турецкую границу.
Неоконченная битва
Себастьян Ашер, редактор Би-би-си по арабским делам
Это, несомненно, минута гордости для Абади - победа, которая, как казалось в какой-то момент, никогда не станет реальностью, оставшись исключительно риторической.
Но даже если военная операция с ИГ в Ираке закончена и элитные иракские войска могут теперь вернуться на базы после боев, в которых они понесли тяжелые потери, это вовсе не означает, что такая же победа одержана на идеологическом фронте, что группировка больше не сможет вести партизанскую борьбу - в Ираке, Сирии или где-либо еще.
Нападения могут быть менее масштабными, чем раньше, но иракские поселки и города по-прежнему остаются уязвимыми для смертников. Сохраняются и условия, в которых возник этот религиозный экстремизм - даже на освобожденной территории.
Абади заявил в субботу: "Наши силы полностью контролируют ирако-сирийскую границу, и поэтому я объявляю об окончании войны с ИГИЛ".
"Враг хотел уничтожить нашу цивилизацию, но мы победили благодаря нашему единству и решительности. И победили быстро", - сказал он.
Иракская армия также распространила заявление, в котором говорится, что страна полностью освобождена от ИГ.
В прошлом месяце сирийские военные заявили, что полностью освободили пограничный город Альбу-Камаль на востоке страны, который был последним опорным пунктом ИГ в Сирии.
В четверг начальник главного оперативного управления российского генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской сказал: "Все бандформирования ИГ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена".
Он также заявил, что военное присутствие России в Сирии сохранится, и что военные теперь сосредоточатся на сохранении режима прекращения огня и восстановлении мира.
После этого возникла серьезная опасность того, что иностранные боевики ИГ сбегут за границу и начнут действовать в разных странах по всему миру.
Война с ИГ в Ираке
- Январь 2014: Силы "Исламского государства Ирака и Леванта" в Ираке захватывают Фаллуджу и Рамади
- Июнь 2014: После шестидневного штурма ИГИЛ захватывает Мосул, второй по величине город Ирака
- 29 июня 2014: ИГИЛ меняет название на "Исламское государство", объявляя о создании халифата под управлением Абу Бакра аль-Багдади
- Август 2014: ИГ захватывает 200-тысячный город Синджар в Ираке, населенный преимущественно езидами, многие из которых бегут в горы, где их снабжает американская авиация
- Март 2015: Иракские силы и шиитское ополчение освобождают Тикрит
- Декабрь 2015: Освобожден Рамади
- Июнь 2016: Освобождение Фаллуджи
- Октябрь 2016: Иракские силы, шиитское ополчение, курдские отряды и международные силы осаждают Мосул
- Июль 2017: освобожден Мосул
- Декабрь 2017: Премьер-министр Ирака объявил об окончании войны с ИГ