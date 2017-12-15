Санация Промсвязьбанка: почему никто не удивлен

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Центробанк России решил санировать Промсвязьбанк - одну из крупнейших частных финорганизаций в России. Слухи о возможной санации ходили давно, и решение ЦБ было ожидаемым. Ситуация с Промсвязьбанком - это продолжение тренда на рост госсектора в банковской системе России, отмечают эксперты.

Банку будет оказана помощь через Фонд консолидации банковского сектора (ФКСБ). Это уже третий такой случай. Ранее были санированы "Открытие" и Бинбанк. Сама схема начала действовать в этом году.

"В рамках мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг, планируется участие Банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора", - говорится в сообщении ЦБ.

Функции временной администрации банка будет выполнять ФКСБ.

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, подчеркнул регулятор.

Русская служба Би-би-си попросила экспертов прокомментировать ситуацию с Промсвязьбанком.

Дмитрий Мирошниченко, ведущий эксперт института "Центр развития"

После "Открытия" и Бинбанка логично ждать того, что последуют другие крупные банки, которые испытывают финансовые трудности.

Как и в случае с предыдущими банками, деньги ЦБ заливают масштабы потенциальных проблем, что, в принципе, правильно. ЦБ не дает ситуации развиваться в негативную сторону.

Фактически ничего не изменится, только произойдет смена собственников - банком будет владеть ЦБ.

По моему мнению, точка невозврата [роста госсектора] уже была пройдена, тренд очевиден, какого-то отката не предвидится. Тяжело придумать сценарий, хоть как-то приближенный к реальности, при котором этот тренд мог бы развернуться.

Госсектор может быть эффективным только за счет использования административной ренты так называемой. Если бы у госбанков не было административной ренты, я уверен, стало бы очевидно, насколько они менее эффективны, чем частные банки.

Максим Осадчий, начальник аналитического управления БКФ

Это закономерное и ожидаемое развитие тенденции, начавшейся санацией банка "ФК Открытие" и Бинбанка. Значительной реакции на рынок это событие не оказало, паника была только на рынке акций и субординированных облигаций самого Промсвязьбанка.

Это событие не является каким-то мощным шоком для банковской системы и для финансовой системы страны. Негативное влияние краха Промсвязьбанка нивелировано тем, что он отправился на санацию, а не лишился лицензии. Пострадают преимущественно акционеры и держатели субординированного долга.

Усиливается мощная тенденция огосударствления банковского сектора. Для власти эта тенденция позитивна, тогда как для российской экономики, безусловно, негативна. Возрастает концентрация активов в руках заведомо неэффективного собственника - государства. Этот деструктивный процесс происходит на фоне вялотекущего банковского кризиса.

Екатерина Марушкевич, аналитик Standard & Poor's

Санация Промсвязьбанка - это третий случай, который будет осуществляться при помощи Фонда консолидации банковского сектора, то есть по новой схеме санации.

На наш взгляд, механизм санации способствует обеспечению стабильности для сектора, поскольку, в соответствии с заявлением Центробанка, обеспечивает удовлетворение требований старших кредиторов.

Все старшие кредиторы, а физические лица относятся к старшим кредиторам, получат выплаты по своим требованиям. Исключением являются лица, счета которых могут быть заморожены в соответствии с законодательством: это высший менеджмент и акционеры. Это законодательное требование, мы это не рассматриваем как дефолт.

Очевидно, что доля государственного сектора в банковской сфере возрастает. В классической теории всегда считалось, что частная собственность эффективнее с точки зрения управления.

Здесь еще важен конфликт интересов ЦБ, который, с одной стороны, является регулятором, а с другой - у него есть прямой доступ к управлению рядом банков, которые занимают уже достаточно большую долю.

Несмотря на существование неких "китайских стен" и процедур [разграничивающих надзор и управление банками], все равно, на наш взгляд, конфликт интересов может создавать риски.

Ожидаемое решение

Ранее о том, что Промсвязьбанк готовится к введению временной администрации, со ссылкой на свои источники сообщили "Ведомости". По словам одного из них, совладелец банка Дмитрий Ананьев в четверг побывал в ЦБ, но договориться с его руководителями не смог.

Это подтверждали источники РБК, уточнявшие, что по итогам встречи Ананьева с представителями ЦБ было принято решение о санации банка через ФКСБ.

Раньше ЦБ "чистил" банковскую систему через Агентство страхования вкладов (АСВ), но этот механизм регулятор счел дорогим и неэффективным.

Этой осенью центробанк впервые опробовал новый метод чрезвычайной поддержки крупных частных банков - использовал для санации "ФК Открытие" и Бинбанка средства Фонда консолидации банковского сектора (ФКСБ).

Акционеры "ФК Открытие" и Бинбанка сами обращались в ЦБ с просьбой о финансовом оздоровлении силами ФКСБ.

13 декабря газета "Ведомости" сообщила, что ЦБ потребовал от Промсвязьбанка докапитализировать резервы на сумму около 100 млрд рублей. В публикации "Ведомостей" аналитики назвали эту цифру для банка неподъемной.

Ананьев подтвердил изданию, что ЦБ требует от банка увеличить резервы, но не уточнял размер претензий.

На следующий день рейтинговое агентство "Эксперт РА" установило статус Промсвязьбанка по рейтингу кредитоспособности "под наблюдением".

В заявлении Промсвязьбанка, опубликованном после решения ЦБ о санации, владельцы банка Алексей и Дмитрий Ананьевы пожаловались на "информационные атаки".

"Не всегда корректные действия конкурентов, информационные атаки и общая ситуация на рынке фактически каждый день проверяли нас на прочность, - сказано в нем. - К сожалению, несмотря на все наши усилия, банку потребовалась помощь государства".

Негативный фон

О том, что Промсвязьбанк может последовать по пути "Открытия" и Бинбанка, заговорили сразу же, как только эти два крупных частных банка перешли к ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора.

Промсвязьбанк упоминался в письме сотрудника инвестиционной компании "Альфа-Капитала" Сергея Гаврилова в числе четырех банков, оказавшихся в зоне риска, наряду с "ФК Открытие", Бинбанком и "Московским кредитным банком" (МКБ). Гаврилов предсказывал, что ЦБ примет решения по этим банкам до конца года.

Впоследствии "Альфа-Капитал" отозвал письмо Гаврилова, назвав его частным мнением менеджера, однако часть его прогнозов все же сбылась - в конце августа было принято решение о санации "ФК Открытие", а через месяц - о санации Бинбанка.

"Наибольшее внимание российской прессы в последнее время уделялось "Открытию", Бинбанку, Промсвязьбанку и "Московскому кредитному банку" по большей части из-за ситуации с ликвидностью у некоторых из них, а также возможных рисков для остальных", - говорилось в отчете Fitch.

1 ноября Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги старшего необеспеченного долга и рейтинги по депозитам Промсвязьбанка с Ba3 до B2.

Среди причин такого решения аналитики агентства называли большой объем проблемных кредитов, отказ от запланированного слияния с банком "Возрождение", а также негативный информационный фон вокруг Промсвязьбанка, связанный с санацией "ФК Открытие" и Бинбанка.

В Промсвязьбанке с решением Moody's не согласились. "Мы считаем, оно отражает скорее субъективное мнение Moody's, навеянное внешним негативным фоном, нежели реальную, объективную ситуацию в Промсвязьбанке, - заявил тогда Ананьев.

Он также подчеркивал, что акционеры не отказывались от слияния с банком "Возрождение", а перенесли решение вопроса на 2018 год.

Системно значимые банки

Промсвязьбанк - один из крупнейших частных банков в России. Он входит в число 11 системно значимых банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора.

Сейчас в списке системно значимых банков три государственных, плюс "Открытие" и Бинбанк, которые переходят к ЦБ, три "дочки" иностранных банков и три частных российских: "Альфа-банк", Промсвязьбанк и "Московский кредитный банк".

По данным ЦБ, Промсвязьбанк занимает 9-е место по размеру активов - на 1 декабря 2017 года они составляли 1,3 трлн рублей. В рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА" у Промсвязьбанка 10-е место.

Владельцем 50,03% Промсвязьбанка является Promsvyaz Capital B.V., который контролируют братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. 11,74% принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, 10% -НПФ "Будущее", 9,96% - Московскому кредитному банку (МКБ), 6,18% - НПФ "Сафмар", 3,81% - НПФ "Доверие", остальные акции распределены между миноритариями.