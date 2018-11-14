Правообладатель иллюстрации Dzhaparidze Mikhail/TASS Image caption В драке участвовали, по разным оценкам, от 200 до 400 человек

Организаторы и участники массовой драки на Хованском кладбище Москвы получили от 3,5 до 11,5 лет лишения свободы. Побоище со стрельбой произошло в середине мая 2016 года, его жертвами стали три человека, около 30-ти получили ранения.

Мосгорсуд признал организаторами драки экс-начальника территориального отделения N3 ГБУ "Ритуал" (директора кладбища) Юрия Чабуева, а также одного из учредителей общественной организации "Здоровая нация" юриста Александра Бочарникова.

Чабуев получил 11 лет колонии строгого режима, Бочарников - девять.

Из непосредственных участников драки самый суровый приговор - 11 с половиной лет лишения свободы - вынесен Эльбеку Валуеву. По версии следствия, он на автомашине сбил насмерть двух участников драки.

В ходе расследования дела один из участников драки Сергей Ульхин признал вину в полном объеме и дал показания, изобличающие других подозреваемых. Он получил 3,5 года.

Еще один - Владимир Колесников - признал вину частично, его приговорили к 4 годам и 9 месяцам колонии.

Остальные одиннадцать подсудимых получили от 3,5 до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В столкновениях на кладбище в Новой Москве, которые произошли в 14 мая 2016 года, использовались биты, арматура и огнестрельное оружие. Участвовали в драке как минимум 200 человек, в тот день полиция задержала более 100 человек. Один выходец из Таджикистана - смотритель кладбища - был застрелен, двух других задавила машина.

Конфликт между выходцами из Средней Азии и Северного Кавказа произошел из-за борьбы за право обслуживать территорию кладбища. Как установил суд, Чабуев при поддержке Бочарникова и других активистов "Здоровой нации" решил вытеснить с кладбища гастарбайтеров из Таджикистана, которые не хотели делиться с администрацией заработками от похоронных услуг.

Из показаний свидетелей, допрошенных в ходе процесса, следовало, что администрация кладбища требовала от мигрантов от 50% до 90% их заработков. О роли организации "Здоровая нация" в деле рассказывал "Коммерсант".

Представители "Здоровой нации" утверждали, что просто решили навести порядок на кладбище и проверить у нелегально работающих мигрантов документы. Защита попавших под следствие членов клуба утверждала, что участники патрулировали кладбище по просьбе Чабуева "в рамках общественного контроля". Спортклуб "Здоровая нация" в СМИ называют молодежным крылом Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство".

Пострадавшие же утверждают, что спортсмены приехали брать с них дань и грозили в случае отказа платить "закапывать мигрантов там же на кладбище".

Хотя в деле есть еще несколько подозреваемых, чьи дела выделены в отдельное производство, именно Чабуева и Ведерникова признали виновными в смерти трех жертв.

Другие участники драки, чьи уголовные дела выделены в отдельное производство, объявлены в международный розыск.

В декабре 2017 года Щербинский суд Москвы по делу о массовой драке на кладбище приговорил пятерых уроженцев Центральной Азии к трем годам колонии. Все они в августе вышли на свободу после того, как Мосгорсуд пересчитал им сроки заключения, исходя из времени нахождения под стражей.