Италия отказалась выдать России напарника зятя Березовского

Правообладатель иллюстрации Warrick Page/Getty Image caption Михаил Некрич и Георгий Шуппе уверены, что их сделали обвиняемыми в деле об убийстве Минеева, потому что тестем и деловым партнером Шуппе был ныне покойный Борис Березовский (на фото)

Итальянский суд отказал России в выдаче бизнесмена Михаила Некрича. Российские власти обвиняют его вместе с бывшим зятем Бориса Березовского Егором Шуппе в организации убийства миллиардера Александра Минеева, однако суд Генуи счел эти обвинения выдуманными.

Как сообщил Русской службе Би-би-си сам Некрич, на заседании во вторник в апелляционном суде Генуи говорилось о том, что обвинения, выдвинутые российским следствием в его адрес и в адрес его давнего приятеля Егора Шуппе надуманны, в них множество нестыковок, и вообще итальянские прокуратура и суд сочли, что следствие велось предвзято.

Суд Генуи, рассмотрев предъявленные Россией доказательства, официально обосновал отказ в выдаче Некрича стандартной формулировкой о возможном нарушении прав подозреваемого.

"В данном случае есть основания считать, что в случае удовлетворения запроса об экстрадиции, поименованное лицо будет подвергнуто процессуальным действиям, которые не гарантируют соблюдения его фундаментальных прав", - говорится в решении суда.

При этом прокуратура, которая должна была представлять в суде интересы российского следствия, сама, рассмотрев присланные Москвой материал, попросила суд об отказе в выдаче Некрича.

В августе этого года Магистратский суд Вестминстера отказался выдавать России Георгия Шуппе.

Некрич был задержан по российскому ордеру на границе Италии и Франции еще в начале года и с тех пор ожидал суда, находясь под подпиской о невыезде.

Убийство рантье

Российские следователи обвиняют Шуппе и его бывшего делового партнера Михаила Некрича в попытке хищения собственности магната Александра Минеева, а затем организации его убийства в январе 2014 года.

Минеев в 1990-е годы основал сети магазинов "Партия" и "Домино", а в следующем десятилетии стал рантье, живущим на доходы с коммерческой недвижимости.

Image caption Георгий Шуппе был женат на дочери Бориса Березовского от первого брака Екатерине; сейчас они в разводе

В попытке хищения этой недвижимости - 21 объекта в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью примерно в миллиард долларов - и обвиняют Шуппе, Некрича и еще нескольких человек.

При этом ни один из находящихся в России фигурантов этого дела не находится за решеткой, а недвижимость, которая по версии следствия была целью преступления, по данным системы СПАРК, находится под контролем двух бизнесменов, не фигурировавших в деле.

Георгий Шуппе был женат на дочери Березовского от первого брака с Ниной Коротковой, Екатерине. Сейчас они в разводе.

В течение некоторого времени Шуппе был деловым партнером Березовского. В России в 90-е он стал одним из основателей крупнейшего интернет-провайдера, компании "Ситилайн", а сейчас занимается венчурными инвестициями.

Активы в офшорах

По версии российских следователей, Шуппе и Некрич захотели получить контроль над дорогостоящей недвижимостью Минеева.

Минеев владел помещениями в торговых центрах в Москве и Санкт-Петербурге общей стоимостью в 1 млрд долларов США и сдавал их в аренду.

Недвижимость, как установило следствие, была оформлена на 18 компаний, которые управлялись офшорами на Белизе и Сейшельских островах.

Организовав бизнес, Александр Минеев уехал жить в Великобританию и прожил в Лондоне - с перерывами на Москву - около 10 лет.

По версии следствия, Шуппе и Некрич, вступив в сговор с несколькими сотрудниками и знакомыми Минеева, попытались перерегистрировать помещения Минеева на свои офшоры.

Показания "генерала разведки"

Узнав о проблемах с недвижимостью, Минеев вернулся в Россию и подал иски об отмене сделок.

Вскоре после этого, 22 января 2014 года, он был убит киллером в подмосковном Королёве.

Имена Шуппе и Некрича впервые прозвучали на допросе Дмитрия Куриленко, который обвинялся в организации попытки захвата недвижимости Минеева.

По данным российской прессы, Куриленко представлялся отставным генералом одной из российских разведслужб.

По данным газеты "Коммерсант", Куриленко дал эти показания в надежде на сделку со следствием, но следствие ему отказало.

Тогда Куриленко отказался от данных ранее показаний. Но следствие стало активно пользоваться его первыми признаниями, присовокупив к ним аналогичные показания некоего анонимного свидетеля.

Дело об экстрадиции

В начале 2015 года российский суд решил заочно арестовать Шуппе и объявил его в международный розыск.

Защита Шуппе считает, что уголовное дело, возбужденное в России, имеет политические мотивы и справедливого разбирательства в Москве не будет.

По мнению защиты, доказательства причастности Шуппе к организации убийства подтасованы, а само дело, заведенное на бизнесмена в России, сфабриковано.

Представители России настаивают, что в деле нет политической составляющей, а причастность Шуппе к убийству бизнесмена подтверждается доказательствами.