Ирак объявил об окончании войны с "Исламским государством"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ноябре правительственные силы Ирака объявили об освобождении Равы

Власти Ирака объявил об окончании войны с боевиками экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена во многих странах, включая Россию), которые захватили значительные территории в Ираке и Сирии и удерживали их около трех лет.

Премьер-министр Ирака Хайдер Абади объявил на пресс-конференции в Багдаде, что в настоящий момент иракские войска полностью контролируют границу с Сирией.

Несколько районов приграничной области до последнего времени находились под контролем ИГ, а последний город Рава (с иракской стороны) был освобожден в ноябре.

Заявление иракский властей прозвучало через два дня после того, как российский генштаб заявил, что ИГ больше не контролирует никаких зон на территории Сирии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Иракские войска во время наступления в районе Равы

Экстремистская группировка захватила обширные районы в Ираке и Сирии в 2014 году, объявив о создании на них "халифата". На захваченных территориях проживало более 10 миллионов человек.

За последние два года ИГ потерпела серию поражений, потеряв ранее захваченный иракский город Мосул, а также объявленный столицей "халифата" сирийский город Ракку.

Некоторые боевики, как считается, могли скрыться на территории Сирии, другие - убежать через турецкую границу.

Неоконченная битва

Себастьян Ашер, редактор Би-би-си по арабским делам

Это, несомненно, минута гордости для Абади - победа, которая, как казалось в какой-то момент, никогда не станет реальностью, оставшись исключительно риторической.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Беженцы во время наступления на Мосул в марте 2017 года

Но даже если военная операция с ИГ в Ираке закончена и элитные иракские войска могут теперь вернуться на базы после боев, в которых они понесли тяжелые потери, это вовсе не означает, что такая же победа одержана на идеологическом фронте, что группировка больше не сможет вести партизанскую борьбу - в Ираке, Сирии или где-либо еще.

Нападения могут быть менее масштабными, чем раньше, но иракские поселки и города по-прежнему остаются уязвимыми для смертников. Сохраняются и условия, в которых возник этот религиозный экстремизм - даже на освобожденной территории.

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Абади заявил в субботу: "Наши силы полностью контролируют ирако-сирийскую границу, и поэтому я объявляю об окончании войны с ИГИЛ".

"Враг хотел уничтожить нашу цивилизацию, но мы победили благодаря нашему единству и решительности. И победили быстро", - сказал он.

Иракская армия также распространила заявление, в котором говорится, что страна полностью освобождена от ИГ.

В прошлом месяце сирийские военные заявили, что полностью освободили пограничный город Альбу-Камаль на востоке страны, который был последним опорным пунктом ИГ в Сирии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иракские войска после освобождения Равы

В четверг начальник главного оперативного управления российского генерального штаба генерал-полковник Сергей Рудской сказал: "Все бандформирования ИГ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена".

Он также заявил, что военное присутствие России в Сирии сохранится, и что военные теперь сосредоточатся на сохранении режима прекращения огня и восстановлении мира.

После этого возникла серьезная опасность того, что иностранные боевики ИГ сбегут за границу и начнут действовать в разных странах по всему миру.

Война с ИГ в Ираке