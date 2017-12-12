Главу федерации мигрантов СНГ выдворяют из России в Таджикистан

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Шарипов связывает свое выдворение с правозащитной деятельностью

Московский областной суд признал законным решение Люберецкого суда о выдворении из России в Таджикистан главы федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромата Шарипова. Он может быть выдворен из России в ближайшее время.

Ранее у него изъяли российский паспорт, заявив, что документ якобы недействителен.

Сейчас Шарипов находится в подмосковном центре временного содержания для подлежащих выдворению мигрантов.

"Он связался с адвокатом и сообщил, что к нему явились судебные приставы и заявили о немедленной депортации, показав авиабилет в Таджикистан," - сообщила "Коммерсанту" помощница Шарипова, Гульбахат Кадырова.

Шарипов - бывший военнослужащий советской армии. Как следует из его биографии, после распада СССР он продолжил службу в российских воинских частях - сначала в 201-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане, а затем в Московском военном округе.

По словам его адвокатов, он получил российское гражданство после распада СССР в соответствии с законом о гражданстве России, по которому военнослужащие стран СНГ в ряде случаев имеют право на российский паспорт.

Сам Шарипов утверждает, что никогда не получал таджикское гражданство, и что в Таджикистане у него нет ни жилья, ни близких родственников.

В конце сентября Шарипов как представитель объединения мигрантов участвовал в разрешении конфликта между мигрантами и охраной торгового центра "Москва".

Вечером 20 сентября 2017 года у торгово-ярмарочного комплекса "Москва" в Люблино собрались несколько десятков человек. Они кричали, что охранники торгового центра избили работавшего там гражданина Таджикистана и требовали "наказать преступников". Конфликт перерос в попытку "штурма" недовольными мигрантами здания торгового центра. Шарипов в тот день общался со СМИ как представитель мигрантов.

По итогам конфликта были задержаны 90 человек.

В начале октября, как сообщает агентство НСН, у Шарипова изъяли паспорт. В управлении ФСБ по Смоленской области ему сказали, что его документ недействителен. При этом, по словам Шарипова, ранее он дважды получал паспорт в установленном законом порядке.

Шарипов подал иск о незаконном изъятии паспорта, но 30 ноября Люберецкий суд постановил, что паспорт был изъят на законных основаниях. Шарипова признали виновным в незаконном пребывании в России, суд принял решение о его выдворении в Таджикистан.

Как рассказывала Кадырова в беседе с "Медиазоной" в конце ноября, суд отказался принять к рассмотрению документы, доказывающие, что Шарипов - гражданин России. Его адвокаты также написали запросы в минобороны с просьбой подтвердить, что Шарипов получил паспорт как военнослужащий, но ответа от военного ведомства не дождались.

Сам Шарипов неоднократно связывал возникшие у него проблемы с российскими миграционными властями со своей правозащитной деятельностью.